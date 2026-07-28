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Национальные проекты России28 июля 2026 15:01

Будущее беспилотных систем в России: гибридные профессии, лизинг по льготной ставке и гранты разработчикам

Развитие отрасли порождает целую инфраструктуру с новыми профессиями, производствами и научными разработками
Александра БУДАЕВА
При обучении работе с беспилотниками упор делается на практику. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ / Агентство городских новостей "Москва".

При обучении работе с беспилотниками упор делается на практику. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ / Агентство городских новостей "Москва".

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Будущее отрасли беспилотников за специалистами нового типа, которые мыслят на стыке разных областей – от агрономии до геодезии – и превращают это в конкурентное преимущество.

Сегодня беспилотники используют в самых разных сферах нашей жизни: они доставляют грузы, мониторят пожароопасную обстановку в лесах, опрыскивают удобрениями сельхозугодья, обследуют здания. Чтобы заниматься разработкой и эксплуатацией беспилотных аппаратов, требуется все больше специалистов.

Готовят кадры по федеральному проекту «Кадры для БАС» национального проекта «Беспилотные авиационные системы», он стартовал в России в 2024 году. Упор в обучении делается на практику, она занимает более 50 % времени. Оператором проекта «Кадры для БАС» выступает «Университет 2035», который организовывает и координирует мероприятия для развития отрасли. За 2025 год подготовку по федпроекту прошли более 12 тысяч человек, самыми популярными направлениями стали:

- управление БАС с учетом различных сценариев применения,

- разработка программного обеспечения,

- обслуживание и ремонт беспилотных воздушных судов.

КООРДИНАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Для развития отрасли важно не только готовить специалистов, но и помогать им находить возможности для обучения и трудоустройства. С этой целью создан Цифровой реестр кадров БАС. Платформа призвана объединить работодателей, образовательные организации, организаторов профильных мероприятий, органы власти и специалистов.

Учебные заведения могут размещать на платформе свои образовательные программы и создавать новые курсы. Работодатели — находить специалистов и формировать запрос на необходимые компетенции. Начинающие и действующие специалисты получать возможность находить лекции и профильные мероприятия, выбирать обучение и повышать квалификацию.

Ирина Зимнухова стала как раз одним из первых слушателей. Она работает преподавателем «Академии Топ», ведущим контент-менеджером, программистом и фронт-энд разработчиком:

- Я прошла обучение по разработке программ машинного зрения и нейросетей в сфере БАС от Университета Иннополис. Потом - еще пару курсов по использованию нейросетей в работе, они шли онлайн, что очень удобно, - поделилась своим опытом Ирина Зимнухова.

Несколько курсов по работе нейросетей, беспилотников и робототехнике после регистрации в Цифровом реестре кадров БАС прошел и ведущий дата-инженер ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава РФ Олег Глазков:

- На работе я отвечаю за объектные хранилища, контейнеризацию и эксплуатацию инфраструктуры данных. А пройденные курсы от Университета Иннополис помогли лучше понять алгоритмы сбора, обработки и анализа различной информации, плюс разобраться в перспективах применения нейросетей для автоматизации некоторых процессов в разных сферах – в том числе, в здравоохранении, - отметил он.

Сегодня на платформе зарегистрировано более 32 тысяч пользователей и свыше 225 организаций. За время работы Цифрового реестра кадров БАС в нем было размещено 200 образовательных программ, на которые поступило более 5300 заявок, 50 мероприятий в сфере БАС, с общим числом заявок более 3300, 200 отраслевых новостей, 73 аналитических материала.

Более 12 тысяч человек уже прошли обучение по федеральному проекту "Кадры для БАС".

Более 12 тысяч человек уже прошли обучение по федеральному проекту "Кадры для БАС".

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

МЫШЛЕНИЕ НА СТЫКЕ РАЗНЫХ НАУК

С учетом того, что уже сегодня беспилотники применяют в самых разных сферах жизни человека, люди, которые с ними работают, все чаще должны обладать широким спектром знаний и навыков, которые выходят за пределы одной компетенции. Так появились гибридные профессии на стыке двух и более дисциплин. Такие специалисты могут решать проблемы комплексно и мыслить нестандартно. Примеры таких профессий:

- Геодезист-оператор БАС одновременно умеет пилотировать дрон и читать «картинку», которую передает, создавая точные 3D-карты местности и модели рельефа.

- Проектировщик «цифровых двойников» сокращает издержки при производстве беспилотников. Он сперва строит виртуальную копию беспилотника и моделирует среду, где он полетит. Там тестирует аппарат и выявляет возможные неполадки, что позволяет их устранить еще до того, как он поднимется в воздух.

- Агроном-оператор БАС при помощи дрона умеет находить скрытые очаги болезни растений, точечно вносить удобрения и средства для борьбы с вредителями и сорняками. Такой специалист действует превентивно, что позволяет повышать урожайность и уменьшать химическую нагрузку на растения.

- Оператор-диагност линий электропередач (ЛЭП) использует беспилотники, чтобы обнаружить дефекты, коррозию, перегревы или любые другие повреждения электросетей и устранить их до того, как могут возникнуть какие-то проблемы.

Кириллу Шишагину всего 21 год, он учится на третьем курсе МГТУ имени Н.Э. Баумана по программе «Прикладная математика» и работает аэродинамиком и конструктором БАС в компании «Сверх», совмещая несколько навыков в своей деятельности.

- В первые полгода работы я понял, что одного направления знаний недостаточно, ведь можно спроектировать красивую аэродинамическую форму, но если она окажется слишком тяжелой или не выдержит нагрузок, пользы от нее не будет, - объясняет молодой человек. – Поэтому я работаю на стыке разных наук и постоянно изучаю что-то новое. Сейчас, например, это навык точного проектирования лопастной группы и винтомоторной установки.

Отрасль, работающая с беспилотниками, быстро движется вперед. И Кирилл Шишагин уверен, что постепенно беспилотные и роботизированные системы станут частью нашей обыденной жизни. Доставка продуктов, лекарств и небольших грузов, патрулирование, мониторинг и охрана территорий такими помощниками в скором времени будет привычным делом.

А ЧТО ЕЩЕ

Какие меры поддержки для развития индустрии предусматривает нацпроект «Беспилотные авиационные системы»

- Разработчики дронов могут получить гранты: до 100 млн рублей на оформление конструкторской документации или до 250 млн рублей на сертификацию нового беспилотного аппарата.

- Беспилотники отечественного производства можно брать в лизинг (это долгосрочная аренда с возможностью выкупа), причем по льготной ставке.

- Продавцы дронов могут компенсировать часть недополученной из-за скидок прибыли, а резиденты научно-производственных центров – до 90% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

- Лицензию и разрешение на деятельность в сфере производства беспилотников и комплектующих к ним можно получить через «Госуслуги», количество необходимых для этого документов уменьшилось в два раза.