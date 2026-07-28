История успеха в лицах: как система контроля Михаила Лебедева сформировала новые стандарты качества оборудования для профессиональных кухонь

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Развитие индустрии общественного питания в 2026 году всё больше зависит от технологического оснащения, которое должно отвечать не только запросам на производительность и долговечность, но и экономике ресторанного бизнеса: по данным Росстата, оборот общепита в России в 2025 году вырос на 8,7% и достиг более 4 трлн рублей. На этом фоне оборудование для ресторанов и кафе становится не просто элементом оснащения, а фактором устойчивости бизнеса, в силу того, что: простой техники, изменения в температурных режимах или сложность с сервисом напрямую влияют на себестоимость, скорость работы и качество конечного продукта. Произошедший после 2022 года переход к импортозамещению потребовал от российских производителей не копирования зарубежных аналогов, а создания собственных систем контроля, особенно с учётом того, что, по данным «Росспецмаша», в 2025 году производство оборудования для предприятий общественного питания снизилось на 8,4%, а отраслевые эксперты отдельно указывают на проблему доверия рынка к отечественным решениям.

В этих условиях заметна роль предпринимателей и управленцев, которые рассматривают качество не как финальный этап проверки, а как систему, встроенную в производство, закупки, работу с персоналом и развитие продукта. К их числу относится Михаил Лебедев, основатель бренда «Кобор Трейд», работающий в сфере оснащения предприятий общественного питания профессиональным кухонным оборудованием. Именно этот опыт стал основой системы контроля качества, которую он выстраивал в компании. Она охватывает не только финальную приемку готового изделия, но и этапы анализа потребностей рынка, постановки технического задания, выбора поставщиков, проверки комплектующих, производственной сборки, испытаний и обратной связи от клиентов. Такой подход отражает сдвиг в отрасли: российские производители всё чаще конкурируют не только стоимостью, но и способностью обеспечить стабильное качество и сервисную предсказуемость.

- Михаил, вы работаете в сфере оснащения предприятий общественного питания более 25 лет. Пройдя путь от менеджера по продажам до владельца крупнейшего бренда, вы видели индустрию на разных этапах ее развития. Расскажите, почему в 2007 году вы решили отойти от модели дистрибуции и основать собственный бренд? С какими системными проблемами рынка вы планировали бороться?

- В начале двухтысячных рынок профессионального оборудования в России был «рынком перекупщика». Основным критерием выбора была доступность техники «здесь и сейчас», а не её долговечность или энергоэффективность. Работая управленцем я видел, как рестораторы несли убытки из-за поломок импортного оборудования, которое просто не было адаптировано под наши условия эксплуатации: нестабильное напряжение в сетях, агрессивную химию или специфику работы персонала.

Мой инженерный бэкграунд и опыт работы с контрольно-измерительными приборами и автоматикой (КИПиА) не позволяли мне оставаться просто наблюдателем. Я понимал, что простая замена одной импортной детали на другую представляет собой путь в никуда. Идея создания собственного национального бренда в 2007 году появилась из желания создать продукт, который по умолчанию будет учитывать все проблемы, с которыми сталкивались отечественные заказчики. Я хотел доказать, что российское оборудование может не просто замещать импорт, а превосходить его по надежности и стоимости владения.

Переломным моментом для меня стало осознание того, что качество техники начинается не на сборочном конвейере, а на этапе анализа условий её использования. Я изучал логистику, маркетинг и технологические процессы кухонь, чтобы понять, как превратить абстрактные запросы поваров в точные технические задания для инженеров. Это стремление создать систему, где каждый узел оборудования продуман с точки зрения физики процессов, и стало фундаментом для запуска производства.

- Ваш Бренд прошел впечатляющий путь: от небольшого производства до лидера индустрии с широкой партнерской сетью и штатом высококлассных специалистов. Вы не просто управленец, вы стратег с инженерным мышлением. Какие управленческие решения позволили вам трансформировать компанию и достичь таких показателей выручки и престижа, сохранив при этом фокус на качестве?

- Первоочередной задачей при масштабировании «Кобор Трейд» я поставил полную перестройку модели взаимодействия между конструкторским бюро и цехами. В типичных компаниях эти отделы часто разобщены, но я внедрил систему, исключающую потерю информации на стыке этапов. Мы внедрили принципы бережливого производства, что позволило сократить издержки, но не за счет экономии на сырье, а за счет оптимизации логистики. Я лично участвовал в аудите цепочек поставок, переведя компанию на прямую работу с поставщиками.

Стратегическое развитие бренда было бы невозможным без агрессивных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также техническое перевооружение. Я убежден, что руководитель производства обязан понимать устройство каждого станка, поэтому я инициировал замену устаревшего парка на современные линии с числовым программным управлением (ЧПУ). Это позволило нам свести влияние «человеческого фактора» к минимуму и добиться идентичности каждой единицы продукции в серии. Такой подход стал залогом доверия со стороны крупных сетевых клиентов, для которых предсказуемость оборудования является критической.

- Линейка ваших профессиональных индукционных плит сегодня считается одной из лучших на рынке. В условиях импортозамещения вам удалось создать продукт, который стал лидером в индустрии. Расскажите подробнее об инженерных решениях, которые вы внедрили, и о том, как ваша уникальная система контроля помогла избежать проблем при запуске серийного производства таких сложных аппаратов?

- Запуск линейки индукционных плит стал нашим ответом на запрос рынка в высокой энергоэффективности. При разработке я применил модульный принцип сборки - решение, которое я подсмотрел в авиастроении. Оно позволяет максимально упростить сервисное обслуживание: любой узел может быть заменен за считанные минуты без разбора всей конструкции. Это решение позволило упростить процесс сервисного обслуживания и предоставило клиентам возможность комбинировать различные элементы кухонной линии в зависимости от их производственных задач.

Для реализации этих планов была внедрена многоуровневая система проверки прототипов. Перед запуском в серийное производство каждый образец проходил испытания в условиях, имитирующих пиковые нагрузки профессиональной кухни. Моя задача заключалась в координации работы инженеров и технологов для того, чтобы на выходе получить продукт, не требующий доработок в процессе эксплуатации у клиента.

Типичной проблемой при запуске новых серий часто является нестабильность работы электроники. Чтобы минимизировать этот риск, мы внедрили обязательный входной контроль всех электронных компонентов и установили стенды для проверки блоков управления под напряжением. Это позволило выявлять скрытые дефекты еще до момента установки деталей в корпус изделия, что повысило надежность выпускаемых аппаратов.

Кроме того, было уделено внимание эргономике и безопасности эксплуатации. Новые линейки получили улучшенную теплоизоляцию, что снизило нагрев внешних поверхностей и уменьшило энергопотребление. Система контроля, которую я внедрил, подразумевает, что финальная приемка продукции осуществляется независимым отделом технического контроля, который подчиняется напрямую руководству, что гарантирует объективность оценки соответствия заданным стандартам.

- Михаил, долгое время российский рынок профессионального оборудования страдал от «кризиса доверия»: отечественные бренды либо копировали западные образцы, либо не могли обеспечить стабильность качества при серийном производстве. Вы решили изменить этот подход, внедрив собственную систему контроля производственных процессов. В чем заключалась ваша мотивация при создании этой модели и как вам удалось превратить технические регламенты в основу вашей кадровой политики?

- Моя мотивация была продиктована самой ситуацией на рынке: я видел, что отсутствие системного подхода к аудиту превращает покупку российской техники в лотерею для ресторатора. Для меня система контроля качества - это не финальная проверка изделия перед отгрузкой, а полноценная управленческая модель, охватывающая весь путь продукта. Она начинается с инженерного анализа потребностей: мы проектируем плиту под конкретные агрессивные условия эксплуатации. Обладая опытом в КИПиА и стратегическом управлении, я перевел абстрактные запросы рынка в жесткие технические требования: от выбора марки стали и защиты электроники от влаги до уникальной архитектуры охлаждения. Ошибку в моей системе важно выявить на уровне чертежа или отдельного узла, а не тогда, когда оборудование уже стоит на кухне клиента и каждый час его простоя генерирует убытки.

Я убежден, что ни один регламент не будет работать, если он не подкреплен вовлеченностью команды. Производство — это люди, и если сборщик или технолог не понимает особенности процесса, контроль превращается в формальность. Именно поэтому я интегрировал принципы качества напрямую в кадровую политику: мы создали внутреннюю школу обучения, где каждый сотрудник видит, как его участок работы влияет на надежность всей серии. Мы разбираем причины любого брака не ради поиска виновных, а для совершенствования процесса. Моя задача как руководителя, сделать так, чтобы контроль качества стал внутренней потребностью сотрудников, частью их ежедневной производственной культуры. Когда человек понимает смысл требований, он сам становится гарантом результата.

Отдельное значение в нашей модели имеет культура обратной связи. Я выстроил систему так, чтобы любой мастер в цеху мог предложить техническое улучшение. Часто именно те, кто каждый день работает с конкретными деталями, видят нюансы, скрытые от глаз проектировщика. Мы анализируем каждое такое предложение и внедряем лучшие практики в серийное производство. Это создает атмосферу сопричастности к инженерному триумфу бренда. Качество невозможно обеспечить только внешним надзором, оно должно быть «встроено» в руки и мышление каждого специалиста. Только так можно создать продукт, который по умолчанию соответствует мировым стандартам.

Сегодня внедренная нами система важна для рынка в целом, потому что она меняет саму парадигму отношения к отечественному продукту. Наш опыт стал доказательством того, что российский инженер-предприниматель способен создавать предсказуемые и надежные технологические решения. Моя цель, чтобы такие стандарты аудита стали базовыми для всей отрасли, обеспечивая не просто формальное импортозамещение, а реальный технологический суверенитет и долгосрочную устойчивость бизнеса наших клиентов.

- Ваша репутация как эксперта подтверждается не только успехами компании, но и признанием со стороны профессионального сообщества. Известно, что вы регулярно приглашаетесь в качестве судьи на важные отраслевые конкурсы и премии, такие как «Эра инноваций 2024» и «Бизнес прорыв 2025». Как этот опыт участия в жюри влияет на ваше видение рынка и на внутренние стандарты вашей компании?

- Статус судьи на национальных конкурсах дает мне право не просто наблюдать, а активно формировать повестку развития отрасли. Общаясь с коллегами в жюри, я вижу общие системные проблемы рынка и могу предлагать решения, которые позже становятся стандартами. Например, после анализа работ на одном из конкурсов я инициировал переработку эргономики наших духовых шкафов, так как заметил, что стандартные решения замедляют работу повара в условиях высокой нагрузки.

Кроме того, участие в таких престижных событиях, как «Бизнес прорыв 2025», подтверждает статус нашей компании как методологического центра. Когда основатель бренда выступает арбитром для других игроков рынка, это транслирует сигнал о высшей степени доверия к его экспертизе. Для меня это не вопрос личного престижа, а инструмент внешней валидации той системы качества, которую я выстраивал годами.

- В завершение беседы, как вы видите будущее стандартов качества в сфере производства профессионального кухонного оборудования и какую роль в этом процессе будет играть ваша система управления?

- Будущее стандартов качества в нашей сфере неразрывно связано с глубокой автоматизацией и использованием технологий интернета вещей. Оборудование станет «умным», оно будет способно самостоятельно проводить диагностику своих узлов и сообщать о необходимости технического обслуживания до того, как произойдет поломка. Наша система управления уже сейчас адаптируется под эти требования, внедряя цифровые паспорта изделий и системы удаленного мониторинга работы техники.

Важным направлением станет экологическая стандартизация, касающаяся не только энергопотребления, но и возможности полной переработки материалов после окончания срока службы аппаратов. Мы планируем интегрировать эти аспекты в наши протоколы контроля качества, расширяя зону ответственности производителя. Моя задача как руководителя - обеспечить гибкость производственной модели, чтобы она могла быстро впитывать такие инновации без потери надежности.

Система управления, которую мы выстроили, станет основой для создания масштабируемых производственных площадок. Она позволяет сохранять высокие стандарты даже при значительном увеличении объемов выпуска продукции, что критически важно для удовлетворения растущего спроса. Мы продолжим совершенствовать методы аудита и контроля, делая их еще более детальными и автоматизированными.

Разработанная Михаилом Лебедевым система контроля качества выстроена как непрерывный процесс, охватывающий все этапы работы над продуктом — от анализа потребностей рынка и постановки технического задания до испытаний и сервисного сопровождения. В её основе — перенос инженерной логики на управленческие и кадровые решения, при котором ответственность за качество распределяется по всей производственной цепочке, а не концентрируется на финальной приёмке.