Дарья Румянцева: Я поняла, что с миром бороться не надо

Дарья живёт насыщенной жизнью и фиксируется в каждом её моменте. Фото: Оксана ИВЛЕВА

Обаятельная и талантливая Дарья Румянцева блестяще проявляет себя в театре (МДТ, Александринский), кино и сериалах («Крылья империи» 16+, «Идеальный пациент» 18+, «Черное солнце» 18+), успешно продюсирует смелые прогрессивные постановки («Пушкин. Опыты» 16+) и в настоящий момент в лесах Ленинградской области снимается в ироническом триллере «Подслушано в Выборге» 18+. А в это время в эфир выходит третья часть остросюжетного детектива «Дельфин» (НТВ) 16+, где Дарья исполняет роль Инны Бережной - научного сотрудника Института океанологии, отвечающей за общение с дельфинами при расследовании запутанных уголовных дел. Сайт KP.RU обсудил с актрисой сверхразум этих китообразных, отношения мужчины и женщины, домашних питомцев и ощущение времени и возраста.

- Дарья, в какую сторону развивается линия вашей героини в новом сезоне «Дельфина»?

- В сторону тихой силы: большей мудрости, спокойствия, покоя. Чуть меньше защищается, чуть больше открывается миру и доверяет любви - и неизбежности встречи с Андреем Кораблевым (Сергей Жарков). Мне это нравится. Инна становится большим ученым и больше переходит к более обдуманным, а не реактивным, эмоциональным действиям. Мне кажется, это очень жизненная история.

В новом сезоне «Дельфина», как всегда, немало напряженных сцен. Фото: НТВ

- Режиссер строго ставит задачу по образу или есть лазейки, где вы можете добавлять красок от себя?

- Наш режиссер Григорий Жихаревич - потрясающий человек и сценарист. Его главное качество - умение создать абсолютно свободную атмосферу на съемочной площадке, в которой очень легко работать. И это несмотря на сложности во время съемок: погодные условия, трюки, работа на воде. Ни разу не видела Григория в плохом настроении или негативном состоянии, хотя предпосылки, конечно, были: кинопроизводство - весьма непредсказуемый процесс. Так что мы с Сергеем Жарковым получили настоящее удовольствие, много импровизируя. За пять лет жизни проекта, разумеется, успели наработать определенные связи и внутренние сцепки. За что огромная благодарность именно режиссеру.

- Вы уже разгадали характер героини? При каких обстоятельствах Инна может быть счастливой?

- Когда идет дальше эгоцентризма и смотрит чуть шире обстоятельств. И когда любовь к человеку становится больше принципов. Когда понимание партнера - больше социальных условностей, к которым привыкла Инна. Когда готова с большим пониманием относиться к делу жизни своего мужчины. И когда происходит примирение со всеми. Вот тогда и случается счастье.

«Дельфины всегда готовы к сотворчеству»

- Ваша Инна работает с дельфинами. А какие лично у вас отношения с этими удивительными животными?

- Дельфины, конечно, сверхсущества. Самое важное, что я научилась понимать про них: они лишены отрицательных чувств - мести и проч. Нам приходилось много работать с дельфинами -это были довольно долгие, многочасовые смены, но все равно раз за разом они давали много позитива всей группе. Даже если вода холодная. Это крайне высокоинтеллектуальные существа, которые, как порой кажется, продвинулись в осознанности гораздо дальше людей. У них внутри нет агрессии, рядом с ними всегда хорошо, какое бы состояние ни было, и так в любом дельфинарии. Они всегда готовы к сотворчеству, общению. Если в их сторону идет неприятная эмоция, просто уходят и не входят в конфликт. Говорят даже, что они могут общаться на расстоянии: дельфин из Сочи может слышать сородичей из Австралии.

- Да?!

- Я в это верю. Мне кажется, такая способность есть у людей. Или была. И мы ее утратили. Неплохо было бы вспомнить и воскресить.

- Можно ли говорить о том, что ключевая метафора «Дельфина» - в продуктивном и уважительном взаимодействии человека и природы?

- Да. В этом проекте вообще многое про честность: про честных парней, что защищают родной город, и для них это важно. Про любовь и взаимодействие человека и природы. Про то, как все это красиво. Про то, что нужно и важно заботиться о себе, людях и близких. Это важное, как мне видится, напоминание в наше время.

Дарья нашла общий язык не только с дельфинами. Фото: Личный архив Дарьи Румянцевой

- Любите ли вы животных и держите ли дома питомцев?

- Очень люблю животных - у нас дома живет кошка Багира (Бася), которую мы забрали из конно-драматического театра «ВелесО» (Евгения Ткачука. - Авт.). У Баси солидная родословная. Настоящая лесная дикая кошка. А еще у нас собака - мальтипу Ляля.

- Дружат между собой?

- Какое-то время, конечно, потребовалось на то, чтобы они приучились дружить. Зато теперь все прекрасно. Если представить, что сейчас им придется разлучаться на какое-то время, явно будут тосковать друг по другу. Это полноценные члены нашей семьи со своими характерами, особенностями и взглядами на жизнь. Очень поддерживают и меня, и всех остальных. Принимают любую боль на себя. Если вдруг заболею, лежат рядом со мной и сопереживают, лечат.

- Дочь помогает в этом? И хорошая ли это «тренировка гуманизма» для ребенка?

- Надо признать, что каждый питомец дома появился именно благодаря дочери. И да, я считаю, что это важно, просто необходимо, чтобы у ребенка была возможность заботиться о питомцах. Кошка появилась, когда дочь была маленькой. Собака - когда она была уже гораздо взрослее. И теперь собака полностью на ней: дочь охраняет, оберегает, заботится - договаривается с ветеринарами, если есть необходимость. Крайне важно, чтобы мы брали ответственность за тех, кого приручили.

«40 лет - начало зрелой жизни»

- Не так давно вы отпраздновали юбилей. С прошедшим! Есть ли мысли, которые начали посещать вас на пороге этой даты? Например, что пора уходить от театрального амплуа инженю (спектакль «Олеся»), или больше продюсировать (постановка «Время и семья Конвей»), или даже самой ставить, или что срока до пенсии осталось все меньше (табличка: сарказм)?

- В последнее время мало занята в театре - этот и следующий сезон продолжаю играть Лизу в спектакле «Братья и сестры» великого педагога и режиссера Льва Абрамовича Додина (культовая постановка 1985 года, восстановленная и идущая практически весь день с большими антрактами. - Авт.). Обожаю и свою альма-матер (МДТ), и эту героиню - мне еще тянуться и тянуться до величайших качеств и смыслов, заложенных в ней. Что касается продюсирования, то я еще работала и над большим концертом Теодора Курентзиса в филармонии. Год работала худруком проекта «Пушкин. Опыты» большого друга, мецената Александра Злотникова - в этом спектакле осуществила первую ступень воплощения мечты по синтезу искусств. Лабораторным путем с большими композиторами, художниками, хореографами, музыкантами, артистами мы трудились и создавали новый язык - 1 мая 2026 года на Новой сцене Александринского театра прошла премьера, в июле будут новые показы, всех обязательно приглашаю. Это был сумасшедший и сильнейший опыт, он очень резко и быстро трансформировал меня как личность и актрису, художника, продюсера. Сверхмощный момент обучения. Так что рубежа в 40 лет и не заметила.

- Совсем?

- Вообще есть у меня такая особенность - гораздо раньше, года за два, начала ощущать, что мне 40. Как я это ощущаю? Как новый этап. Начало зрелой жизни. «Время и семья Конвей» начинается с того, что мне как раз исполнилось 40: «Знаете, я очень счастлива». То же самое хочу сказать и про себя. Мне не хотелось бы возвращаться ни на 10, ни на 20, ни на 2 года назад.

Что касается пенсии, то это, конечно, смешно. Мне кажется, что с возрастом приходят опыт и ощущение покоя. Мудрость. Я даже читала об этом - как будто на гормональном уровне случается перестройка такого качества, когда человек ощущает себя более счастливым - успокаивается, избавляется от стремления бороться с миром. Я вот поняла, что с миром бороться не надо, наоборот: он делает все, чтобы я была счастлива. Охраняет, оберегает. И эти наши отношения с ним мне нравятся. Здорово, что я пришла к этому.

- А раньше было как?

- Раньше у меня было в определенной степени трагическое ощущение от жизни. Казалось почему-то, что и до 40 лет не доживу. А сейчас ощущаю этот возраст как начало мощного, классного и интересного пути - во всей широте познания жизни. Всем желаю не пугаться своего возраста. После 40 лет - супер!

- Знаю, что вы пробовали заниматься арт-терапией. Насколько это помогло в преодолении проблем и травм, которые хотелось решить?

- По нашей переписке в ВК с бывшим мужем, актером Евгением Анисимовым, мы сделали спектакль. И называем это радикальной арт-терапией. Зачем? Чтобы проработать и понять, где произошли точки невозврата. Наверное, это дало понимание того, что любовь не прекращается - она просто меняет форму. Мы до сих пор дружим. И поэтому проект считаю удачным. К тому же на него есть большой запрос у аудитории, ведь проблема отношений остается вечной и загадочной. Сколько бы книг ни написали по этому поводу, тема остается в плоскости неизведанного. И вообще терапию рекомендую всем - важно научиться понимать себя и не блокировать происходящие в жизни вещи, а научиться проживать их. Это огромный дар - возможность проживать жизнь полноценно, со всеми поворотами и нюансами.

Следователь Светлова в сериале «Танцы на стекле» 16+ (2020). Фото: Кадр из фильма

- Можно ли говорить, что вы открыты для новых отношений? Или еще не зажили старые раны?

- Я бы не стала называть ранами никакие из отношений. Это опыт, который необходим, чтобы мы стали теми, кто мы есть. Это всегда встреча с учителем, обретение понимания, как устроены отношения между мужчиной и женщиной. Можно писать по этой теме трактаты. Про себя могу сказать, что я не открыта, а уже в отношениях. И очень счастлива.

- «Даже за короткое время можно побывать в разных возрастных отрезках. Проснуться шестилетней, а потом говорить со своей мамой, как будто ты все на свете знаешь и тебе уже лет 60», - говорили вы. Сейчас у вас случаются подобные «перемещения во времени»?

- Наверное, это свойство любого художника и актера: мы всю жизнь занимаемся изучением. Это не значит, что я в один день просыпаюсь 15-летней девочкой, а в другой - 60-летней женщиной. Нет. Скорее, разные временные линии ощущаю внутри себя одновременно. Возраст - понятие весьма относительное. Как и время. Я чувствую себя комфортно и целостно - как будто все временные отрезки собрались в одну точку.

- Лета, как бы грустно это ни прозвучало, осталась ровно одна треть. Есть у вас несбывшиеся планы на этот солнечный, как хочется верить, период?

- У меня нет грусти по этому поводу. Я живу насыщенной жизнью - стараюсь фиксироваться в каждом дне, моменте жизни и не считаю, что упускаю что-то. Раньше была привязка ко времени года, а теперь уверена, что время года может стать любым, если захочется. Стараюсь придерживаться и практиковать мысль о том, что мир творится из человека и именно человек ответственен за то, что происходит в его жизни: кто он, в какой точке. Если вокруг что-то складывается не так, как хотелось бы, значит, именно человек сделал для этого все - он и есть автор. И в этом кроется вторичная выгода или обучающий момент - то, что сделает лучше и сильнее. Любая проблема - урок, препятствие, а не проблема. Жизнь все равно разворачивается очень красиво вокруг. И это здорово!

НТВ.

«Дельфин» 16+

Со 2 августа, по воскресеньям/19.00

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