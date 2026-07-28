Что скрывает мокрый купальник: гинеколог ответила на четыре главных вопроса

Сам по себе влажный купальник не вызывает воспаление. Истинная причина - это инфекция. Фото: BLACKDAY/Shutterstock/Fotodom

Лето, море, пляж… и внеплановый визит к врачу? В разгар сезона отпусков многие женщины загорают в купальнике, который еще не высох после купания. Бабушки пугали нас за такую оплошность «застуженными придатками», а современный интернет грозит пляжными прыщами, молочницей и циститом. Стоит ли бежать в кабинку для переодевания после каждого всплеска волны, где заканчиваются домыслы и в игру вступают инфекции? Вместе с гинекологом Динарой Березиной, автором книг о женском здоровье в издательстве «Комсомольская правда» разбираем, сколько времени есть до того, как мокрый купальник станет опасен.

1. Можно ли на самом деле «застудить» придатки или мочевой пузырь, сидя в мокром купальнике?

- Я бы сказала, что фраза «застудить придатки или мочевой пузырь» - это упрощение. Сами по себе холод и влага не вызывают воспаление. Истинная причина - это инфекция. Однако, холод и влажная среда действительно могут сыграть роль триггера, создав благоприятные условия для развития патологии, - говорит Динара Березина.

! Холодный купальник сам по себе не вызывает цистит. Но если после купания вы долго сидите в мокрой одежде, а потом, например, не соблюдаете гигиену, не меняете белье на чистое, задерживаете мочеиспускание, - все эти факторы вместе повышают риски. Бактерии (чаще всего это кишечная палочка) получают возможность размножиться и вызывать воспалительный процесс.

Прямая передача инфекции «из воды в кожу» маловероятна, если на коже нет повреждений. Фото: ShotPrime Studio/Shutterstock/Fotodom

2. Какие кожные заболевания или инфекции можно «подцепить» через влажную ткань?

- Сама по себе мокрая ткань не заражает, но она создает оптимальные условия для развития условно-патогенной флоры: тепло и влага - плюс трение. Это может привести к опрелостям, фолликулиту (воспалению волосяных фолликулов), тому же кандидозу (молочница), если есть предрасположенность, а еще контактному дерматиту, - говорит Динара Березина.

! А вот прямая передача инфекции «из воды в кожу» маловероятна, если на коже нет повреждений. Если есть раны, порезы - риск воспаления увеличивается.

- Во влажном песке у воды действительно могут сохраняться бактерии (золотистый стафилококк, кишечная палочка). Риск снова сводится к наличию микротравм: через неповрежденную кожу они не проникнут, - говорит врач.

Вода морская или хлорированная тоже сама не заразит вас ничем. Хлор в бассейнах способен убить многие патогены. Но иногда его концентрации недостаточно или он вступает в реакцию с органикой - потом, средствами для загара, - образуя раздражающие соединения.

Проблема чаще в том, что когда вы выходите из воды, влажная ткань долго удерживает влагу, пот, частицы соли или хлора - и все это вместе раздражает кожу, нарушает ее защитный барьер, облегчая активацию уже имеющихся микроорганизмов.

! Часто то, что называют «пляжными прыщами», высыпания на коже после купания - это не столько инфекция, сколько реакция на комплекс факторов: солнце, соль, пот, трение ткани.

Иногда это потница, иногда - аллергическая реакция на что-то из окружающей среды или на средство для загара.

- Но если такие высыпания начинают мокнуть, гноиться, сильно зудеть или болеть - это повод заподозрить присоединение инфекции, - предупреждает врач.

! Чем дольше ткань удерживает влагу, тем выше риск: нарушается естественный защитный барьер кожи, усиливается трение, особенно в тесных или плохо дышащих моделях купальника, создается парниковый эффект, который идеален для размножения микроорганизмов.

Прямая передача инфекции «из воды в кожу» маловероятна. Если есть травмы - риск воспаления увеличивается. Фото: Andrej Maculskij/Shutterstock/Fotodom

3. Молочница после пляжа – в чем главные риски?

- Дело в том, что грибы рода Candida (которые и вызывают молочницу) в норме живут в нашем организме в небольшом количестве - это нормально. Проблема возникает, когда появляются условия, которые нарушают естественный баланс. Влажная среда - один из таких факторов. Когда кожа или слизистые долго остаются влажными, например, если после купания очень долго сидеть в мокром купальнике, происходит мацерация, то есть верхние слои эпидермиса размягчаются и разрыхляются. Из-за этого естественный защитный барьер ослабевает, и грибкам проще активизироваться и начать активно размножаться, - говорит Динара Березина.

Дополнительными «помощниками» часто становятся: тепло, трение, частички соли.

- Иначе говоря, сама по себе морская вода кандидоз не вызывает. Она лишь может стать одним из элементов цепочки, если после купания создаются благоприятные для грибка условия, - говорит врач.

! Для кандидоза характерны: творожистые обильные выделения, зуд и жжение, иногда - покраснение и отек, боль и дискомфорт во время интимной близости.

При простом раздражении (от соли, трения, песка) симптомы, как правило, более локальные, менее стойкие и не сопровождаются такими характерными выделениями.

4. 15 минут, полчаса или до полного высыхания на солнце: сколько времени можно быть в мокром купальнике?

- Нет жестких ограничений, ориентируйтесь на свой комфорт, особенности и чувствительность кожи, хронические заболевания, - отвечает Динара Березина. - Я рекомендую ополаскиваться после каждого похода в бассейн или купания в море и всегда иметь с собой запасной комплект сухой купальной одежды, а еще - солнцезащиту! Так риски сводятся к минимуму.

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