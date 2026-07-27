Указом президента штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации установлена в количестве 2 426 130 единиц Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил. В документе говорится:

"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих".

В соответствии с предыдущим указом от 12 июня их число составляет 1 510 000 человек. Таким образом, с 1 августа оно увеличится на 25 тысяч.

Причины увеличения штатной численности военнослужащих в России

Что подумает обыватель, переваривая эту цифирь? Наверняка, что это готовят резерв для СВО. А вот и нет. Во-первых, призывников на фронт категорически запрещается направлять (только контрактников). Во-вторых, причина такого наращивания личного состава связана с воссозданием в Вооруженных силах военно-строительных подразделений, которые были расформированы в 2006 году.

Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил. Фото: REUTERS.

Им на смену пришли военно-строительные формирования (ВСФ). Они работают в составе Военно-строительной компании (ВСК). И занимаются строительством наиболее сложных стратегических объектов в отдаленных местностях, в том числе в Арктике. Это, по сути, частные гражданские или полувоенные структуры, которые работают по подряду с Министерством обороны РФ. Не исключено, что эти 25 тысяч служивых вольются в состав ВСК и будут заниматься не только строительством новых военных объектов, но и восстановлением разрушенных противником за время СВО, в том числе и гражданских. В том числе и на так называемых новых территориях.

Штатная численность военнослужащих в России

Любопытно, что теперь, после изменений штатной численности вооруженных сил с начала 2026-го (а это уже третье увеличение в этом году), наша армия обошла американскую по количеству военнослужащих (в США их 1 млн. 300 тысяч человек), и по количеству гражданского персонала: у нас - 900 тыс. человек, у них - 850 тысяч.

Армия России обошла американскую по количеству военнослужащих Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А в целом Российская армия в 2026 году с пятого места вышла на второе:

Китай - 2 млн 350 тысяч,

Россия - 1 млн. 535 тысяч,

Индия - 1 миллион 450 тысяч,

США - 1 млн. 300 тысяч,

КНДР - 1 миллион 280 тысяч.

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