Никита Зезин скончался от инфаркта. Но родные уверены - виной всему те побои. Фото: Елена Трескова

История, в которой вопросов пока больше, чем ответов. 27 июля уральские аграрии простились с видным ученым, директором Уральского федерального аграрного научно исследовательского центра УрО РАН. Никите Николаевичу Зезину было 67 лет. Он активно участвовал во всех конференциях, презентовал уникальные наработки института. И вдруг - инфаркт… Близкие и коллеги уверены, - его спровоцировала жуткая история, которая произошла незадолго до рокового приступа. Во всех подробностях дела о смерти ученого Никиты Зезина разбирались журналисты "Комсомольской правды".

Появилось видео нападения на ученого РАН, умершего после стычки с отцом квадроциклиста

Действие первое. Дети в посевах.

Вечер 13 июля, окраина Екатеринбурга, поселок Исток. Именно здесь находится Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН – одно из передовых учреждений региона, да и всей страны. 887 гектаров под посевы яровых зерновых и зернобобовых культур, еще сотни гектар под семенной картофель, лен, рапс. Именно эти опытные поля отправился 13 июля вечером осматривать директор центра – 67-летний Никита Николаевич Зезин вместе со своим помощником Александром Шаниным. Поехали на внедорожнике, позволяющем пробираться по грунтовым дорогам. Обсуждали работу, текущие дела. И вдруг посреди поля заметили детей на вид 8-10 лет, которые катались на трех квадроциклах и застряли. Конечно, видеть здесь, среди сортовых посевов, нарушителей научным деятелям не было приятно. С другой стороны - дети, одни, практически в глуши. Темнеет.

О том, что было дальше журналисту «Комсомольской правды» - Екатеринбург» рассказал депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер, узнавший о происшествии от общих знакомых. Данные он взял из заявления, которое уже на следующий день оказалось в местном отделе полиции. Но обо всем по порядку.

Судя по этой информации, Никита Николаевич решил помочь мальчишкам. Сначала дал щетку, чтобы те почистили свое средство передвижения, затем попросил телефон родителей. Позвонил одному из отцов. Судя по информации, которая имеется в распоряжении депутата, предложил подвезти детей до здания центра на улице Главной в поселке Исток. И передать их родителям. Сказал, что квадроциклы сейчас не достать, особенно в темноте, а бросить детей не может.

Коллеги называют потерю невосполнимой

Действие второе. Необъявленная угроза

Сейчас восстановить разговор точно невозможно. Предъявлял ли ученый претензии родителям мальчишек, которые залезли в посевы и наверняка вытоптали их? Сказал ли какие-то обидные вещи? Может быть, потребовал компенсации? Ведь территория полей – частная, находиться здесь в самом деле запрещено.

Мальчишек посадили в машину и ученые поехали обратно в Исток – к зданию, где работали. Там и должна была состояться встреча.

Вот только дальше все пошло не по плану. Опять же – ссылаемся на поговорившего с журналистом «КП»-Екатеринбург» депутатом и заявление. А также на появившееся чуть позже видео с камер на здании института.

Когда ученые подъехали к центру, . Там остановились у центра, практически одновременно подкатили четыре внедорожнка. Из них выскочили мужчины, сразу, с руганью и натиском, «наехали» на растерявшихся ученых. Часть происходящего попала на камеру наблюдения. На ней видно, как здоровые мужики с силой ударяют Зезина и Шанина, размахивают руками, явно угрожают. Дети в это время один за другим садятся в родительские авто.

По словам депутата Вячеслава Вегнера, «за кадром» осталась более жесткая сцена.

- Один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами. Никита Николаевич, практически, потерял сознание, и нелюди принялись бить Александра Шанина, плевали в лицо…

Действие третье. Заявление в полицию

Уже на следующий день они написали заявление в полицию, дали ли делу ход пока неизвестно. 22 июля стало известно о смерти Никиты Зезина от инфаркта. 27 июля состоялись похороны, на которые пришли все коллеги, называющие потерю невосполнимой.

- Ушел из жизни наш наставник, вдохновитель и друг, человек, с именем которого неразрывно связана современная история уральской аграрной науки. Для нас он был не просто руководителем, а стержнем, вокруг которого сплачивался коллектив.

А что же агрессоры? Близкие ученого уверены, что именно избиение (это не назовешь дракой, ведь били в основном сотрудников Центра) послужило причиной проблем с сердцем. Официально же, конечно, соотнести эти события на данный момент невозможно. Но вот странность: о нападавших до сих пор не известно ничего. Как нам рассказал депутат, они поменяли номера телефонов – тот, по которому связывались с ними Зезин и Шанин больше не отвечает. Не обсуждают крепких и агрессивных мужчин в соцсетях. В поселке Исток судя по всему о них никто ничего не знает - может быть они.

Действие четвертое: Вмешательство СК

Номера машин нападавших должны были попасть на видео – но на распространившихся в сети кадрах их не видно. Известно, что уголовное дело по факту избиения было заведено – но с какой формулировкой в СК не сообщили. Хулиганство? Причинение вреда здоровью? Вопросов пока больше чем ответов.

Но уже 28 июля стало известно что после обращения депутата в СК РФ, Александр Бастрыкин запросил материалы дела у местных коллег. «КП» следит за развитием событий.