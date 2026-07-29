Кругом одни Андреи: как журналист «Комсомолки» оказался на именной вечеринке

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тренд: устраивать сходки людей с одинаковыми именами. Уже были забеги ста Кать, встреча ста Олегов и попойка 300 Сергеев. Зачем незнакомцы, которых связывает лишь комбинация букв в паспорте, решают собраться вместе? Корреспондент «КП» пошел на встречу «1000 Андреев». Тем более что имя оказалось подходящее.

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ

Пытался добиться у оргкомитета: зачем и ради чего все это. В ответ прислали насыщенную программу: музыканты, комики и другие гости. Мне показалось это странным. Слишком просто для нашего сложного времени.

Полез рыться в соцсетях. «1000 Андреев» уже встречались в Питере, а теперь замахнулись на Москву. В комментариях к инициативе относились настороженно:

- Собирают дурачков, чтобы сделать выручку бару.

- Втянут в какую-нибудь криптоаферу.

Сходка была назначена в столичном фуд-молле «Депо».

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Дрюхи, Дроны, Дюшесы! Здорово! - с надрывом футбольного фана кричит гость (ни за что не угадаете его имя!) Андрей.

На сцену поднимается статный парень. Его тут называют Андрей Первый, ибо он основатель движухи. В миру - Андрей Мартынов. В конце весны кинул клич в соцсетях, собраться всем Андреям. Уверяет, делал все без задней мысли. И идея зашла.

Сейчас в чате сообщества три тысячи Андреев. На этой встрече было 350 гостей.

Начинается перекличка Дронов. Есть парни из Минска, Находки, Владивостока.

- Рыжий из «Иванушек» тут? Опять не приехал! - шутит ведущий.

К микрофону рвется Андрей с нарушенной спиртным координацией.

- Андрюхи! Я жил с одной бабой и ушел от нее. Теперь живу с другой. Леночка-Ленуся моя! Андрюхи-и-и!

Больше ведущие микрофон случайным гостям решили не давать.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

КТО В СТРАНЕ ГЛАВНЫЙ?

Музыкальный номер от одного из Андреев. Поет свою новинку «1000 Андрюх»:

- Тысяча Андрюх под одной крышей! Наше движение стало выше! Городам привет, мы в одном зале. 1000 Андрюх - и все в реале!

Андрюхи в экстазе.

В «Депо» в окружении секьюрити появляется миллиардер Андрей Ковалев.

Андрей Ковалев Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Я такой же пацан, как вы! Кто защищает страну? Кто строит заводы? Кто пилит лес? Кто в нашей стране главный… после президента? Почему в правительстве и Госдуме так мало Андреев? Непорядок!

Толпа зарычала, как викинги, штурмующие деревню англосаксов.

ИЗ ДОБРОТЫ ДУШЕВНОЙ

Андреи жадно общаются и рассказывают о себе. Это называется нетворкинг.

- У меня рекламное агентство. Кому нужно баннер поставить - сделаем!

- А у меня автомастерская, сход-развал, приезжайте!

С каждый перекуром, на который выходили Андрюхи, разговоры становились менее содержательными. Сказывалось хорошее настроение, запах озона после дождя и запредельное количество баров на площадке.

- Андроиды! Я кофе жарю. Кому нужно пару килограммов зерна - обращайтесь!

- На кой ляд ты его жаришь? Его же варить надо!

Кульминация - хоровое пение шлягера Аллегровой, в котором лирическая героиня просит объятий. Дальше оставляли автографы на Андреевском флаге ВМФ. За пару часов собрания я убедился, что «криптоафер» организаторы провернуть не пытаются. По крайней мере сейчас.

Андрей Первый рассказал, что у одного из Андреев - кормильца семьи - тяжелая болезнь, нужна операция. Организаторы все проверили, и Андреи собрали полмиллиона рублей.

- Хочу создать сообщество, где Андрюхи сплачиваются. Кто из незнакомцев в наше время может просто дать вам поддержку? А мы - можем, - говорит Андрей Первый.