От бродяги до главного мышелова Британии: Как кот Ларри пережил шестерых премьер-министров и стал самым знаменитым в мире

Фото: Martyn WHEATLEY/i-Images/KPA/Global Look Press

Премьер-министры приходят и уходят, а кот остается! Есть все-таки высшие ценности...

Прошел новый, 2011 год. Но нерадостны были лица непростых англичан с Даунинг-стрит, 10. Мыши одолели официальную резиденцию премьер-министра Великобритании. Англичанке, так сказать, подгадили.

Мышей травили, загоняли в мышеловки, пугали ультразвуком, но они все перли, словно пакистанские беженцы и русские олигархи в Лондон. И тогда наконец прибегли к старому проверенному способу. Завели кота. Так началась удивительная история самого знаменитого кота в мире.

Такие истории не снились даже сценаристам Болливуда. Удивительный взлет от беспородного бродяги, тянущего срок в приюте, до официальной должности главного мышелова при резиденции правительства.

Мыши, правда, разбежались сразу. Первый и последний раз, когда Ларри положил перед дверью пойманную добычу, случился через два месяца после начала карьеры... После этого он прославился тем, что прогнал лису, непонятно как оказавшуюся в центре Лондона. И тем, что регулярно давал взбучку соседу из МИДа - коту Палмерстону. Но крыса в карьере Ларри была только одна. Однако он хотя бы формально ловит мышей в отличие от английских премьеров, коих кот пережил ровно шесть - Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак, Кир Стармер. Переживет и седьмого - Энди Бёрнэма, заступившего на пост 20 июля.

Кстати, к падению Кэмерона Ларри имеет самое прямое отношение - Дэвид невзлюбил усатого и даже попытался его уволить. Реально - даже выпустил официальную бумагу, что главный мышелов отстраняется от службы из-за плохого поведения и ненадлежащего исполнения прямых обязанностей.

В штаб-квартиру пришла молодая сменщица - Фрея. То ли потому, что надо было прогнуться перед феминистками. То ли потому, что это была особа из семьи главного казначея.

Главный мышелов пользуется большим уважением у местных полицейских - тоже парней из народа. Фото: Martyn WHEATLEY/i-Images/KPA/Global Look Press

Но и тут Ларри проявил себя, как парень из народа, и устроил взбучку блатной девчонке. А народ устроил взбучку Кэмерону - ну видано ли, чтобы глава правительства воевал с таким милым животным? В общем, рейтинги премьера поползли вниз. Пришлось выступить по телевидению: «Ходят слухи, что я не люблю Ларри, но я его люблю». Никто не поверил. И прежде всего сам виновник скандала. И отомстил на своей страничке в соцсети в день отставки премьера: «Кажется, люди подняли немалую шумиху вокруг того, что я меняю дворецкого». Такой остроумной была реакция на уход Сунака: «Кто-нибудь знает хорошего мастера по замкам? Несколько бывших жильцов съезжают, и я хочу сделать так, чтобы они больше не могли попасть обратно...»

Главный мышелов гораздо популярнее всех глав правительств. И умнее. Оба раза, когда в резиденцию приглашали Зеленского, хвостатый просто сбегал с порога, делая вид, что никого не замечает. Кошки вообще очень тонко чувствуют плохих людей и стараются держаться от них подальше... Как и сами англичане. Когда в 2024 году провели опрос, за кого бы они проголосовали, будь выборы сегодня, предложив четыре кандидатуры, то Сунак набрал 22%, Джонсон - 29%, Стармер - 34%, а Ларри - 44%.

Может быть, когда кот наконец-то придет к власти, англичанка наконец-то перестанет гадить и во всем мире воцарятся мир и спокойствие. Но власть не интересует самого могущественного кота в мире. Судя по его официальной страничке в соцсетях, его интересует только, сколько раз новый главный слуга будет кормить своего короля?

*King - «король» (англ.).

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Самые-самые усатые-полосатые

Фелисетт. Фото: Wikimedia Commons

Космонавт Фелисетт

Точнее - космонавтка, поскольку именно кошечка стала первой француженкой, отправившейся за пределы Земли в 1963 году. Почему же не кот? Потому что самки гораздо спокойнее, а это очень ценится в подобных экспериментах. Первоначально леди-космонавт не имела имени, чтобы ученые к ней не привязались.

В суборбитальном полете она провела 13 минут. Физические показатели помогли впоследствии усовершенствовать тренировочный комплекс для людей. Кстати, первый французский космонавт-человек и мужчина Жан-Лу Кретьен побывал в космосе только в 1982 году!

Крим Пафф. Фото: Соцсети

Долгожительница Крим Пафф

Официально - самая пожилая кошка в мире (рекорд Гиннесса). Родилась в Техасе в 1967 году, там же и почила в 2005-м. То есть прожила 38 лет и 3 дня. По человеческим меркам - почти 200 лет! Хозяин считал, что причиной долголетия была специальная диета из смеси классического корма, яиц и индейки, плюс - максимальная активность. А еще Крим Пафф культурно развивалась - смотрела вместе с хозяином документальные фильмы о природе.

Мэр Стаббс. Фото: Соцсети

Честный мэр Стаббс

Первый кот-чиновник. Наглая, но симпатичная рыжая морда, возглавлявшая двадцать лет (с 1997 по 2017) городок Талкитна на Аляске. На выборах избирателей не привлек ни один кандидат, и хозяйка Стаббса в шутку выставила его на голосование. В итоге все население - 900 человек - проголосовало за бесхвостого кота. Позже в помощники мэру все-таки назначили человека. Бюджет сам себя не распилит!

Тама. Фото: Соцсети

Начальник станции Тама

Первая в мире кошка - начальник ж/д станции была назначена на эту должность в 2007 году в Японии. Станция Киси в городе Кинокава все равно балансировала на грани закрытия из-за низкой рентабельности. Руководство решило поэкспериментировать - вдруг новый станционный смотритель привлечет туристов. И ведь сработало! Пассажиропоток увеличился в несколько раз, и в итоге за восемь лет службы Тама заработала компании 9 млн долларов. Трехцветная кошка официально управляла четырьмя сотрудниками - двумя котами и двумя людьми. После ее ухода в 2015 году на должность начальника Киси традиционно начали назначать кис.

Фред. Фото: Wikimedia Commons

Полицейский Фред

Первый в мире кот, официально принятый на должность стража закона в 1987 году. Начинал как тайный агент в офисе бруклинского прокурора: под прикрытием (изображал больное животное) участвовал в операции по выведению на чистую воду ветеринара-мошенника. Позже поступил в департамент полиции Нью-Йорка - работал зоопсихологом, а проще - помогал снимать стресс тем, кто ловит преступников.

Хранитель Эрмитажа. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Хранители Эрмитажа

Еще со времен Елизаветы Петровны при Зимнем дворце доблестно несут службу его хранители-коты. Они зачищают от крыс и мышей подвалы и служебные помещения.

В главном музее России официально работают около полусотни «хвостов», именно такое число признано идеальным - и ценности целы, и коты друг другу не мешают. Если число увеличивается, их раздают в добрые руки (кастинг жесткий - предпочтение семейным парам с хорошей жилплощадью). Говорят, что на работу «специалистами по очистке музейных подвалов» берут только представителей особой - эрмитажной - породы. На самом деле в 90% случаев это просто беспородные коты, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Отныне у них есть не только работа, но и стол, дом и благородные имена - в честь художников и античных героев.