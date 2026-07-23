Франция запретила соцсети для детей до 15 лет: закон оказался туманным и «дырявым»

Ограничение коснулось «открытых социальных сетей с алгоритмическими лентами Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Во Франции вступает в силу закон о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. С 1 сентября соответствующие платформы должны прекратить заведение новых аккаунтов, с 1 января 2027 года - удалить все действующие.

Ограничение коснулось «открытых социальных сетей с алгоритмическими лентами, открытыми публикациями, рекомендациями контента, лайками и комментариями» - под него подпадают YouTube, запрещенные в РФ и признанные экстремистскими Instagram*, Facebook*, а также TikTok, X и другие.

При этом закон пока не распространяется на мессенджеры WhatsApp*, Telegram и Signal.

ПОД ЗАПРЕТ ПОПАДЕТ И ROBLOX

А как же быть с онлайн-играми, которые включают в себя функции соцсетей? По словам министра цифровых технологий Анн Ле Энанф, ограничения наложат, например, на Roblox. Список определит правительство своими директивами.

В тексте закона конкретные названия соцсетей не упоминаются, чтобы обеспечить ему «большую гибкость». На практике исполнительные власти пока будут руководствоваться рекомендациями Еврокомиссии.

Франция - не первая западная страна, где введено подобное новшество. Первой стала Австралия, где в декабре запретили соцсети для подростков до 16 лет.

На Roblox наложат ограничения Фото: EAST NEWS.

«МОЗГИ ФРАНЦУЗСКИХ ДЕТЕЙ НЕ ПРОДАЮТСЯ»

Проект уже прошел обе палаты парламента - депутаты и сенаторы отдали за него подавляющее большинство голосов. Теперь текст находится на формальной проверке в Конституционном суде Франции, а затем отправится на подпись президенту Макрону, который был одним из главных инициаторов новшества.

«Мозги французских детей не продаются. Ни американским платформам, ни китайским сетям!» - заявлял Макрон, объясняя необходимость закона. А вот что, например, говорит противник запрета, депутат от партии «Непокоренная Франция» Луи Буайяр: «Это уничтожает онлайн-анонимность, нарушает свободу действий в интернете и является абсолютно неисполнимым».

«Мозги французских детей не продаются. Ни американским платформам, ни китайским сетям!» - заявлял Макрон Фото: REUTERS.

ШТРАФОВАТЬ БУДУТ НЕ ЛЮДЕЙ, А ПЛАТФОРМЫ

До сих пор неясны все механизмы действия закона - он рамочный. Но четко установлен принцип: за нарушения штрафовать будут не детей и родителей, а сами платформы и управляющих ими IT-гигантов. Штрафы могут доходить до 6% годового оборота компании.

Механизмы подтверждения возраста пользователя тоже пока не утверждены правительством. А подтвердить его должны будут абсолютно все пользователи.

Это может быть и разработанное Еврокомиссией приложение, куда надо загрузить удостоверение личности - и оно будет выдавать соцсетями ответы: «Да, этому человеку уже есть 15». И FranceConnect, французская государственная система идентификации. И некие биометрические сервисы.

«РИСУЮТ СЕБЕ УСЫ»

Опыт Австралии показал: подробные меры не особо-то эффективны.

Минимум 60% детей, у которых были аккаунты в соцсетях, сохранили к ним доступ. 70% опрошенных школьников заявили, что обойти запрет им было «легко».

Соцсети провалили использование алгоритмов возрастной проверки. Оказалось достаточно дорисовать себе на онлайн-видео усы - и так сойти за подрощенную особь

При этом 51% подростков с заблокированными аккаунтами сообщили: их осведомленность о происходящем в стране и в мире резко упала.

Правительству из-за неэффективности проверок пришлось удвоить штрафы для соцсетей.

НУЖНЫ НЕ ЗАПРЕТЫ, А КАЧЕСТВО

«Сама по себе идея наказывать не детей и не их семьи, а допустивших чужих детей ко взрослому контенту миллиардеров из США, правильная, - говорит KP.RU президент Международной академии digital-коммуникаций Андрей Яблонских. – Но с определением возраста есть масса проблем. Те же дети в Австралии состаривают собственные фото с использованием искусственного интеллекта».

Решать проблему Яблонских предлагает не запретами, а созданием качественных соцсетей для детей: «Тут должен действовать принцип, который в России применялся при создании детской литературы – как для взрослых, только лучше. Но это требует огромных усилий и вложений – организационных и финансовых».

*Принадлежит запрещенной в РФ Meta

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