В МТС стартовал предзаказ новой серии смартфонов HUAWEI Pura90s

Предзаказ на флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura90s открылся в интернет-магазине МТС. Накануне компания провела презентацию в Москве. Линейка примечательна камерой с суперзумом и ярким летним дизайном. Также в онлайн-магазине начались продажи наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S с обновленным оформлением.

HUAWEI Pura90s выпускается в двух форм-факторах — с разными диагоналями дисплея. Pro Max (6,9 дюймов) доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах. Смартфон HUAWEI Pura90s Pro (6,6 дюймов) представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах.

До 31 июля при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тысяч рублей.

HUAWEI FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом. До 31 июля при покупке HUAWEI FreeClip 2 S пользователи получат скидку 6 тысяч рублей.

— Сегодня именно китайские производители во многом определяют развитие российского рынка смартфонов, внедряя передовые технологии и формируя новые стандарты пользовательского опыта. В первом полугодии 2026 года на их долю пришлось более 70% всех проданных в России смартфонов. HUAWEI уверенно сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, а высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам, — рассказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Стоимость новинок в МТС:

HUAWEI Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 64 990 рублей;

HUAWEI Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 74 990 рублей;

HUAWEI Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 84 990 рублей;

HUAWEI Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 94 990 рублей;

HUAWEI FreeClip 2 S — 16 990 рублей.

СПРАВКА «КП»

Чем интересен флагман HUAWEI Pura90s Pro Max

В моделе заметно прокачали фотовозможности. Главная фишка — телеобъектив на 200 МП с крупным сенсором: он дает детализированные кадры даже с большого расстояния. Впервые в модели реализована аппаратная обработка RAW изображений (исходников фото в максимальном качестве) 200 МП в реальном времени — это поддерживает 20 кратный зум при съемке фото и видео. Стабилизация CIPA 7.0 помогает снизить размытие в непростых условиях.

Портретная съемка опирается на 50 МП камеру с сенсором RYYB (1/1,28 дюйма) — она лучше прорабатывает свет и тени. Технология XMAGE второго поколения повышает точность цветопередачи на 43% и расширяет цветовой охват на 34%, так что оттенки получаются ближе к реальным. В арсенале также есть 40 МП ультраширокоугольный модуль и 13 МП фронтальная камера.

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