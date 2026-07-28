Разыграно как по льготам: что Валентина Матвиенко сообщила Владимиру Путину на встрече в Кремле

Валентина Матвиенко доложила президенту об итогах семимесячной сессии верхней палаты парламента. Работу Совет Федерации продолжит после выборов в сентябре. Но уже в несколько измененном составе - ведь новоизбранные главы регионов могут сменить сенаторов. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле подвела итоги работы за семимесячную сессию. Рассмотрено больше 300 законов. Внесено около 130 законопроектов - абсолютный рекорд активности сенаторов в истории Совфеда.

- Важно, что из 300 рассмотренных законов более трети - социальные законы, направленные на поддержку граждан, - добавила Матвиенко.

И детально рассказала о главных направлениях работы Совфеда.

ДЕМОГРАФИЯ

- Есть основания утверждать, по-честному, что атмосфера в обществе по отношению к семье, детям, семейным ценностям меняется в лучшую сторону, - начала Валентина Ивановна.

И результаты законотворчества видны невооруженным глазом. В 2025 году в 18 регионах (из 89) выросла рождаемость. Вдвое выросло число семей студентов. Стало больше многодетных семей.

- Знаете, среди высших учебных заведений уже есть состязательность, у кого будет больше семей с детьми, - улыбнулась Валентина Ивановна. - Проводятся фестивали студенческих семей…

Вполне возможно, и из-за этого стало меньше абортов - за последние два года минус почти 12%. К заботе о демографии подключается даже бизнес, больше 200 фирм по всей стране ввели «золотой корпоративный стандарт» - платят по миллиону за ребенка, организуют ясли, вводят гибкие графики для женщин…

ПОДДЕРЖКА БОЙЦОВ

Вторая сфера - забота о тех, кто защищает Россию. За эту сессию для их благополучия принято около 50 законов, с 2022 года - 400!

- Из них более 160 - это меры социальной поддержки наших героев: содействие в получении образования, трудоустройство и так далее, - сказала Матвиенко.

Основная работа уже проделана, меры поддержки найдены и приняты. Теперь главная задача - чтобы каждый мог получить поддержку вовремя, не приходилось собирать множество бумаг и ждать месяцами. Этим сенаторы и занимались.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

По поручению президента Совфед работает над модернизацией инфраструктуры для детского отдыха. За четыре года работы в этом направлении в 70 регионах построено 336 новых корпусов детских и оздоровительных лагерей, обновляются медблоки и кухни. В результате созданы условия для 200 тысяч ребят.

Амбициозная задача - восстановить потерянную со времен СССР структуру детского отдыха, воспитывать и заботиться о ребятах во внеклассное время. Все, чтобы растить достойных молодых граждан.

ПОМОЩЬ ОСВОБОЖДЕННЫМ

Совфед помогает интегрировать воссоединенные регионы в российскую систему. Задачу Путин поставил серьезную - чтобы к 2030 году люди там жили на высоком общероссийском уровне.

- Работаем с участием руководителей Донбасса, Новороссии. Обсуждаем, что на практике надо достроить. Уточняем законодательство, помогаем, сроки где-то сдвигаем - все, что нужно, реализуем, - отчиталась председатель Совфеда.

ЗАБОТА О КОРЕННЫХ

Особенное внимание уделяется поддержке традиций коренных и малочисленных народов. Например, утверждена новая профессия - «работник кочевого жилища», чтобы народы Севера могли получать от государства пенсию. Принят закон о кочевом образовании. Больше миллиарда рублей выделено на поддержку народных художественных промыслов, чтобы сохранить самобытность россиян из всех уголков страны.

О демографии, заботе о детях и поддержке ветеранов СВО во вторник Владимиру Путину доложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

НАКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

В конце доклада глава государства поблагодарил Совет Федерации за плодотворный труд.

- Дело даже не в том, что свыше 300 законов были одобрены, а в том, что сенаторы активно выступают с законодательными инициативами, обращают внимание на основные вопросы, с которыми сталкивается страна. Конечно, демография, поддержка членов наших боевых дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач для всех ветвей власти. Нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать, - подытожил Путин.