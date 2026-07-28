Владимир Зеленский перед началом встречи с Трампом Фото: REUTERS.

К Белому дому на встречу с президентом США Дональдом Трампом Зеленский подкатил уже не с парадного подъезда, а к боковому входу, где его никто не вышел встречать. Потихоньку прошмыгнул внутрь. Не было ни прессы, ни фотографов, которым украинский гость так любит позировать. Впрочем, американцы с самого начала предупреждали, что встреча пройдет без прессы. Оказалось, что совсем-совсем без прессы, даже без съемки для протокола (несколько фото сделал лишь фотограф Белого дома). И после встречи тоже - без телекамер. Зеленский покинул Белый дом, как и попал в него: через боковой вход. Можно было даже подумать, это вор тайком выносит деньги из резиденции главы США. А, может, это и не метафора?

Первоначально под беседу Трампа и Зеленского планировали полтора-два часа, но начали с опозданием. А Трампа по графику уже поджидал следующий гость - премьер Израиля Нетаньяху. Потому с Зеленским Дональд уложился за час.

Чего хотел вор, пардон, проситель с Украины от Трампа? Если по приоритетам, то можно выложить такую башенку:

1) Усилить санкции против России. Тут Трампу было чем порадовать гостя - республиканцы и демократы в Конгрессе США предварительно одобрили законопроект имени Линдси Грэма* о санкциях против России фактически на крышке его гроба - в день похорон. И Трамп мог пообещать Зеленскому его принять. Речь о введении пошлин от 100 до 500 процентов к покупателям нефти и газа из России.

Встреча американской и украинской делегаций в Белом доме. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского @ соцсети

2) В чем Зеленский мог бы добиться взаимности от Трампа, это предоставление ракет к ЗРК «Пэтриот», а то от них на Украине остались одни лишь пусковые установки. Но и здесь Дональд не многим может помочь – этих ракет-перехватчиков сейчас не хватает самим США, которые истратили свои арсеналы на войну с Ираном. За этими ракетами стоит длинная очередь монархий Персидского залива. Они тоже крупно поиздержались, пытаясь сбивать иранские ракеты. Что касается другого оружия, которое могли бы поставить США, то здесь позиция Трампа неизменна: «За деньги – да!» Причем, через прокладку в виде стран НАТО.

Трамп недавно как раз хитренько так заявил, что США давно не продают Украине ничего. Они продают НАТО, а оно делает с этим что хочет. Такая наивная хитрость, чтобы показать, что Штаты, якобы, не участвуют в конфликте с Россией (хотя космическую связь и разведку для наведения дронов и ракет на цели в России американцы Киеву исправно дают).

3) Сделка по дронам. Зеленский очень хочет, чтобы США купили БПЛА у Киева за живые деньги. Но вынудить Трампа платить за что-то – это уже из области фантастики. Он бы еще у Скруджа Макдака заплатить попросил.

4) Так что, единственное, что Зеленский может прямо сейчас получить – лицензию на производство противоракет «Пэтриот». Но развернуть производство по этой лицензии — история на месяцы и годы.

Трамп и Зеленский перед началом переговоров. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского @ соцсети

5) Но без главного Зеленский не ушел — без фото с Трампом, которое он разместил в соцсетях сразу же. Украинские СМИ радостно сообщили: Зеленский и Трамп оба стоят довольные. Но не обратили внимание на другие фото из Белого дома, где (тоже радостный) Зеленский восседает на кресле напротив Трампа, сидящего с грустным видом и недоуменным взглядом: «А ты кто такой и что здесь делаешь?» Нерадостен Дональд и на других фото...

Чего мог хотеть от Зеленского сам Трамп? Только одного – успеть до выборов в Конгресс (а они уже осенью, через три месяца) договориться о мире на Украине и тем самым поднять свой рейтинг. Но Зеленский вряд ли согласится на уступки ради «друга Дональда», он уже привык ему обещать и обманывать.

Позднее Трамп уже выглядел не столь довольным происходящим. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского @ соцсети

ЧТО СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ТРАМПОМ В БЕЛОМ ДОМЕ

- Хорошая встреча с Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира. Прежде всего выразил Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма*. Он был настоящим другом Украины, - отчитался Зеленский» в соцсетях. - Обсудили с Президентом лицензии на производство перехватчиков для «Пэтриотов» и другие идеи, которые могут помочь. Благодарен Соединенным Штатам за прочную поддержку.

То есть, лицензию на производство «Пэтриотов» так и не дали. И на том спасибо.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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