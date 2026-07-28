Позывной «Ром», штурмовик. Фото: Минобороны РФ.

Штурмовые отряды 36-й мотострелковой бригады, входящей в состав 29-й общевойсковой армии, успешно освободили село Коммунаровка, установив контроль над оборонительным районом противника, охватившим более трёх квадратных километров Днепропетровской области. Бойцы группировки «Восток» поделились деталями взятия под контроль этого населенного пункта.

Перед началом наступательных действий была проведена тщательная разведка территории. Нашим воинам удалось выявить огневые точки, заминированные подходы и места дислокации украинских сил. Противник организовал укрытия в жилых зданиях, задействуя подвальные помещения и создавая скрытые проходы между постройками. Подступы к укреплениям были оборудованы минными заграждениями.

Штурмовик «Ром»: Где нахрапом, а где хитростью берем.

Разведчик «Бикет» рассказал о преодолении минных полей: «Мы продвигались через болото, где обнаружили растяжки, мины МОН-50, противотанковые мины и сигнальные устройства. Сапёр шёл впереди, прокладывая безопасный маршрут. Преодолев опасный участок, заняли и укрепились в первом доме. Под противотанковыми минами противник устанавливал противопехотные: малейшее смещение верхней мины приводило к срабатыванию нижней. Часть обнаруженных боеприпасов была обезврежена, остальные помечены для последующих групп».

Украинская сторона в боях за Коммунаровку понесла значительные потери в живой силе, а также лишилась восьми боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шести наземных роботизированных комплексов и 25 тяжёлых гексакоптеров.

Штурмовик с позывным «Ром» описал процесс зачистки зданий и обнаружение подземных коммуникаций: «Мы заметили, как шесть человек вошли в дом и не вышли. При нашем входе там оказалось только двое. Исследуя дом, мы отодвинули диван и обнаружили люк, ведущий в подвал. Найдена была отрытая ранее подземная галерея, соединяющая дом с ещё двумя зданиями. Пройдя по ней, мы оказались прямо на позициях противника, который не ожидал такого развития событий. Разведывательные дроны помогают нам оценивать численность противника и расположение их опорных пунктов. Где нахрапом, а где хитростью берем».

«Успешное освобождение Коммунаровки позволило подразделениям группировки «Восток» расширить зону своего присутствия к северу от Терноватого, ослабив оборону ВСУ на этом направлении. Занятый рубеж открывает перспективы для дальнейшего продвижения группировки «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях», - отмечают в военном ведомстве.