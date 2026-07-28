Боевая работа расчетов БпЛА Фото: скриншот видео.

Бойцы войск беспилотных систем Объединенной группировки войск ВС РФ ведут охоту на украинских боевиков по всем направлениям. Нарушают логистику ВСУ на передовой, а также наносят удары на сотню километров вглубь обороны.

На кадрах операторы БПЛА группировки «Центр» эффективно используют оптоволоконные FPV-дроны для поражения противника в населенном пункте Доброполье (ДНР). В ходе планомерной работы уничтожаются наземные робототехнические комплексы, солдаты и техника ВСУ, задействованные в обороне и обеспечении подразделений.

Российский снайпер «Тагил» встречает дроны ВСУ точными очередями

«Операторы применяют разнообразные тактики, включая свободную охоту и засады, а разведывательные дроны обеспечивают целеуказание. Результатом систематического уничтожения живой силы и техники противника является ослабление обороноспособности ВСУ и содействие освобождению населенных пунктов», - комментируют кадры в Минобороны России.

А вот в Сумской области расчеты ударных дронов разведчиков 44-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидируют бронированную машину «Казак» ВСУ. Подразделения продолжают расширять зону безопасности...

Операторы FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» на Краснолиманском отличились уничтожением военной техники и живой силы ВСУ. Благодаря новым тактикам, подразделения ослабляют оборону противника, обеспечивая продвижение штурмовых групп.

«Южная» группировка войск сообщает об уничтожении двух пикапов и микроавтобуса ВСУ в Краматорском районе. Автотранспорт использовался для снабжения подразделений. Также были ликвидированы пункты управления БПЛА в Николаевке и наземные робототехнические комплексы ВСУ для разминирования в районе Константиновки.

Мобильные огневые успешно противодействуют беспилотникам ВСУ, защищая военнослужащих и гражданское население.

На заключительных кадрах старший снайпер мобильной огневой группы (МОГ) 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» с позывным «Тагил» рассказывает об обеспечении безопасности транспортных маршрутов, патрулируя дороги и контролируя воздушное пространство.

Результаты боевой работы его МОГ подтверждают эффективность мер по прикрытию, что снижает риски для мирных жителей.