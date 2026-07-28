Новый детский роман спецкора «КП» Рогозы стал победителем премии «Крылья ветра»

Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Рогоза. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Литературный конкурс «Крылья ветра», где отмечают лучшие книги для детей и подростков, назвал тройку победителей сезона 2026 года. В этом списке – новое детское фентези специального корреспондента газеты «Комсомольская правда» Александра Рогозы. Роман под названием «Ленар и Книга всех ключей» занял второе место. Вместе с ним в тройку вошли «Три чаши правды» Натальи Хлызовой и «Кружила чайка над Листвянкой» Анастасии Дронченко.

Организаторы «Крыльев ветра» отмечают, что творческий конкурс проводится «с целью популяризации чтения среди подростков 10-14 лет и знакомства с многообразием культур и фольклоров многочисленных народов России».

В частности, сюжет романа Александра Рогозы замешан на татарской народной мифологии. Действие книги происходит в Казани наших дней, но чтобы спасти город, главному герою придется столкнуться с героями знакомых ему с детства сказок (и некоторые из них окажутся вовсе не таким смешными и бестолковыми, как он думал в детстве).

Ранее роман «Ленар и Книга всех ключей» также входил в длинный список литературной премии имени Сергея Михалкова.

При этом спецкор «КП» Рогоза известен прежде всего, как автор взрослых документальных романов о серийных убийцах. Его книга «Фишер. По следу зверя» стала бестселлером, недавно вышла еще одна книга этой серии – «Спесивцев. Мама знает».

Хотя свою писательскую карьеру журналист начал с детского волшебного детектива «Добруши и кошули. Тайна башни». По словам Александра Рогозы, написание легких детских книг позволяет ему отдыхать от работы криминального корреспондента.

- Когда начал работу над книгой о деле маньяка Спесивцева, у меня была недельная командировка в Кемеровскую область - изучение материалов в архиве суда, интервью с участниками следствия, прогулки по «местам» в Новокузнецке. За эту неделю так отравился материалом, что нужно было срочно спасать свою психику, - рассказал журналист. - Благо, сразу после этого случился отпуск, я перелетел в Казань и следующую неделю провел там. Бродил по Старой татарской слободе и по берегу Нижнего Кабана, читал в библиотеке дореволюционные этнографические сборники по татарской мифологии, сходил на теплоходе в Свияжск. В итоге придумал историю про подростка по имени Ленар, который оказался в эпицентре волшебных событий, наполненных чудесами и опасностями. Место действия: Казань наших дней. Все в голове сложилось так четко, что я написал этот детский роман за 6 недель. Теперь мечтаю, что «Ленара и Книгу всех ключей» в ближайшее время издадут.