«Он не провёл на улице ни дня»: как 75-летний художник попал в «Дом на полпути» и почему его история изменила целую организацию

Фото: Кириллова Анастасия, Небомживы.

Олегу Александровичу было 75, когда он впервые в жизни попросил о помощи. Просить прежде не приходилось: художественное училище и художественный институт в Харькове, 45 лет преподавания графики в Академии дизайна и искусств, членство в Союзе художников, республиканские, всесоюзные и международные выставки, несколько персональных. Скромный и вежливый, он не представлял свою жизнь без работы, рассказывают Открытые НКО.

А потом из Харькова пришлось уехать. Большой путь через Европу в Россию, удостоверение о предоставлении убежища, чужой город. Сначала жил у знакомых, затем перебрался в хостел, чтобы никого не обременять. Накопления быстро закончились. У человека с высшим образованием и полувеком стажа не осталось ни жилья, ни работы, ни денег. До улицы оставался один шаг.

Этот шаг он не сделал. Олег обратился к волонтёрам, которые раздавали еду бездомным, и те связали его с приютом благотворительной организации «Небомживы». Так в 2022 году преподаватель графики оказался в «Доме на полпути» — программе, куда обычно попадают люди после долгих лет на вокзалах: здесь закрывают базовые потребности и помогают заново выстроить разрушенную жизнь.

Возможность принять такого человека появилась у организации незадолго до этого. Помощь бездомным в Москве «Небомживы» начинали в 2013 году с горячего питания: волонтёры кормили людей у Киевского и Ярославского вокзалов. Накормить важно, но к вечеру человек возвращался туда же, откуда пришёл. Чтобы это изменить, в 2022 году организация получила поддержку от Фонда президентских грантов и запустила проект «Снова Дома».

Фото: Каракулова Дарья

Проект впервые выстроил цепочку помощи: «Точка входа» на улице — питание и первый контакт, затем юридическая и психологическая поддержка, восстановление документов и, наконец, психологическая и социальная реабилитация под присмотром специалистов. Рассчитан он был на самую сложную категорию — бездомных людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Такие люди после месячного курса медицинской реабилитации обычно возвращаются ровно в те же условия, что и довели до тяжёлой ситуации: без жилья, без документов, без работы. Замкнутый круг, разорвать который в одиночку почти невозможно.

Олег в эту целевую группу не попадал: он не был зависимым, не жил на улице, но имел все шансы там оказаться, если бы вовремя не появилась поддержка. И помочь ему удалось как раз потому, что у организации появилась системная работа: приют, специалисты, отлаженные шаги. Выстроенная под самых тяжёлых, она заработала и на профилактику: успеть до того, как человек окажется на вокзале, а не вытаскивать его оттуда годами. А короткой помощи Олегу хватило. Ведь он сохранил самое важное: ясный ум, профессию и желание работать.

В «Доме на полпути» он задержался ненадолго. Нужно было закрыть базовые потребности, выдохнуть, восстановить связи, и через несколько недель Олег уехал в новый дом. Больше всего, по его словам, запомнились люди: со сложными судьбами и тяжёлыми проблемами, но доброжелательные и готовые прийти на помощь.

Олег Александрович переехал в Подмосковье и вернулся к преподаванию. Начал рассказывать детям про архитектуру, дизайн и графику. Сошёлся с женщиной, с которой прежде общался только по переписке. И профессиональная, и личная жизнь, по сути, к нему вернулись.

История Олега для «Небомживы» не самая типичная. Чаще сюда обращаются за помощью люди с куда более длинной дорогой: годами на вокзалах, утраченными документами, зависимостью, которой сложно управлять без поддержки. Но именно нетипичные случаи показали команде, что годовой грантовый проект сделал больше заявленного.

Фото: Каракулова Дарья

«Снова Дома» завершился в 2023 году, а организация после него стала другой. Стало очевидно: эффективнее заниматься профилактикой бездомности, а не устранением ее последствий. Главная задача — не допустить, чтобы человек попал на улицу, даже ненадолго.

Поэтому в том же 2023 году появилось отдельное направление помощи — Постреабилитация, где учат жить с зависимостью после прохождения медицинской реабилитации. Сегодня это полноценная программа для мотивированных мужчин. Их сопровождают психологи-аддиктологи, социальные работники. Они восстанавливают навыки самостоятельной жизни, ищут работу, заново выстраивают отношения с близкими. За годы работы через неё прошли десятки человек, а выпускники остаются на связи и возвращаются уже волонтёрами и даже консультантами по зависимостям, чтобы поддержать новичков.

То, что много лет назад начиналось с тарелки супа у вокзала, превратилось в систему помощи. Проект «Снова дома» позволил его участникам уйти с улицы и получить поддержку специалистов, а Постреабилитация сегодня помогает уже новым подопечным на ней не оказаться.

СПРАВКА

Текст опубликован в рамках конкурса «Проекты НКО: до и после». Лучшие статьи попадут в газету «Комсомольская правда» и на сайт kp.ru. Подробности по ссылке.