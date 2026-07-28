Россияне рассказали, как относятся к няням

Часто к услугам няни обращаются лишь 2% россиян Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне смогут проверять нянь через Госуслуги. В реестре появятся данные о наличии судимости, справка от психиатра, информация об образовании, навыках и опыте работы. Однако многие жители страны отметили, что они никогда не обращались к няням, детей растили и растят сами, в крайнем случае, просят родственников или соседей присмотреть за малышами. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Так, целых 81% респондентов сообщили, что никогда не прибегали к услугам нянь. Участники опроса отмечают, что всегда сами справлялись с детьми, хотя порой им помогали бабушки, дедушки или другие родственники. На крайний случай всегда можно было обратиться к друзьям, знакомым или соседям, но уж никак не нанимать постороннего человека за деньги ради присмотра.

«Лучше дедушки и бабушки няни не найти. Пожилые люди на пенсии, времени свободного у них много, могут и за малышами присмотреть и научить их чему-то, и молодые родители будут работать со спокойной душой», - говорит участница опроса.

«Никогда бы не оставила чужого человека одного в доме. Тем более с ребенком», - хмурится другая.

При этом 9% опрошенных россиян признаются, что несколько раз приглашали няню, когда ребенка совсем не с кем было оставить. Участник опроса говорят, что это было очень удобно, хотя, конечно, волновались за малыша, и на постоянной основе услугами няни пользоваться не стали бы.

А вот 2% говорят, что за услугами няни обращаются довольно часто. Россияне отметили, что это очень удобно, не нужно напрягать родных или подстраиваться под чужие планы, всегда есть проверенный человек, которому можно позвонить, и он присмотрит за детьми.

Более того 5% опрошенных россиян говорят, что у их детей есть или была постоянная няня, которая регулярно проводила с детьми. Многие добавили, что дети очень хорошо относились к няне и каждый раз радовались ее приходу.

«Раньше у ребенка была няня, приходила раза в неделю. Прекрасная женщина, бывший педагог. Мы были очень рады, и дочка ее любила», - делится респондентка.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли одна тысяча человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесплатный проезд и скидки в магазинах: правительство запускает эксперимент по использованию карт «Мир» для получения социальных льгот