Геннадий Онищенко: Мужики, не ждите, когда у вас упадет тестостерон

Геннадий Онищенко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», помощник академика Онищенко Гамов.

- Слушаю, Саша, что у тебя?

- Да вот хотел посоветоваться. В сети появилась информация из Минздрава России… О том, что пора проводить репродуктивную диагностику среди мужского населения. Дескать, потому что мужики отлынивают от этого. Почему это происходит? И как сознательная мужская часть населения может воспользоваться этими указаниями Минздрава и пройти такую диспансеризацию?

- Ты немножко небрежно интерпретируешь эту новость.

- Или в поликлинику, может, надо сходить, пройти профосмотр и вылечиться, восстановить свои репродуктивные функции? А?

- Минздрав - это просто некая контора, а обратился как раз с этим сам министр Мурашко. И правильно сделал.

- Почему?

- Потому что мы с тобой, по-моему, где-то в четвертом месяце…

- Значит, в апреле.

- … Даже комментировали с тобой первые результаты репродуктивной диспансеризации, когда там были приведены цифры… Что за первый квартал 2026-го…

- А почему за первый?

- Да потому что только с 1 января заработал этот механизм. И - потому что в перечень оказываемых услуг по обязательному медицинскому страхованию это сейчас включено.

И каждый гражданин нашей страны может пройти такую диспансеризацию.

- А возраст?

-,Ну, нас прежде всего интересуют люди от 18 до 45 - 50 лет.

- Репродуктивного, в смысле, возраста.

- Так вот - когда взглянули на статистику, сразу заметили разительные отличия количества женщин, прошедших диспансеризацию на предмет репродуктивного здоровья, и мужчин.

И вот я считаю, что очень вовремя и вполне уместно глава Российского Минздрава поднял эту тему.

- Почему?

- .Потому что данное исследование можно пройти в составе общей диспансеризации… То есть, когда ты приходишь в поликлинику на диспансеризацию, у тебя смотрят сердце, кишечник, легкие… (А там есть специальные опции, по которым ведется диспансеризация) И в том числе - заодно - и репродуктивная проводится. Поэтому, конечно же, о чем это все свидетельствует?

- Да, вот о чем?

- Ну, прежде всего, о том, что в культуре здоровьесбережения наших мужчин забота о собственном здоровье меньше выражена, чем у женщин.

Женщины более ответственно к этому подходят, потому что инстинкт материнства - самый святой и самый сильный - обретенный во время той эволюции, которую мы прошли, как говорится.

Поэтому женщина более ответственно к этому подходит.

Но я еще могу оправдать мужчин немножко тем…

- Нет нам оправданий! Никаких!

…- Что чем выше у них уровень тестостерона в крови, тем они менее ответственно относятся к своему уже состоявшемуся потомству.

И, как говорится, оглядываются по сторонам. Но это тоже вопросы эволюционные. И в этом есть, конечно, положительный момент.

- Проще говоря, мужчина боится, что у него дети где-то на стороне могут появиться, да?

- Он этого не боится, он этого, на самом деле, хочет.

- Ой, не знаю, Геннадий Григорьевич.

- Ну, это характеристика, когда с тестостероном у нас все нормально, давай не будем его трогать больше.

- Давайте.

- Поэтому сама просьба министра и призыв, во-первых, не первомайский - типа, давайте, давайте!

- Вот!

- А он основывается на тех возможностях, которые оплатит государство для каждого мужчины. И проходить диспансеризацию очень важно.

Причем - и тем, кто хочет создавать семью и готовится к этому. Я бы вообще даже попробовал кое-где провести такое, чтобы молодая пара, которая подает заявление для регистрации брака, чтобы она обязательно прошли диспансеризацию.

Это будет и им хорошо, и, конечно, для нашего здравоохранения - отличный плюс.

- Почему?

- Потому что мы заранее будем знать риски у этих людей, и так далее.

Но это не значит, что те, кто уже сегодня имеет семью, кто уже имеет детей, должны быть избавлены от этого. Это очень полезный, нужный и заглядывающий за горизонт, в будущее акт со стороны нашего российского здравоохранения.

Этим надо гордиться и этим надо пользоваться.

- Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич.

- Я призываю мужчин, работающих в редакции «Комсомольская правда», быть застрельщиками в этом вопросе.

- Будем! Спасибо огромное.

- Потому что авторитет журналиста, который пройдет эту диспансеризацию, он, так сказать, подвигнет его поклонников, его читателей подражать этому важному государственному и личному медицинскому мероприятию.

- Мы очень благодарны вам, доктор!

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