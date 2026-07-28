Актриса Линда Лапиньш рассказала о пережитом в детстве насилии: «Об этом надо кричать, вопить на каждом углу»

Линда Лапиньш Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Линда Лапиньш («Игра на выживание», «Коса») впервые публично рассказала о тяжелом моменте из детства, который пронесла через всю жизнь. Артистка призналась, что в девятилетнем возрасте пережила попытку сексуального насилия и теперь считает, что о подобных случаях нельзя молчать.

«Мне кажется, о таких вещах не просто надо говорить — об этом надо кричать, вопить на каждом углу, чтобы твою историю услышали. Потому что я знаю, есть очень много людей и даже близких мне подруг, с которыми случалось буквально сексуальное насилие», — призналась Лапиньш.

Травмирующая история произошла с ней в тот период, когда она вместе с семьей жила в ОАЭ. По словам Лапиньш, однажды отец попросил ее сходить в магазин, расположенный в и доме в дорогом районе Дубая. Пока девочка ехала в лифте, к ней зашел незнакомый мужчина.

«Причем это был охраняемый дом. Когда я ждала лифт, почувствовала, что по моей ноге (а я была в шортах) кто-то провел рукой. Мне показалось, что, скорее всего, это ветер… Он заходит со мной, и в какой-то момент останавливает лифт, снимает штаны, подходит ко мне и начинает меня хватать. Я мало кому рассказывала эту историю. В панике я нажала кнопку соседнего этажа и как-то ногами его выпихнула из кабины. Поднялась на свой этаж, позвонила, папа открыл дверь — и вот здесь на меня обрушилась прямо истерика», — вспомнила тот ужасный случай актриса.

К социальному проекту #НасНеСломаешь, который запустили онлайн-кинотеатр START совместно с VK Добро и медиахолдингом МАЕР, также присоединилась телеведущая Елена Ханга. Она поделилась историей о том, как в детстве тяжело переживала из-за своей внешности. По словам журналистки, ей было больно, когда окружающие спрашивали, откуда она приехала, хотя чернокожая девочка родилась в Москве. Справиться с переживаниями в тот период ей помогла мама.

Цель проектау #НасНеСломаешь — дать женщинам возможность открыто рассказать о пережитых испытаниях и поддержать тех, кто оказался в похожей ситуации. Проект приурочен к выходу нового сериала «Холод» 18+ о москвичке, которая противостоит насилию. В главной роли — Любовь Аксенова, Линда Лапиньш также сыграла одну из важных ролей.

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