Что нужно знать в 2026-м, чтобы запустить интернет-магазин: какие рабочие решения есть на рынке

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Маркетплейсы для многих предпринимателей стали точкой входа в бизнес. Однако на них бизнес остается среди прямых конкурентов, а условия диктует площадка — на ее процессы предприниматель повлиять не может. Речь здесь не только про комиссии и требования к отгрузке товара. У маркетплейсов свои сотрудники, склады, сайт. При масштабировании вашего дела собственный интернет-магазин позволяет разделить риски и не зависеть от одной площадки.

Если раньше бизнес делал свой интернет-магазин, а потом шел на маркетплейс, то сегодня наблюдаем обратные процессы. Наработав на площадке базу клиентов, средства на развитие и отзывы, предприниматели используют это как ресурс для запуска собственного канала продаж — и тем самым снижают зависимость от одной площадки.

Из чего состоит интернет-магазин

Прежде всего, удобная витрина. Не только для листания, показа и рассказа о товарах и услугах со всех сторон. С нее должно быть просто совершить покупку. Где покупка, там и «внутренние» процессы — касса, документы (пользовательские соглашения, юридическая информация).

Какой бы удобной ни была витрина, сама она денег не заработает. К ней нужно «подвести» трафик: от рекламы, поисковой выдачи, из соцсетей. Иначе это просто визитка, а не канал продаж.

Чтобы витрина и продажи работали, все должна связать инфраструктура. Способы приема платежей, онлайн-чеки, возможность выбора и оформления доставки, актуальная интеграция наличия на сайте и складских остатков. Все три компонента — удобство, трафик и разнообразие сервисов, которые обеспечивают работу интернет-магазина, — должны работать в связке, упор только на один из них не даст результата.

Наконец, сайт забирает у бизнеса ресурсы: человеко-часы, финансы, силы. Но разработчики, финтех и прочие B2B-сервисы предлагают решения, ориентированные на эти задачи предпринимателей, — разной степени готовности и разного уровня участия в процессе.

Сколько времени уйдет на собственный проект

Ответ зависит от выбранного способа решить задачу — запустить собственный интернет-магазин.

1. Заказать разработку под себя. Вариант для тех, кто ищет максимальный контроль за счет детальной настройки.

Что нужно для начала работы: найти подрядчика, который «запилит сайт». Разумеется, в идеале это не один программист по объявлению. А команда, готовая представить бизнес-аналитику (чтобы проект отвечал бизнес-логике ваших процессов), дизайнеры интерфейсов и визуала, тестировщики.

Чтобы в будущем можно было обновлять сайт самостоятельно (или с привлечением меньших ресурсов), управление делают на CMS. Иначе ее называют «движком». Это специальная программа, которая позволяет менять тексты, загружать картинки, добавлять товары и публиковать статьи без помощи программистов и знания кода.

Популярные в России решения для интернет-магазинов: «1С-Битрикс», CS-Cart, UMI. Предпочтения, нюансы и тарифы можно обсудить с подрядчиками.

Без чего работать не получится: без подключения к сайту партнерских решений. Понадобится выбрать эквайринг (от банков или платежных агрегаторов), подвести онлайн-кассу, завести на площадку инструменты для веб-аналитики (кто заходит на площадку, откуда, что смотрят) и интегрировать складские остатки.

Разработка интернет-магазина на CMS с индивидуальными решениями занимает у агентств от двух до 6+ месяцев. Еще несколько месяцев закладывайте на интеграцию платежных и иных решений, наполнение контентом, тестирование. Далее — выстраивание маркетинговой кампании и генерация трафика. Тут решают бюджеты и желание начать работать как можно быстрее и эффективнее.

2. Конструкторы интернет-магазинов. Менее затратный по времени способ. Но с меньшими возможностями контроля на каждом этапе и в дальнейшей работе.

Что нужно для начала работы: сайт-конструктор можно собрать через многочисленные компании на рынке. Только убедитесь, что есть готовое решение для интернет-магазинов (а лучше — не одно, чтобы выбирать). Среди популярных сервисов: Tilda, InSales, AdvantShop, Craftum, Nethouse.

Команды, которые разрабатывают такие конструкторы, предлагают универсальный набор шаблонов с инструментами, направленными на продажи. Конструкторы устроены так, что собрать сайт с их помощью может человек с минимальным опытом: добавить новый раздел или изменить оформление можно без привлечения подрядчика.

Без чего работать не получится: по-прежнему сохраняется необходимость поиска партнеров, которые довершат функционал интернет-магазина: подключение сервисов доставки, эквайринга, кассы, синхронизации со складскими запасами.

Итого можно заложить на проектирование и наполнение сайта минимум месяц. Для полноценной работы (переноса на ваш домен), всех интеграций — потенциально еще несколько месяцев.

3. Решения полного цикла. Такие сервисы аккумулируют в себе весь набор необходимого для интернет-магазина — от сайта до инфраструктуры продаж.

Подобные предложения пока только выходят на рынок. Рассказать подробнее можно на примере Яндекс KIT. Важно понимать: это не конструктор в привычном смысле, а решение для запуска интернет-магазина под ключ.

Разница принципиальная — конструктор дает инструменты для сборки сайта, а дальше вам предстоит уже самостоятельный поиск, как принимать оплату, куда подключать доставку, где хранить товар и кто будет собирать заказы. Сервис решает эту задачу иначе: он сразу выдает готовый работающий магазин, где вся инфраструктура продаж — включая логистику и склад — уже встроена и настроена.

В сухом остатке

Чем больше каналов продаж — тем меньше зависимость от одной площадки. Собственный интернет-магазин — способ диверсифицировать продажи, найти новых клиентов и снизить зависимость от площадок. Так, маржу будут генерировать несколько источников: маркетплейсы и собственные каналы продаж.

Сайты перестали быть «визитками». Это такой же рабочий инструмент, как касса или склад. Если по витрине нельзя быстро дойти до кнопки «Оплатить», бизнес теряет деньги.

Время и ресурсы, которые потребуются на техническую сторону запуска интернет-магазина, стоит оценивать заранее. Если ресурс ограничен, есть смысл рассматривать готовые решения, где инфраструктура уже собрана в одном месте.

Не стоит гнаться за тем, чтобы сделать сайт точной копией маркетплейса. Но это должно быть сразу работающее решение. Лиды и трафик сами не придут. На фундаменте разработанного интернет-магазина нужно все выстраивать самому. Сейчас подходящее время, чтобы перестать быть «айтишником поневоле»: начать брать готовые инструменты и управлять несколькими каналами продаж.