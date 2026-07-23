В центра столицы России завершено возведение нового лечебно-диагностического корпуса (ЛДК) Военно-строительным комплексом (ВСК) Минобороны РФ. Фото: Минобороны РФ.

В центра столицы России завершено возведение нового лечебно-диагностического корпуса (ЛДК) Военно-строительным комплексом (ВСК) Минобороны РФ.

Военным строителям удалось в сжатые сроки завершить проект: они сдали пятиэтажный ЛДК, площадью 11 190 квадратных метров. Он оснащен передовым медицинским оборудованием. В кабинетах уже установлены приборы УЗИ, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, оборудованы современные операционные и амбулаторные блоки.

Специалисты ВСК МО РФ завершили строительство и реконструкцию военного медицинского учреждения в Москве

Евгений Высоцкий, представитель ВСК, отметил: «Проект был сложным из-за ограниченного пространства в центре Москвы, но задачи выполнены с должным качеством, в соответствии со всеми медицинскими и строительными стандартами».

Реконструкция исторического здания начала XX века была проведена с сохранением его первоначального облика. Строители обращались за архивными материалами для восстановления мраморных лестниц, лепнины и витражей.

«Мы провели кропотливую работу по реконструкции фасада и перекрытий, сохранив историческую ценность здания. Теперь оно выглядит значительно помолодевшим», - добавила Ксения Ткаченко, также участвовавшая в проекте.

На территории проведено благоустройство, обустроена зона отдыха и установлен памятник медицинским работникам времен Великой Отечественной войны.