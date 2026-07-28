«По характеру он бывал тяжелый, как валун»: история любви звезды «Молодой гвардии», «Высоты» и «Девчат» Инны Макаровой и Сергея Бондарчука

Актриса Инна Макарова. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

«БИЛА ПОСУДУ С САМОЗАБВЕНИЕМ И ГРОХОТОМ»

Инна Макарова родилась в Тайге, буквально — так назывался город в нынешней Кемеровской области, в 63 километрах от Томска. В детстве переехала в Новосибирск с родителями. Они оба там работали в радиокомитете (мать, наполовину полька, была литературным редактором; отец, Владимир Макаров, писал стихи и работал диктором. Умер он в 34 года при ужасных обстоятельствах — во время еды какая-то крошка попала не в то горло и застряла в легких, начался абсцесс, а ни антибиотиков, ни современной торакальной хирургии в 30-е не было).

Инна с самого детства обожала выступать перед зрителями. В мемуарах вспоминала, как с другими маленькими девочками устраивала во дворе представления, воображая, что играет в настоящем театре (там был даже буфет, где продавались сорванные в огороде репа и морковь). Зрители с этих спектаклей массово сбегали, отец и дяди просто не приходили, «откупаясь пятаками», но Инну это не расхолаживало. Потом она играла в драматическом кружке в школе. Перед одним выступлением, чтобы успокоиться, выпила валерьянки (видимо, спиртовой раствор), для верности — четверть стакана, и на сцене ошалела: «на спектакле с таким самозабвением и грохотом била по ходу действия посуду, что после этого показа в школе за мной прочно утвердилось — „артистка“!»

Актеры Борис Битюков, Владимир Иванов, Инна Макарова, Нонна Мордюкова и Сергей Гурзо (слева направо) в кадре из экранизации "Молодой Гвардии". Фото: ТАСС

Потом был другой драматический кружок, посерьезнее, городской. Потом началась война, в Новосибирск эвакуировали крупные театры и многих артистов, они занимались с юными учениками (Инна играла с Николаем Симоновым, которого страна знала по роли Петра I). А в июле 1943 года она сорвалась с места и поехала в Алма-Ату, куда был эвакуирован ВГИК. Почему она решила стать киноактрисой, хотя всю жизнь любила именно театр, потом так и не смогла себе объяснить.

В Алма-Ату еще задолго до объявленной даты экзаменов слетались потенциальные 17-летние артистки, приемная комиссия их всех отсеивала, а Макаровой там заинтересовались и практически сразу приняли. Она запомнила, что в комиссии была Валентина Серова, — а Инна обожала посвященный ей сборник Константина Симонова «С тобой и без тебя». Неожиданно Серова подсела к девушке и сказала: «Нам с вами когда-нибудь будет очень трудно…» Потом, много лет спустя, они подружились, Серова звонила Макаровой, когда Симонов ее оставил и она бедствовала.

Очень скоро ВГИК вместе с Макаровой отправился в Москву. Там она стала учиться у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, которые, узнав, что Инна потеряла отца, собрались ее удочерить («наверное, моя фамилия покоя не давала. Кажется, у них было серьезное намерение, но помешало мое замужество. Все равно я всегда считала их самыми близкими и родными людьми»).

А замуж она вышла за Сергея Бондарчука, который при первой встрече показался ей «очень похожим на цыгана». Потом она рассмотрела в нем «какую-то магию», потом снялась с ним в «Молодой гвардии», потом они оформили отношения, в 1950-м у них родилась дочь Наталья, которую весь мир через 22 года узнал и запомнил в «Солярисе».

Кстати, до фильма «Молодая гвардия», принесшего ей славу, был спектакль по роману Фадеева. Писатель, присутствовавший на нем, расплакался. И лично назначил Инну на роль Любы Швецовой в экранизации. Герасимов-то сначала хотел, чтобы в картине она играла Валю Борц, но настоящая Борц тоже сказала, что Инна идеально подходит на роль Швецовой, и потом даже постоянно ошибалась, называя ее Любой…

Роль в фильме "Высота", в кадре - с Николаем Рыбниковым. Фото: Russian Look / Global look press

«КАК ДВА ГУСЯ ВЛЮБЛЕННЫХ»

Отношения с Бондарчуком были сложными. С одной стороны — огромная любовь. Когда на съемки Инну приехала навестить мама (из Новосибирска — в Краснодон!), она «перемолвилась с нею парой слов» — и тут же оставила, метнувшись на натурные съемки. Просто потому что там был Сережа, с которым они не виделись целых двое суток, и как раз в этот день туда ехал попутный грузовик. Тот «остановился у подножия холма, за которым шли съемки. На звук клаксона Сергей взбежал на вершину с одной стороны, я — с другой. Он — небритый, в рваной фуфайке и тяжелых грязных сапогах. Я — в светлом платье, с развевающимися по ветру волосами. Бежали, вытянув вперед руки, а встретившись, обнялись крепко-крепко и стояли так несколько минут. Потом Герасимов, видевший нашу встречу, смеясь, скажет: «Неслись друг к другу, как два гуся влюбленных!»

Инна Макарова (крайняя слева) в "Девчатах", 1961 год. Фото: Russian Look / Global look press

С другой стороны… «По характеру Сергей бывал тяжелый, как валун. И сама я с ним становилась тяжелая. Однажды, когда он находился рядом, у меня возникло ощущение, что меня придавили каменной плитой. Порой с ним было очень-очень трудно».

Возникла большая неприятность: еще до свадьбы у Бондарчука родился сын от другой женщины. Дочери прокурора, — человека весьма влиятельного. Когда она узнала, что Сергей Федорович женился на Макаровой, подала в суд, заявляя, что он не имел права этого делать. Будто бы он был женат на ней и официально. Правда, никаких документов не сохранилось (свидетельство о браке та женщина сама и порвала), но она отыскала свидетелей, которые показали, что были на свадьбе… Все это тянулось долго, очень муторно, разворачивалось в Ростове-на-Дону, куда Бондарчук и Макарова вынуждены были приехать. «Та сторона постоянно скрывалась, затягивая процесс, а я выглядела эдакой злодейкой-разлучницей» — вспоминала Инна Владимировна много лет спустя.

В общем, Бондарчуку пришлось развестись с Макаровой, потом оформить развод с истицей, потом снова идти с Макаровой в ЗАГС… «Во время ростовского бракоразводного кошмара столько всего накопилось, что, теперь думаю, расставание с Сергеем уже было неизбежным. Только мы еще не знали этого, и боролись, и старались быть счастливыми».

Инна Макарова в 1965 году. Фото: Кассин Евгений, Мастюков Валентин / ТАСС

При этом с тем самым сыном, Алексеем Бондарчуком, у Макаровой в итоге сложились очень теплые отношения, он у нее потом даже какое-то время жил в квартире.

А брак с Бондарчуком окончательно начал трещать по швам, когда Макарова уехала в Болгарию на съемки фильма «Димитровградцы», а он поехал сниматься в «Отелло». Потом она снималась в Днепродзержинске в «Высоте», а он в Киеве — в «Иване Франко». И у него в обоих случаях партнершей была Ирина Скобцева, в которую он влюбился. Инне присылали анонимные письма: «Сергей вам изменяет». Но и ему шли анонимки с сообщениями «У вашей жены роман с партнером по «Высоте»! (Ей приходилось доказывать, что в фильме не снимается актер с такой фамилией).

Ну, и… «Передо мной встал выбор: либо бросить сниматься и ездить за ним в экспедиции, готовить, обихаживать, жить его жизнью, либо расстаться и сохранить себя, свое достоинство и призвание, свою профессию. На минуту представила, что трачу всю себя на то, чтобы удержать мужа, — и передернулась от ужаса. А Сергей? Разве одобрил бы он мой уход из профессии? Разве принял бы такую жертву? Нет!

Мы сидели рядом. Казалось, слова, которые сорвались у меня с языка, были продиктованы кем-то свыше: „Сережа, мы должны расстаться…“ Сказала — и упала на тахту, даже сознание потеряла на несколько мгновений. Когда пришла в себя, Бондарчук стоял ко мне спиной, опершись руками о стол. Его плечи ходили ходуном. Он рыдал».

Роль в комедии "Женитьба Бальзаминова"

«СТРАШНО УЙТИ В ИНТЕРНЕТ НАВСЕГДА»

У нее потом было еще несколько ярких ролей. В «Дорогом моем человеке» по повести Юрия Германа (чей сын, совсем тогда юный Алексей Герман, будущий выдающийся режиссер, влюбился в Макарову и пришел к ней свататься: она только рассмеялась). В «Девчатах». В «Женитьбе Бальзаминова». Но уже в 70-е, как правило, либо роли у нее были маленькими, либо фильмы: кто сегодня вспомнит «Инженера Прончатова», «Ещё не вечер», «Невесту с севера», «Мое дело», «Безответную любовь», «Контрольную по специальности»? Правда, она много снималась у дочери, ставшей режиссером, начиная с альманаха «Пошехонская старина», дипломной работы выпускников режиссерского факультета ВГИКа (одну из новелл ставила Наталья Бондарчук, другую — ее муж Николай Бурляев).

Инна Макарова на концерте, 2012 год Фото: Мила СТРИЖ. Перейти в Фотобанк КП

Во второй раз замуж она вышла в 47 лет, за хирурга-пульмонолога Михаила Перельмана (странная ирония судьбы — ведь ее отец умер именно из-за того, что не было хорошего хирурга-пульмонолога…) Он помогал ей найти хорошего кардиолога для матери, у которой случился инфаркт. А однажды, после того, как попал в автоаварию, пришел к ней домой и остался там на много десятилетий. «Никакой свадьбы мы не устраивали — просто стали жить вместе, и все».

Она его пережила на семь лет. Скончалась в глубокой старости — в 2020-м, в 93 года. В мемуарах, вышедших за три с половиной года до этого трогательно признавалась, что так и не решилась освоить компьютер — «страшно уйти в Интернет навсегда, лучше книжки читать…»

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