Будущее беспилотных систем в России: гибридные профессии, лизинг по льготной ставке и гранты разработчикам

При обучении работе с беспилотниками упор делается на практику. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ / Агентство городских новостей "Москва".

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Будущее отрасли беспилотников за специалистами нового типа, которые мыслят на стыке разных областей – от агрономии до геодезии – и превращают это в конкурентное преимущество.

Сегодня беспилотники используют в самых разных сферах нашей жизни: они доставляют грузы, мониторят пожароопасную обстановку в лесах, опрыскивают удобрениями сельхозугодья, обследуют здания. Чтобы заниматься разработкой и эксплуатацией беспилотных аппаратов, требуется все больше специалистов.

Готовят кадры по федеральному проекту «Кадры для БАС» национального проекта «Беспилотные авиационные системы», он стартовал в России в 2024 году. Упор в обучении делается на практику, она занимает более 50 % времени. Оператором проекта «Кадры для БАС» выступает «Университет 2035», который организовывает и координирует мероприятия для развития отрасли. За 2025 год подготовку по федпроекту прошли более 12 тысяч человек, самыми популярными направлениями стали:

- управление БАС с учетом различных сценариев применения,

- разработка программного обеспечения,

- обслуживание и ремонт беспилотных воздушных судов.

КООРДИНАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Для развития отрасли важно не только готовить специалистов, но и помогать им находить возможности для обучения и трудоустройства. С этой целью создан Цифровой реестр кадров БАС. Платформа призвана объединить работодателей, образовательные организации, организаторов профильных мероприятий, органы власти и специалистов.

Учебные заведения могут размещать на платформе свои образовательные программы и создавать новые курсы. Работодатели — находить специалистов и формировать запрос на необходимые компетенции. Начинающие и действующие специалисты получать возможность находить лекции и профильные мероприятия, выбирать обучение и повышать квалификацию.

Ирина Зимнухова стала как раз одним из первых слушателей. Она работает преподавателем «Академии Топ», ведущим контент-менеджером, программистом и фронт-энд разработчиком:

- Я прошла обучение по разработке программ машинного зрения и нейросетей в сфере БАС от Университета Иннополис. Потом - еще пару курсов по использованию нейросетей в работе, они шли онлайн, что очень удобно, - поделилась своим опытом Ирина Зимнухова.

Несколько курсов по работе нейросетей, беспилотников и робототехнике после регистрации в Цифровом реестре кадров БАС прошел и ведущий дата-инженер ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава РФ Олег Глазков:

- На работе я отвечаю за объектные хранилища, контейнеризацию и эксплуатацию инфраструктуры данных. А пройденные курсы от Университета Иннополис помогли лучше понять алгоритмы сбора, обработки и анализа различной информации, плюс разобраться в перспективах применения нейросетей для автоматизации некоторых процессов в разных сферах – в том числе, в здравоохранении, - отметил он.

Сегодня на платформе зарегистрировано более 32 тысяч пользователей и свыше 225 организаций. За время работы Цифрового реестра кадров БАС в нем было размещено 200 образовательных программ, на которые поступило более 5300 заявок, 50 мероприятий в сфере БАС, с общим числом заявок более 3300, 200 отраслевых новостей, 73 аналитических материала.

Более 12 тысяч человек уже прошли обучение по федеральному проекту "Кадры для БАС". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

МЫШЛЕНИЕ НА СТЫКЕ РАЗНЫХ НАУК

С учетом того, что уже сегодня беспилотники применяют в самых разных сферах жизни человека, люди, которые с ними работают, все чаще должны обладать широким спектром знаний и навыков, которые выходят за пределы одной компетенции. Так появились гибридные профессии на стыке двух и более дисциплин. Такие специалисты могут решать проблемы комплексно и мыслить нестандартно. Примеры таких профессий:

- Геодезист-оператор БАС одновременно умеет пилотировать дрон и читать «картинку», которую передает, создавая точные 3D-карты местности и модели рельефа.

- Проектировщик «цифровых двойников» сокращает издержки при производстве беспилотников. Он сперва строит виртуальную копию беспилотника и моделирует среду, где он полетит. Там тестирует аппарат и выявляет возможные неполадки, что позволяет их устранить еще до того, как он поднимется в воздух.

- Агроном-оператор БАС при помощи дрона умеет находить скрытые очаги болезни растений, точечно вносить удобрения и средства для борьбы с вредителями и сорняками. Такой специалист действует превентивно, что позволяет повышать урожайность и уменьшать химическую нагрузку на растения.

- Оператор-диагност линий электропередач (ЛЭП) использует беспилотники, чтобы обнаружить дефекты, коррозию, перегревы или любые другие повреждения электросетей и устранить их до того, как могут возникнуть какие-то проблемы.

Кириллу Шишагину всего 21 год, он учится на третьем курсе МГТУ имени Н.Э. Баумана по программе «Прикладная математика» и работает аэродинамиком и конструктором БАС в компании «Сверх», совмещая несколько навыков в своей деятельности.

- В первые полгода работы я понял, что одного направления знаний недостаточно, ведь можно спроектировать красивую аэродинамическую форму, но если она окажется слишком тяжелой или не выдержит нагрузок, пользы от нее не будет, - объясняет молодой человек. – Поэтому я работаю на стыке разных наук и постоянно изучаю что-то новое. Сейчас, например, это навык точного проектирования лопастной группы и винтомоторной установки.

Отрасль, работающая с беспилотниками, быстро движется вперед. И Кирилл Шишагин уверен, что постепенно беспилотные и роботизированные системы станут частью нашей обыденной жизни. Доставка продуктов, лекарств и небольших грузов, патрулирование, мониторинг и охрана территорий такими помощниками в скором времени будет привычным делом.

А ЧТО ЕЩЕ

Какие меры поддержки для развития индустрии предусматривает нацпроект «Беспилотные авиационные системы»

- Разработчики дронов могут получить гранты: до 100 млн рублей на оформление конструкторской документации или до 250 млн рублей на сертификацию нового беспилотного аппарата.

- Беспилотники отечественного производства можно брать в лизинг (это долгосрочная аренда с возможностью выкупа), причем по льготной ставке.

- Продавцы дронов могут компенсировать часть недополученной из-за скидок прибыли, а резиденты научно-производственных центров – до 90% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

- Лицензию и разрешение на деятельность в сфере производства беспилотников и комплектующих к ним можно получить через «Госуслуги», количество необходимых для этого документов уменьшилось в два раза.