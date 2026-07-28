МакSим выпустит скандальные мемуары вопреки бывшему мужу-миллиардеру

МакSим воспитывает двух дочерей - 17-летнюю Сашу и 11-летнюю Машу. Фото: Личная страница Макsим в соцсети

В последние годы певицу МакSим (Марину Абросимову) преследуют неприятности. Сначала артистка попала в аварию, после которой долго восстанавливалась. Затем во время гастролей вышла на сцену в нетрезвом виде. Выяснилось, что у нее давние проблемы с алкоголем и она уже не раз лежала в специализированных клиниках. Потом певица заболела тяжелой формой ковида и больше месяца пролежала в искусственной коме. Чудом поправилась, но очень скоро снова стала появляться на сцене навеселе. После лечения от алкоголизма МакSим бросила пить, и ее жизнь, казалось, наладилась. Но недавно случилась еще одна беда: у 43-летней артистки умер отец.

«Теперь у меня больше нет папы, - поделилась с поклонниками певица. - Когда у него обнаружили рак 4-й стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз - это не всегда приговор. Прожил еще 14 лет. К сожалению, болезнь все же взяла свое».

«Позвонили большие дяди»

Вместе с семейным горем пришли и рабочие неприятности. МакSим готовилась выпустить автобиографию «Другая реальность», но опубликовать книгу не получилось.

«Это произошло не по моей вине. Скажем так: «большие дяди» позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой «просьбой» не выпускать эту книгу. Когда речь идет только обо мне, я могу бороться. Могу спорить. Могу идти до конца и принимать последствия своих решений. Но когда под угрозой оказываются моя семья и мои дети - у меня больше нет выбора. Пока я писала эту книгу, она снова и снова доводила меня до слез радости и грусти. Мне приходилось доставать из самой глубины себя то, что я долго прятала. То, что годами жило внутри меня и, возможно, стало одной из причин моих проблем с зависимостью. Потому что я не умела говорить о своей боли. Я никогда не думала, что то, во что ты вложил столько души, можно так легко запретить», - рассказала артистка.

В соцсетях тут же предположили: выпуск книги МакSим заблокировал ее бывший гражданский муж - миллиардер, владелец крупной ювелирной сети Антон Петров. До встречи с МакSим бизнесмен был женат на солистке группы Hi-Fi Оксане Олешко. Ради него Оксана оставила первого мужа - солиста «На-На» Владимира Левкина.

МакSим же, по слухам, ради Петрова бросила музыканта группы «Энимал Джаз» Александра Красовицкого.

«Ушла к олигарху», - говорил тогда Красовицкий.

До романа с ним певица пережила развод со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, отцом своей старшей дочери Александры (ей сейчас 17 лет). От Петрова МакSим родила младшую дочь Марию (ей 11). Однако женой Антона артистка так и не стала. Он ушел от беременной МакSим к дочери экс-депутата Госдумы, чемпионке России по художественной гимнастике Елизавете Брыкcиной.

Антон Петров ушел от певицы к своей нынешней жене Елизавете Брыксиной. Фото: Личная страница Елизаветы Брыксиной в соцсети

После родов и ухода мужа на МакSим навалилась депрессия. Певица начала глушить душевную боль алкоголем.

Окружил заботой

Впрочем, в финансовом плане артистка не пострадала: Петров полностью обеспечил Марину. Бизнесмен подарил ей белый «Майбах» за 10 млн рублей и купил для нее и дочери 500-метровую квартиру в элитном ЖК «Триумф-Палас» неподалеку от метро «Сокол». Риелторы оценивают апартаменты артистки в 400 млн рублей. Когда она попала в больницу из-за ковида, Антон полностью оплатил ее лечение, включая ВИП-палату.

- Пока другой бывший уже пытался делить ее наследство, Петров делал все, чтобы поставить МакSим на ноги. Если бы не его помощь, Марина могла бы не вернуться после больницы, - рассказали «КП» друзья певицы.

Кроме того, Петров не раз оплачивал лечение певицы от алкоголизма. Говорят, он до сих пор поддерживает МакSим и ее дочерей, чтобы они ни в чем не нуждались.

Несмотря на заботу бывшего мужа, поклонники подозревают, что именно он причастен к запрету выхода книги. По слухам, из-за ранее подписанного с издательством контракта артистке в течение пяти лет нельзя садиться за новую книгу. Однако, как нам рассказали знакомые певицы, она все равно возьмется за нее вопреки всем запретам.

- МакSим написала книгу о своей личной драме. Насколько я знаю, в ней много говорится про ее бывшего супруга, про пережитое ею горе, когда он ее оставил, - сообщил «КП» продюсер Сергей Дворцов. - Как мне рассказали близкие певицы, когда ее бывший муж узнал о том, что в книге будет очень много про их отношения, он попросил МакSим не выпускать свои мемуары. Но Марина его не послушала, и он позвонил в издательство и выкупил весь тираж книги. Как мне рассказали в команде певицы, и это пока держится в тайне, МакSим эту книгу переформатирует. Сейчас певица возьмет паузу, а осенью перепишет книгу, но уже в более мягком варианте.

Пока что МакSим не до работы - она занимается своим здоровьем. В соцсетях артистка сообщила, что из-за сильного стресса после смерти отца она снова попала в больницу.

Продюсер Сергей Дворцов. Фото: Личный архив героя публикации.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Экс-супруг может обратиться в суд»

Мы обратились в издательство АСТ, готовившее к печати автобиографию МакSим, с вопросом: выйдет ли все-таки в свет книга певицы, и если нет, то почему?

«Издательство АСТ оставляет за собой право не комментировать сложившуюся ситуацию. В целом же, для понимания, в информации от автора, которую она опубликовала (на своей странице в соцсетях. - Ред.), есть все ответы на ваши вопросы», - сообщила «КП» Мария Бабий, заместитель директора департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу Издательской группы «Эксмо-АСТ».

Адвокат Игорь Баранов. Фото: Личный архив героя публикации.

КСТАТИ

Если скандальная автобиография все-таки выйдет, не исключено, что певице могут грозить штрафы и суды.

- Если информация о существовании договора, предусматривающего запрет на публикацию книги в другом издательстве в течение пяти лет, соответствует действительности, то речь идет о гражданско-правовом споре, - объяснил «КП» адвокат Игорь Баранов. - Если в договоре закреплено исключительное право издательства на выпуск произведения либо установлен запрет на его публикацию у другого издателя в течение определенного срока, нарушение этих условий может стать основанием для обращения в суд. Последствия могут быть различными: издательство вправе потребовать взыскания неустойки и, кроме того, может заявить требования о возмещении убытков. Например, если оно понесло расходы на подготовку книги к печати и маркетинговую кампанию. В отдельных случаях суд может временно запретить распространение книги до окончания судебного разбирательства.

Если же причиной конфликта действительно являются возражения бывшего гражданского супруга, то сам по себе он не вправе запретить выпуск книги. Однако при наличии в произведении сведений о его частной жизни, персональных данных или иной информации, способной затронуть его права, он может обратиться в суд с требованиями о защите частной жизни, чести, достоинства и деловой репутации, а также потребовать удаления отдельных фрагментов произведения или компенсации морального вреда.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Она все выдумала»

В эстрадном закулисье далеко не все верят артистке.

- Думаю, бывший муж ничего не запрещал МакSим, - говорит промоутер Сергей Лавров, не раз проводивший концерты певицы. - Наоборот, он ей помогает, содержит ее семью. Скорее всего, она не договорилась с издательством по финансовым вопросам - вероятно, хотела гонорар повыше. Ей давно надо было выпускать книгу, сразу после тяжелой болезни. Когда Марина лежала в больнице, люди писали ей: «МакSим, живи», сильно за нее переживали. Она могла бы вернуться красиво, с мемуарами и аншлагами, но, увы, снова стала выпивать и срывать концерты. Думаю, история с запретом мужа - очередная попытка Марины привлечь к себе внимание.