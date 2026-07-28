Дельфин выбросился на берег? Ни в коем случае не касайтесь его

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Печальный инцидент произошел недавно в Анапе. Выбросившегося на мелководье краснокнижного дельфина-афалину отдыхающие восприняли как аттракцион. Вместо того, чтобы немедленно звонить спасателям, они обступили его, трепали за хвост и плавники, снимали на видео и делали памятные кадры. Остановить толпу пыталась только одна девушка — но любители посветить в соцсетях необычными кадрами остались глухи к ее увещеваниям.

Сотрудники центра спасения дельфинов «Дельфа» спешили на помощь, но 15 минут ожидания оказались фатальными — дельфин погиб на глазах зевак. Удивительно, но даже мертвое животное продолжало привлекать любителей селфи.

Волонтеры в который раз предупреждают: любой контакт с такими животными губителен для них — из-за стресса, и опасен для здоровья людей — из-за риска подхватить инфекцию.

Специально для проекта «Заповедная Россия», который АНО «Чистая страна» и Медиагруппа «Комсомольская правда» реализуют с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы, подготовили памятку на случай встречи с морскими обитателями, попавшими в беду.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В «Дельфе» предупреждают: если вы обнаружили на берегу дельфина или другое морское млекопитающее, в первую очередь звоните в колл-центры по указанным ниже номерам телефонов.

Оператору необходимо сообщить:

- вид, размер и количество животных (если вид неизвестен, то размер и внешние особенности),

- в каком состоянии дельфин и где находится (на солнце или в тени, в воде или на поверхности, на гальке или песке и т. д.),

- точное местоположение,

- свои контактные данные,

В ожидании специалистов важно обеспечить покой животному — попросите людей отойти не менее чем на 25 шагов и уберите домашних питомцев. Дельфины — очень чувствительные представители природы, поэтому очень важно в первую очередь минимизировать стресс от присутствия людей. К тому же «дети моря», как правило, не выбрасываются на берег или мелководье без причин: у животного могут быть травма, заболевание или другие проблемы со здоровьем — лишние переживания, прикосновения людей гарантированно усугубят его состояние.

Помните, оказание помощи дикому животному может быть опасным как для животного, так и для человека. В первую очередь необходимо помнить о личной безопасности и рисках для окружающих людей! Как бы ни хотелось спасти дельфина, необходимо здраво оценить собственные силы и возможности. Если не позволяют погодные условия, состояние здоровья либо другие факторы, ни в коем случае нельзя начинать мероприятия по спасению самостоятельно!

- Любое дикое животное может быть опасным.

- Выбросившиеся на сушу или оказавшиеся на мелководье китообразные плохо себя чувствуют и испытывают стресс, поэтому их реакции могут быть непредсказуемыми.

- Пострадавшие и погибшие дельфины могут быть носителями зоонозных инфекций.

КОНТАКТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ ПОМОЩИ

Центр спасения дельфинов «Дельфа» (Краснодарский край)

http://delfacenter.org

+7 (938) 888 15 95

+7 (862) 291 15 95

Центр спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» (Республика Крым)

https://serenesea.org

+7 (978) 032-68-52

+7 (916) 409-01-48

Группа помощи морским животным «Друзья Океана» (Сахалин)

https://mmrescue.ru

+7 (914) 769-59-69

Реабилитационный центр морских млекопитающих «Тюлень» (Приморье)

https://largahelp.com

+7 (914) 706-51-64

+7 (914) 663-51-01

«Фонд друзей балтийской нерпы» (Санкт-Петербург и Ленобласть)

https://www.balticseal.org

+7 (812) 699-23-99