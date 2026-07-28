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С 1 августа 2026 вводятся новые правила проезда в поездах РЖД, якобы будут ужесточены правила провоза багажа, приобретения билетов и контроль документов, также будет запрещено пользоваться техникой без наушников. Такие сообщения появились в соцсети. Все это подается под видом борьбы с перекупом и касается не только поездов дальнего следования, но и электричек. Только на официальном сайте компании сообщений о предстоящих изменениях нет. «Комсомольская правда» выяснила, что стоит за распространением новостей об изменениях, и будут ли введены новые правила проезда в поездах с 1 августа 2026 года на самом деле.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Новые правила проезда в поездах с 1 августа 2026 года: будут ли введены

Пресс-служба ОАО «РЖД» оперативно опровергла слухи о новых правилах проезда в поездах РЖД с 1 августа, назвав информацию недостоверной и не соответствующей действительности.- «Российские железные дороги» не планируют менять правила перевозок пассажиров с 1 августа 2026 года. В холдинге подчеркнули, что появившаяся в ряде СМИ информация о якобы готовящихся изменениях не соответствует действительности, — сообщает информационное агентство «РЖД-Партнер.РУ» со ссылкой на пресс-службу.

Опровержение также дали ряд других федеральных и региональных СМИ.

На самом деле, в самом фейковом сообщении уже указана сомнительная информация, которую легко проверить.

О любых нововведениях можно узнать в специальном разделе для пассажиров на официальном сайте rzd.ru. По данным на текущий момент, на сайте РЖД нет никакой информации об изменении правил проезда, ужесточении контроля или ограничении провоза багажа с 1 августа 2026 года.Какие правила проезда действуют в поездах в 2026 году: габариты багажа, контроль документов, техника с наушниками

Несмотря на слухи, все базовые тарифы и лимиты на провоз багажа действуют в прежнем режиме. Так, пассажиры по-прежнему могут провозить до 36 килограммов ручной клади в плацкартных и купейных вагонах, при этом сумма трёх измерений багажа не должна превышать 180 сантиметров. Эти нормы зафиксированы в действующих правилах Минтранса и остаются неизменными.Требования к оформлению билетов и контролю документов также не претерпели изменений. В силе остается правило, согласно которому в билете допускается не более одной ошибки в фамилии или номере паспорта. При больших расхождениях документ может быть признан недействительным, но это правило действовало и раньше.

Что касается «нового» запрета на пользование техникой без наушников, то это вовсе не нововведение, а давно действующая норма. Согласно официальным правилам перевозок Минтранса, принятым ранее, пассажирам в принципе запрещено использовать в вагонах звукоусиливающую технику, проводить онлайн-трансляции, громко слушать музыку, нарушая покой других людей. Проводники имели полное право потребовать выключить звук или надеть наушники и до 1 августа, поскольку такие действия попадают под нарушение общественного порядка и правил совместного проезда.