Беседа назначена на 16:30 по московскому времени Фото: REUTERS.

Сегодня в Белом доме президент Дональд Трамп встретится с Зеленским. Беседа назначена на 16:30 по московскому времени. Главарь киевского режима решил воспользоваться похоронами сенатора-русофоба Линдси Грэма* как предлогом для поездки - и переговоров с президентом США.

ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ БУДЕТ ДЕЛАТЬ В США

В Вашингтон Зеленский прилетел из Лондона, где его нарочито сердечно принимал новый премьер Великобритании Бернэм, заверивший украинца в своей преданности и верности ему в борьбе с Россией. Но в США, куда рано утром прилетел вояжер из Киева, его встретили более сдержанно – в аэропорту у трапа перед Зеленским выстроились лишь пилоты самолета.

За полтора года президентства Трампа в Овальном кабинете Зеленский побывает в третий раз. На первой встрече в феврале прошлого года тем ему устроили настоящую публичную головомойку американские президент и вице-президент Вэнс.

Испорченные личные отношения удалось поправить лишь через два месяца на организованной президентом Франции Макроном непродолжительном рандеву на похоронах папы римского Франциска. После этого хозяин Белого дома не раз общался с главарем киевского режима - но, как правило, встречи носили непродолжительный характер и проводились на полях саммитов G8 и НАТО.

Сегодня в Вашингтоне пройдет прощание с соратником Трампа, сенатором Линдси Грэмом*, который умер 11 июля. Он был лучшим другом Зеленского в Штатах и ненавистником России. Грэм * стал автором законопроекта об «адских санкциях» против Москвы, который предложил еще в апреле прошлого года. Но только сейчас санкции попытаются протащить сквозь сенат – в память об их усопшем авторе. Лидер сенатского большинства Джон Тьюн заявил, что первое голосование по законопроекту состоится во вторник. По этому случаю у Зеленского должна состояться встреча в сенате.

В Вашингтон Зеленский прилетел из Лондона, где его нарочито сердечно принимал новый премьер Великобритании Бернэм Фото: REUTERS.

ЗАЧЕМ ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ТРАМПОМ

Среди тем, которые, как ожидается, будут обсуждать Трамп и Зеленский, называют завершение боевых действий на территории Украины, «воздушное перемирие», о котором вдруг дружно заговорили союзники Киева, передачу незалежной нового оружия - прежде всего средств ПВО. Зеленский желает поговорить и о возможной роли Киева в других геополитических конфликтах, включая войну с Ираном и ситуацию с Северной Кореей.

Издание Politico, ссылаясь на источник, «знакомый с планами украинского президента», так расставляет его приоритеты: санкции, сделка по беспилотникам, передача Киеву ракет для систем Patriot, и лишь затем – мирные переговоры. Очевидно, что Зеленский поспешил в Вашингтон в первую очередь с целью заручиться поддержкой в борьбе с Россией, а не в поисках мира.

Однако если в сенате, как утверждают, уже есть большинство, готовое поддержать новые антироссийские санкции, то в палате представителей ситуация не столь однозначна. Группа республиканцев в нижней палате американского Конгресса, как утверждает Politico, «давно требует от руководства Республиканской партии прекратить военную и экономическую помощь Украине со стороны США».

Президент США, утверждают местные источники, до сих пор не хотел вводить санкции против нашей страны Фото: REUTERS.

ПОЗИЦИЯ ТРАМПА ПО КОНФЛИКТУ НА УКРАИНЕ

Чтобы убедить Трампа в необходимости обострения конфликта на Украине, Зеленский настойчиво пытается связать свою войну с Россией и войну Америки с Ираном, упорно твердя, что Москва, дескать, помогает Тегерану. Но Трамп, которого вчера спросили насчет этих заявлений, ответил кратко: «Что ж, мы узнаем, правда ли это. Я спрошу об этом Путина».

Президент США, утверждают местные источники, до сих пор не хотел вводить санкции против нашей страны. Хотя в последнее время не было недостатка в «свидетельствах» того, что Белый дом, якобы, их одобрил, сам Дональд публично их не поддержал. У него были свои приоритеты в принятии законов, которые не совпадали с интересами страстных защитников Украины.

Увязшего в войне с Ираном Трампа вряд ли можно заподозрить в желании более активно вмешаться в украинский конфликт на стороне Киева. Конечно, есть и фактор непредсказуемости американского лидера, но баланс интересов он все-таки пытается удержать, а если и будет вынужден показать свою решительность, то скорее в войне с конфликте с Тегераном, чем в поддержке Киева.

Кстати, в 18:00 мск у президента США будет уже другой гость – премьер-министр Израиля Нетаньяху.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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