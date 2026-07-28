За прошедшие сутки подразделения российской группировки войск «Центр» успешно выбили украинские силы из населенного пункта Красный Кут в Донецкой области. Фото: Александр Река/ТАСС

С утра Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ в Черном море.

«Ударными дронами поражено судно типа «балкер», осуществлявшее доставку военных грузов. В порту «Николаев» поражено килекторное судно», - прокомментировали в Минобороны России.

Экипаж Су-34 ВКС РФ нанес удар по опорному пункту, личному составу и пункту управления ВСУ

Громкий «звоночек» слугам киевского режима, которые вдруг решили, что бить их будут исключительно по ночам.

За прошедшие сутки подразделения российской группировки войск «Центр» успешно выбили украинские силы из населенного пункта Красный Кут в Донецкой области.

За это время подразделения группировки войск «Север» ликвидировали 250 украинских военнослужащих, группировки «Запад» - 220, «Южной» группировки - 150, «Центр» - 360, «Восток» - 365, «Днепр» - 65.

Кроме 1410 украинских военнослужащих и иностранных наемников главком ВСУ Драпатый также потерял 14 бронемашин, шесть орудий и более 94 единиц автомобильной техники.

Российская авиация, беспилотники, крылатые ракеты и артиллерия нанесли удары по цехам, складам, объектам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ и скоплениям украинских бойцов в 142 районах.

Силы противовоздушной обороны России сбили 17 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS американского производства и 842 ударных дрона самолетного типа, используемых ВСУ.

В ЭТО ВРЕМЯ

В Минобороны России сообщили, что «Гвардейскими» стали 430-й мотострелковый полк и 104-я Клужская орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригада управления. Соответствующие Указы подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 28 июля 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

191 280 - дронов.

667 - ЗРК.

30 339 - танков и бронемашин.

1 766 - РСЗО.

35 933 - орудий.

67 675 - единиц спецтехники.