Шумят и постоянно мешают: 77-летняя Пугачева пожаловалась на детей

Алла Пугачева в Юрмале. Фото: соцсети.

Алла Пугачева недавно перенесла тяжелую травму: 77-летняя артистка упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Восстановление заняло долгих четыре месяца. Все это время певица переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева опасалась, что останется инвалидом и будет прикована к креслу-каталке.

При таких обстоятельствах Алле было не до воспитания детей — Гарри и Лизы. Более того, шумные двойняшки, похоже, раздражали артистку и мешали процессу ее выздоровления. На музыкальном фестивале в Юрмале пожилая мама посетовала, что ее постоянно окружает шум. И виновны в этом ее 12-летние дети.

На фестивале в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале журналисты спросили Аллу: какую музыку она слушает дома. Певица в ответ пожаловалась на близких, которые постоянно шумят. Мол, дети и гости доставляют ей беспокойство, так что когда она остается в тишине, - это лучшие моменты ее жизни.

«Тишину. Потому что у нас она редко бывает. Дети, гости, музыка. Короче, я люблю тишину», - подчеркнула Алла.

Покинув Россию, Алла Пугачева и Максим Галкин* сначала обосновались в Израиле, получив гражданство этой страны. Комик и его жена поселились в пригороде Тель-Авива. Но как только в стране начался военный конфликт, супруги спешно упаковали чемоданы и сбежали в более спокойное место - на Кипр, где у них есть недвижимость.

Супруги поселились в Лимасоле – городке с населением чуть больше 100 тысяч человек. Времена, когда Пугачева была главной российской звездой и жила в шумной светской Москве, остались в далеком прошлом. Теперь артистка ведет жизнь домохозяйки и редко выходит из дома.

Но даже в таких условиях Алла умудрилась упасть и сломать ногу. Артистка обратилась за помощью в центр европейской медицины на Кипре. Операция и пребывание в стационаре стоили звездной семье кучу денег. Неудивительно, что Максим Галкин* практически не бывает дома. Комик мотается по гастролям по всему миру, пытаясь за работать на жизнь и на лечение пожилой супруги.

*Признан в РФ иноагентом.

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