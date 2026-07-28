Село Курба под Ярославлем отметит 600-летие историческим фестивалем

Фото: Владимир Ештокин

1 августа в селе Курба в 30 километрах от Ярославля пройдет культурно-исторический фестиваль «А Курба будет жить!». Событие приурочено к 600-летнему юбилею села. Организаторы - команда Благотворительного фонда «Белый Ирис» при поддержке Фонда президентских грантов, администрации Ярославского муниципального округа и партнеров. Фестивальное действо пройдет в рамках проекта «Дела Кокина и Камынина». На празднике ожидают более 1000 гостей из разных регионов России, рассказывают Открытые НКО.

Курба известна своей историей и памятниками архитектуры. Здесь бывали Иван Грозный и Андрей Курбский, а в XVIII веке жили меценаты Михаил Камынин и Егор Кокин. Главная достопримечательность села — единственный в мире 16-лепестковый Казанский храм-ротонда с историческими росписями.

Программа фестиваля:

8:00 — Божественная литургия в Казанском храме, которую возглавит Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим. Это вторая служба в храме за последние сто лет. Верующие смогут увидеть чудотворный образ курбской иконы Казанской Божией Матери.

11:30 — Старт культурной программы: выступления фольклорных коллективов, ремесленные мастер-классы (гончарное дело, живопись, колокольный звон), экскурсии и вече-баттл «Грозный против Курбского». Также на фестивале уделят внимание памяти защитников Отечества — от участников Великой Отечественной войны до современных бойцов.

Фото: Владимир Ештокин

Вечер — Световое шоу.

Во время праздника благотворительный фонд «Белый Ирис» планирует собрать 600 000 рублей. Все средства направят на реставрацию Казанского храма.

Для организаторов этот фестиваль — акт любви к родной земле: чтобы Курба не просто сохранилась на карте, а жила, дышала традициями и дарила надежду на будущее. Гостей приглашают приезжать семьями, с друзьями, с детьми — для каждого найдётся свой момент вдохновения.