После долгих препирательств решено было сохранить «потолок» цен на российскую нефть Фото: REUTERS.

Представители 27 стран Евросоюза после полуторамесячных дебатов, наконец, согласовали очередной, 21-й пакет санкций против России. Европейские комментаторы признают: многие антироссийские меры были «ослаблены» благодаря сопротивлению таких стран, как Греция, Италия, Франция и Болгария.

После долгих препирательств решено было сохранить «потолок» цен на российскую нефть. Компании стран Евросоюза по-прежнему смогут обслуживать сделки с продажей нашей нефти только в том случае, если она продается по цене не выше $44 за баррель. Хотя в последние месяцы из-за войны в Иране нефтяные цены вдвое превысиди этот лимит. Впрочем, здесь против русофобов из ЕС действуют законы той самой рыночной экономики, которую они на словах превозносят, а на самом деле душат санкциями. Закон спроса и предложения никто не отменял: если нефти не хватает – за нее будут платить больше. В итоге, по данным Reuters, нефтегазовые доходы РФ выросли на 60% по сравнению с июлем прошлого года.

Греция попыталась смягчить другой антироссийский запрет – она добивалась права для своих судов-газовозов перевозить сжиженный природный газ из России в страны, не входящие в Евросоюз. Брюсселю пришлось даровать Афинам это право.

Болгария заблокировала включение в черный список ЕС главы Русской православной церкви патриарха Кирилла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Франция и ряд других стран выступили против предложенного прибалтами запрета на посещение ЕС для любых российских военнослужащих, хоть как-то участвовавших в СВО. В итоге запрет касается только «участвовавших в прямых военных действиях». Думается, вряд ли наши герои сейчас массово поедут в страны ЕС – в России у них возможностей побольше будет. Так что и этот удар – мимо.

Болгария заблокировала включение в черный список ЕС главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Дело в том, что Болгарская православная церковь не признала порошенковскую* «Православную церковь Украины». В итоге патриарх в новый список «невъездных» (в нем 250 человек) так и не попал.

* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

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