Зюганов: Путин в хорошей форме, но его график нужно разгрузить

Владимир Путин и Геннадий Зюганов во время встречи с депутатами Госдумы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте, это радио «Комсомольская правда» - Гамов Александр, помощник Зюганова.

- Привет, пропавший куда-то Гамов.

- Нет, нет, нет, наоборот.

- Раньше каждый день звонил. А когда обстановка стала осложняться, спрятался куда-то.

- Нет, нет, предвыборная кампания, свои законы, знаете ли…

- Какие законы? Она идет, я ж не требую, чтобы ты голосовал или там говорил «голосуйте». Информация каждый день идет. Ее надо освещать достойно и не бояться противника.

- Замечание правильное, принято. Вчера был большой парламентский день в Кремле. Президент встречался с депутатами Госдумы, лидерами парламентских фракций. И у вас была личная встреча с Владимиром Путиным. Сколько она продолжалась?

- Продолжалась она долго. Я вернулся домой уже в ночи…

- Основные вопросы какие вы обсуждали с главой государства? Вы, наверное, как всегда с папкой пришли?

- Да, и с папкой, и с документами, и с предложениями.

Но основной и главный вопрос - я его изложил, прежде всего, на заседании.

374-е заседание было в Думе. В этот раз дали на выступление по 12 минут, хотя можно было и 15 минут добавить.

Подводили итоги очень важной пятилетки думской. Это была восьмая пятилетка, но она была самой сложной, драматичной и исключительно ответственной.

- Абсолютно согласен с вами…

- Когда меня попросили в нескольких словах охарактеризовать ее, я сказал: могу такими словами. Это война, прозрение и мобилизация всех сил для Победы над нацизмом и фашизмом.

- И как это все расшифровывается?

- Чтобы вести войну, надо иметь волю, потенциал, надо максимально сплотить общество.

Это то главное, что показала нам тысячелетняя история, начиная с Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Суворова и Кутузова, Жукова, Василевского, Рокоссовского, Конева - всех наших талантливых командиров и полководцев.

Сейчас наши ребята храбро сражаются на полях сражений. И это было одной из главных тем, потому что без сплочения сил невозможно победить.

С другой стороны, обсуждали мы и то, что впервые проводим выборы в условиях гибридной войны.

Она отличается от других войн. Мы живем и боремся в условиях жутких санкций, 32 тысячи санкций наложили. В условиях, когда уже стерлась разница между фронтом и тылом. Если даже в Великую Отечественную Урал и Сибирь не обстреливали… То сейчас уже дроны разлетелись по всей стране.

Поэтому требуется особый подход и честная оценка. Это обсуждалось, прямо скажу, во всех деталях.

Тем более мы подготовили Программу Победы. Я вчера ее представил и сказал… Мы уже 20 миллионов экземпляров этой программы напечатали. Она разошлась по всем сетям информационным.

Я предложил в Думе - давайте обсудим, давайте принимать решения, они давно перезрели.

Главное указание президента, я вчера и в Думе с трибуны, и в Кремле сказал, - это выйти на мировые темпы развития, обеспечить максимальную сплоченность общества, освоить новейшие технологии и на этой основе победить и решительно двигаться вперед. Абсолютно солидарен. Четко, конкретно, ясно, жестко поставлены задачи.

Мы же преодолели ковид, мы сумели преодолеть 31 тысячу санкций, мы вышли на мировые темпы - почти 5%. И потом финансово-экономический блок с задачей не справился.

Вздули ставки, вздули налоги, вздули цены на ЖКХ, вздули цены на все тарифы и обвалили с 5% почти до нуля.

Я вчера и в Кремле сказал: это недопустимо.

И еще сказал: у нас за спиной стоят такие угрозы, которые нельзя в один день преодолеть. Но мы-то предложили уже в этом году на 10 триллионов бюджет увеличить. Да его можно на 30 увеличивать. И пакет законов предложили, и что сделать надо, и порядки. И вносили их все. И Мельников, и Кашин, и Афонин, и Новиков, и Харитонов, и Савицкая, и Останина, и Калашникова, и Смолин. Все вносили. Можно было принять. Не захотели. И теперь мы топчемся вокруг нуля.

Но что это означает? Ребята храбро сажаются на поле. Мы им помогаем. Но собирание сил - это не только помощь. Это, прежде всего, конечно, поддержка тем, кто на фронте. Мы уже 157 конвоев отправили на передовую - более

тысячи мотоциклов, десятки машин, моторов, дронов, тонны лекарств, продовольствия, всего, что просят.

Но надо-то все делать для того, чтобы тыл обеспечивал и наращивал свои возможности. Когда мы перелом в войне-то Великой Отечественной обеспечили? К 1943 году, после того, как окончательно сломали хребет фашистскому зверю на Орловско-Курской дуге. Но к тому времени уже Урал, Сибирь произвели больше, чем вся гитлеровская машина, которая подавила и захватила Европу.

А есть еще вызовы.

- Какие же?

- Я сказал вчера в Кремле, что самая большая потеря у любой нации – это потеря исторического времени. Болтовня горбачевская о перестройке и пьяный кураж Ельцина с этим ворьем в лице Чубайсов, Гайдаров и Шахраев обошлись нам в две пятилетки, когда удушили, убили 80 тысяч предприятий.

Путин предложил качественно иную стратегию. И борьба с терроризмом, и национальные проекты, и движение вперед, и национальные цели, и сплочение. Отлично. И вышли, и вылезли, и так далее. Но теперь надо закреплять.

- Президент согласился вчера с вами?

- Во многом абсолютно согласился. Кстати, Я и сказал, у меня никаких нет противоречий. Вы высказываете. И Дума вчера стоя его принимала. Я понимаю, почему. Но тактически реализует это правительство и Дума. И мы должны на себя взять ответственность, почему нам не хватило воли привести финансово-экономический блок и социальный в ту норму и те требования, которые высказал президент и Верховный главкомандующий. Это и наша ответственность.

А почему не хотят взять потрясающий, уникальный опыт Клычкова (губернатор Орловской области. - А.Г.), который получил лучший в мире урожай зерна - по 6 тонн на человека. А пшеница «Зюгановка» дала 185 центнеров с гектара. Это лучший в мире урожай. И в этом году будет не хуже.

Я вчера и президенту сказал: мы в этом году можем получить 160 миллионов тонн зерна, больше тонны на человека. А из хлеба можно получить 200 видов продовольствия. Значит, следовательно, можно снизить цены на всю эту цепочку. А получили в прошлый 146 миллионов, и ни на копейку нигде хлеб не подешевел.

Крестьянину деньги не отдали, он технику не купил и теперь корчится - чем убирать этот хороший урожай?

И еще я попросил, чтобы мы внимательно отнеслись к потребностям деревни и заводов. Почему подходит уборка, а комбайны и трактора на своих заводах стоят на складах и не куплены? Только потому, что крестьянину не отдали деньги за его хлеб и работу. Перекупщики роем уже кружат. Поскупили - и за кордон. Поскупили - и за кордон. Деньги по карманам - и за границу.

В условиях войны все должно жестко контролироваться. Я и по бензину, и по солярке сказал. Почему у меня на Орловщине не было очередей у бензоколонок? Объяснил, каким образом бороться с дефицитом…

- Каким же?

- Вы должны норму суточную вести, контроль за всем. Мне говорят: «Вот перекупщики». Я говорю: в войну не бывает перекупщиков, в войну их называют мародерами. А на фронте в войну мародеров расстреливали. Правильно делали.

Я не жестокий человек. Но мы, чтобы не было перекупщиков, послали на каждую бензоколонку представителя ГАИ, и они контролировали. Приехал перекупщик, права долой и машину к стенке. И все. И закончилась эта лавочка. Когда Первый канал усомнился, я говорю: пошлите и сами посмотрите. Они съездили. Они проехали бензоколонки сами. Больше трех-пяти машин нигде не увидели.

- И Зюганов, и Путин очень напряженно сейчас работают. Как президент выглядит в ночи?

- Я должен сказать, позавидуешь его форме-то, собственно говоря. Единственное, я всегда говорил, я бы разгрузил давно график президенту. Надо заставить пахать своих министров…

- В ночи чем вас угощал президент? Впроголодь же вас в Кремле не держали?

- Нет, вчера отнеслись внимательно. Накормили. Ну, я в 6 часов утра завтракал, обедать некогда было. Поэтому я вчера там за их счет перекусил. (смеется)

- А чем кормили-то?

- Ну, супчик съел. И кусочек шашлычка досталось.

Имей ввиду - только ты удостоился такой чести. Я даже своим не выдал государственные секреты - что было вчера в Кремле.

- Так я же свой!