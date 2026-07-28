«Хорошие гены, не помнит зла и честно работает»: в чем секрет долголетия Нани Брегвадзе

Нани Брегвадзе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

21 июля исполнилось 90 лет королеве романса Нани Брегвадзе. Круглую дату она отмечала в родном Тбилиси. Похоже, празднование не ограничилось одним днем. В Грузии (и не только) Нани Брегвадзе любят. Чуть ли не каждый день в её честь давали концерты, где она была не просто гостьей, «виновницей торжества», а полноценным участником вечера. Пела живьем, а не «под фанеру», меняла концертные платья. Восхищала публику. Настоящая артистка. Икона стиля.

Финальный аккорд – это хит в исполнении трио: Нани Брегвадзе, её дочки Эки Мамаладзе и внучки оперной певицы Наты Кутателадзе. Как они поют! Нани, конечно, лучшая. Она поражает своим изысканным вкусом, элегантным стилем и высоким исполнительским искусством. Как ей это удается, она отвечает так. Во-первых, не идти на поводу у моды, а прислушиваться к себе. «Стиль – это ваше второе «я»», - говорит Брегвадзе. Лучше всего он проверяется на концертных нарядах.

Во-вторых, вкус проявляется не только в одежде, но и в исполнительской культуре, в манерах. Аристократизм достался ей по наследству. Красивыми и ухоженными до глубокой старости, по ее словам, были её бабушка и даже прабабушка. С детства они водили Нани по воскресеньям в оперу. И к каждому выходу шили ей новое платье.

Нани Брегвадзе на сцене Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Мы точно не знаем, какие косметические процедуры или пластические манипуляции делала певица, но она говорит, если хотите выглядеть хорошо, делайте, что считаете нужным, не стесняйтесь. Главное – соблюдать меру.

Ещё один рецепт от Нани Брегвадзе – не делать другим зла и не зацикливаться на плохом. Помнить хорошее.

Мы спросили коллегу и добрую знакомую Нани Брегвадзе (и тоже грузинку), народную артистку СССР Маквалу Касрашвили, в чем секрет творческого долголетия её подруги Брегвадзе.

- Природа, гены наградили Нани большим талантом, она потрясающая певица. Эталонная исполнительница романсов, - считает Маквала Филимоновна. И мы с ней согласны. - Нани очень серьезно относится к профессии. Она отдает свою энергию и силы публике, но и зрители дарят ей свою любовь. Это влияет на настроение, самочувствие артиста.

Нани - настоящая певица, актриса, музыкант, она всё время совершенствуется. Это тоже влияет на то, как она выглядит, как одевается, как себя подает на сцене. Её пение меня всегда завораживало. Причем её обожают не только в Грузии, у неё в России много поклонников. Я смотрела её юбилейный концерт, где она выступала с дочкой и внучкой, очень талантливой оперной певицей. Нани выглядит как будто нет этих лет, с которыми её поздравляли. Искусство молодит душу. Она всегда поет живым голосом. Всегда честно работает. У неё свой стиль и безупречный вкус, который все отмечают.

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