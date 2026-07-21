Обычный школьный тест превратили в мировую игру, которая привлекала уже 13 миллионов человек

Фото: Забайдуллин Наиль, ассоциация ЭкоТолк

Весна 2025 года. Школьный класс в челябинской глубинке. Учительница открывает ноутбук и выводит на экран первый вопрос международного диктанта: «Сколько лет разлагается пластиковая бутылка в лесу?». Дети тянут руки. А за тысячи километров, в Москве команда Ассоциации «ЭкоТолк» как раз запускала новый проект, рассказывают Открытые НКО.

- До гранта Президентского фонда природы у нас был уютный, тёплый, но очень маленький мир. Мы проводили субботники, читали лекции, собирали активистов и всё время чувствовали: мы говорим с теми, кто и так с нами.

Одна цифра перевернула всё. Активисты провели опрос среди случайных прохожих:

— Вы за экологию? 93% — «Да, конечно!».

— Вы сортируете мусор? 12% — «Э-э-э… ну… иногда».

Фото: Забайдуллин Наиль, ассоциация ЭкоТолк

Вот он — разрыв. Люди знают, что планета загрязняется ежедневно, но руки не доходят. Или скучно. Или уверены, что от них ничего не зависит.

- Мы поняли: нужен не ещё один скучный тест. Нужен вызов. Игра. Азарт. Чтобы человек не просто галочки поставил, а вышел с диктанта и полез в интернет: «А правда, сколько батарейка отравляет почву?». Перелом случился в тот день, когда пришло письмо: «Грант одобрен». Мы кричали. Обнимались. Но на утро проснулись с одной мыслью: «А вдруг не потянем?».

Споры начались сразу. Был вариант сделать «классический диктант», но это скучно. Вдруг кто-то предложил подумать про космос. Стали разбираться в теме, и оказалось, космический мусор, изменение орбит, влияние солнечной активности на климат — это всё экология. Только в масштабе «Планета — наш общий дом». Название придумали мгновенно.

Потом наступила ночь перед стартом. Часы показывали 2:00.

— Слушайте, — сказал кто-то из команды. — Мы точно не свихнулись? Люди подумают, что мы чокнулись.

— Ну, процентов на 80 — точно, — ответила я. — Но без этих 20% риска будет очередная скукотища.

В итоге удалили два «безопасных» вопроса о берёзках и добавили про спутниковый мониторинг загрязнений. Нажали «Опубликовать». Закрыли ноутбуки. Пошли спать. Почти все не спали.

Утром, когда открыли почту, увидели, что за первые два часа текст прошли 50 тысяч участников. Не за день. За два часа. Дальше — лавина. 2025 год: 7,2 миллиона человек. 140 стран.

Эта цифра выросла до 13,4 миллиона, 170 стран. Каждый пятый участник — из-за рубежа. Вот что реально изменилось.

В челябинской школе после диктанта дети пришли к директору и сказали: «Убираем пластиковые стаканчики из столовой. Мы уже решили». Директор не спорила.

А в Тюмени бабушка и внук проходят диктант дома. После вопроса про переработку стекла спустя две недели они добились того, что во дворе появилась новые контейнеры для РСО.

- В Москве, на ВДНХ к нам подходит пожилой мужчина и представляется: «Я космонавт-испытатель, бывший. Вы знаете, я 30 лет ждал, когда экологи вспомнят, что там, наверху, — это тоже наш дом». Мы молчали. Потому что сказать было нечего. Грант дал нам не только деньги. Он дал нам смелость рискнуть. Потому что иногда, чтобы изменить ситуацию, надо сделать то, что поначалу кажется странным.

Три принципа, которые сработали:

1. Никакой экотревоги. Не пугаем, не стыдим. Спрашиваем так, что хочется гуглить и спорить. Вопросы — это вызов самому себе. «А я точно знаю, куда деть старую батарейку? Точно?»

2. Космос вместо берёзок. Проект развернул экологию на 180 градусов. Показал, что нельзя беречь землю и плевать на орбиту. Это одна система и люди это почувствовали.

3. Доступность. Диктант можно писать где угодно: в школе, в офисе, в метро с телефона, в Антарктиде (да, был и такой участник!). Онлайн-платформа EKODIKTANT.RU работает без сбоев.

- Грант Президентского фонда природы закончится. Привычка задумываться — нет. Мы видели, как у людей после диктанта щёлкает тумблер в голове. Они перестают быть равнодушными. Можем ли мы сказать, что спасли планету? Нет. Это было бы враньё. Мы запустили привычку ответственности и это уже не остановить. Один участник написал нам через сайт: «Я пришёл за сертификатом, а ушёл с мыслью: «Какой же я всё-таки безответственный… Надо менять». Ради одной такой фразы стоило рисковать.

Присоединиться к Международному эколого-космическому диктанту «ЭкоТолк» можно по ссылке.

СПРАВКА

Текст опубликован в рамках конкурса «Проекты НКО: до и после». Лучшие статьи попадают в газету «Комсомольская правда» и на сайт kp.ru. Подробности по ссылке.