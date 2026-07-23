Герой спецоперации «Z» Станислав Макаров уничтожил два пулеметных расчета врага

Младший сержант Максат Абдикажым и Младший сержант Станислав Макаров

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал: «Недорубленный лес опять вырастает»

ОТБИЛ АТАКУ ДРОНОВ ВРАГА

Младший сержант Максат Абдикажым

«Младший сержант Максат Абдикажым в составе группы выполнял боевую задачу по доставке материально-технических средств и боеприпасов на позиции российских мотострелковых подразделений вблизи линии боевого соприкосновения. В ходе выполнения задачи Максат, находясь за рулем автомобиля, заметил вражеский дрон-камикадзе, который двигался в сторону автомобиля.

Максат Абдикажым быстро среагировал и совершил маневр уклонения от удара, благодаря чему вражеский дрон-камикадзе промахнулся.

Покинув автомобиль, Максат занял выгодную огневую позицию и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил два FPV-дрона противника.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Максата Абдикажыма боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава».

УНИЧТОЖИЛ ДВА ПУЛЕМЕТНЫХ РАСЧЕТА

Младший сержант Станислав Макаров

«Младший сержант Станислав Макаров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению опорным пунктом противника на одном из важных тактических направлений.

Во время штурмовых действий Макаров под интенсивным огнем противника и воздействием FPV-дронов выявил два пулеметных расчета, которые мешали продвижению группы.

Используя рельеф местности, Станислав незаметно пробрался к огневым точкам и ручными гранатами уничтожил два пулеметных расчета противника.

Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Станислава Макарова российская штурмовая группа выполнила поставленную задачу и овладела новыми выгодными рубежами и позициями».