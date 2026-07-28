Константин Ивлев вновь сошелся с молодой женой, с которой расстался осенью прошлого года

Константин Ивлев вернулся к молодой жене Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Осенью 2025 года 52-летний Константин Ивлев и 33-летняя Валерия (в девичестве Куденкова) сообщили о расставании после четырех лет брака. У пары есть общая дочь Ника. Однако, сегодня вышло интервью Лауры Джугелии, в котором Константин и Валерия объявили о том, что они снова сошлись.

Когда в конце прошлого года Ивлевы сообщили о разводе, то прошел слух, что у любвеобильного звездного повара появилась еще более молодая возлюбленная. Но в интервью Джугелии Константин и Валерия рассказали, что за четыре года брака у них накопились обиды, а на почве ремонта в загородном доме они рассорились окончательно. Инициатором расставания стала Валерия. Супруги разошлись летом 2025 года.

«У нас даже были другие отношения», — разоткровенничалась Валерия с беседе с Джугелией.

«Невесты и женихи знатные», — добавил Константин.

«А свято место пусто не бывает!» — улыбнулась Куденкова.

Но Новый год пара все же встретила вместе.

«У нас произошло то чудо, о котором многие мечтают, когда расходятся. Мы просто-напросто приняли решение сойтись, дать друг другу шансы, и не потерять то, что есть, а наоборот приумножить», — рассказал Ивлев.

«Мы договорились, что сделаем все возможное, чтобы наша семья всегда была вместе», — поделилась Валерия.

Особую роль в воссоединении сыграла дочь Ивлевых, четырехлетняя Ника. Малышка чуть ли не заставляла маму поговорить с папой.

«Она довольно осознанный ребенок для своего возраста. По утрам она часто разговаривала со мной по утрам за завтраком, садилась и с умным лицом говорила: "Мам, ну это же так просто позвонить и сказать: «Костечка, любимый, прости меня!"» — поделилась Валерия.

При этом, журналистка и блогер не скрывает, что воссоединение с бывшим мужем ей далось не просто.

«Мне далось это максимально тяжело… Я бы не назвала это сказкой со счастливым концом. Еще не конец», — уверена Ивлева.

Известно, что в период бракоразводного процесса первая жена шеф-повара Мария судилась с ним из-за алиментов на младшую несовершеннолетнюю дочь Марусю. Также у пары есть взрослый сын Матвей. Мария обратилась в суд с требованием увеличить выплаты и взыскать задолженность. По ее словам, Ивлев в течение пяти лет неполноценно выплачивал средства на содержание ребенка и занижал свои официальные доходы. Существует мнение, что развод со второй женой мог быть фиктивным, чтобы Валерия также могла потребовать алименты с Ивлева и за счет этого снизить сумму выплат первой супруге.

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