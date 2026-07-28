Сергей Безруков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Художественный руководитель МХАТ имени Горького, актер, народный артист России Сергей Безруков записал видеообращение к президенту страны. Ролик расходится по соцсетям. В нем звучат заявления, что в стране беда, самолеты стоят на приколе, летать не на чем, поэтому необходимо остановить войну. Только голос звучит монотонно, реплики кажутся сомнительными. Да и сам Сергей Безруков в своих официальных каналах назвал ролик – продуктом нейросетей.

«Комсомольская правда» выяснила, почему обращение Сергея Безрукова об «остановке авиации» — грубая подделка. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В странном видео Сергей Безруков записал обращение непосредственно к главе государства, в нем он заявил, что авиация в России встала, летать не на чем, а жители страны, в связи с этим оторваны друг от друга. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что это искусно выполненный дипфейк, созданный с целью дискредитации российской транспортной отрасли.

Сам Сергей Безруков оперативно отреагировал на появление фальшивки, официально опровергнув факт записи подобного обращения. В своих социальных сетях актер выразил обеспокоенность развитием технологий, которые могут использоваться как оружие:

— Ирония в том, что я вовсе не против искусственного интеллекта. Мы уже используем его в кино — и это невероятный инструмент. Бояться технологии — всё равно что во времена плёнки запрещать выход цифровой камеры. Но есть принципиальная разница между инструментом и оружием. Утешает одно: фейк всё ещё можно распознать. Но это только пока, в этом у меня, к сожалению, тоже нет сомнений. Поэтому для меня, главный разговор о нейросетках сегодня — это не качество картинки, а новые формы доверия, верификации. Кто завтра подтвердит, что это сказал или сделал не ты? В общем, берегите критическое мышление.

Технический анализ ролика подтверждает слова актера. На дипфейк указывает целый ряд типичных признаков, выдающих работу нейросети: заметен явный рассинхрон мимики и речи, в ключевых моментах зона губ «плывет» и размывается, а общая манера подачи звучит неестественно. Создатели дипфейка взяли за основу реальный видеоролик, опубликованный 25 апреля 2025 года, в котором Безруков приглашал зрителей на премьеру своего фильма, и наложили на него сгенерированную аудиодорожку.

Заявления, прозвучавшие в дипфейке, полностью расходятся с официальной статистикой и фактическим состоянием дел в отрасли. Так, 10 июля 2026 года глава Росавиации Дмитрий Ядров официально заявил, что, несмотря на временные ограничения использования воздушного пространства, существенного падения объемов авиаперевозок по сравнению с предыдущим годом не фиксируется. Ситуация находится под строгим контролем профильных ведомств, которые обеспечивают стабильность работы авиакомпаний.

Цифры, озвученные на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, показывают необоснованность слухов об «изоляции» страны. По данным Минтранса РФ, российские авиакомпании только за период с января по май 2026 года перевезли 39,5 миллиона пассажиров. Загрузка пассажирских кресел демонстрирует уверенные показатели на уровне почти 90%, что является высоким индикатором востребованности внутренних и внешних рейсов. А пассажирооборот превысил показатель прошлого года и составил 106,57 млрд пассажиро-километров, добавил Никитин.

Аэропорты, в свою очередь, обслужили 77,8 млн пассажиров. Из них почти 20 млн - на международных перевозках, это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более того, число действующих аэропортов в России за ближайшие пять лет должно вырасти до 241, в том числе 5 появятся в исторических регионах, сообщал глава Минтранса Андрей Никитин на форуме «Транспорт России» в 2025 году.