Сергей Логинов - отец внучки-убийцы - отказался свидетельствовать против нее в зале суда Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

За деревянной трибуной в богато украшенном зале суда стоит мужчина в светлой рубашке и джинсах. Аккуратная стрижка, взгляд карих глаз спокойный, но цепкий. Сергей Логинов – добропорядочный гражданин, семьянин. Когда-то давно в криминальных кругах его называли Лорд и боялись. Но все это давно в прошлом, история, которой нет места даже в воспоминаниях. А ведь еще год назад Сергея журналисты чуть было не объявили пособником очень громкого убийства. В феврале 2025 года в Самаре бесследно исчезли экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья. Сначала их хватились знакомые, потом домой к пенсионерам заявилась полиция. Но застали там только внучку, которая наводила в пустующей квартире порядок, делала ремонт…

А потом оглушающая новость – Екатерина Тархова, та самая внучка, задержана. Именно ее и обвиняют в убийстве деда и бабушки, а также расчленении тел и избавлении от останков. Почти тут же разлетелась информация о пособнике. Но кто он? И тут-то злые языки вытащили на свет старую историю. Вспомнили, кто отец Екатерины. Криминальное прошлое делало его очень удобным подозреваемым. Впрочем, полиция быстро пресекла домыслы – Сергея Логинова допросили как свидетеля и отпустили. Общественное мнение начало копать в сторону вероятных женихов Екатерины. А отец той самой кровавой внучки дал интервью журналисту «Комсомольской правды» - Самара».

Пока озвучивали показания Логинова, за его спиной улыбалась бывшая жена Людмила - мать Екатерины Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Явление отца в суде: новые подробности дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова

И 28 июля в суде Сергей Логинов снова оказался в статусе свидетеля. Шикарный зал с колоннами. И почти семейная встреча - правда под прицелами камер и взглядов журналистов, конвоя. Сергей за трибуной. Его бывшая жена Людмила, мать Кати - в кресле – она потерпевшая (убили ее родителей). Но на руках - наручники, рядом конвойный. Людмила все еще находится в колонии – оттуда ее привозят на каждое заседание. Отбывает срок за вымогательство в крупных размерах. Дочка Сергея и Людмилы, та самая Екатерина – обвиняемая. Она в застекленной, зарешеченной кабинке.

Странный поворот судьбы. Когда в 90-х Людмила нашла себе неподходящую партию – местного авторитета – знакомые семьи только удивлялись. Мол, Тарховы же приличные люди. Когда пара разошлась в 2006 – только кивали, мол, не место такому кадру в семье. А теперь именно бывший Лорд на этой семейной встрече самый законопослушный гражданин.

И именно он и озвучил новые подробности дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова. Хотя в суде говорить он отказался – зачитывать показания обвиняемого пришлось прокурору. И эти слова стали гвоздями в крышку гроба - чуть ли не ключевым свидетельством для вероятного обвинительного приговора. Ведь отец признал: не сомневается, что дочь способна на убийство.

Екатерина, слушая отца, тоже улыбалась, особенно в момент, когда тот назвал ее биологической дочерью Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Поворот дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова: отец сказал, что думает о дочери

Сергей и Людмила Тархова познакомились в 1994 года, быстро поженились. В 1996 году родилась Катя. В 2006 году пара разошлась и отец пропал из жизни дочери очень надолго… До 2024 года. Тогда девушка сама заявилась к Сергею. И из одного предложения отец понял, какой монстр его дочь.

- Предлагала забрать у деда деньги и имущество. Я сказал, что она не в себе. После этого я встретился с Натальей и рассказал ей обо всем. Она не удивилась, сказала, что однажды во время ссоры Катя пыталась душить шарфом Виктора, - говорится в показаниях Логинова.

Сергей Логинов не нашел добрых слов для родственников. Он считает Виктора Тархова человеком, которому были важны только деньги и собственное благополучие. А Наталью - его жену – зависимой женщиной, которая боялась, что муж уйдет.

Про свою дочь, которую и обвиняют в убийстве деда и бабушки, а также в жестоком и изощренном избавлении от их тел, он также не сказал ничего хорошего:

- Считаю, что у Екатерины хватило бы духу убить Тарховых, поскольку она их ненавидела, желала от них только денег. Она должна понести за содеянное самое суровое наказание, потому что такое страшное преступление было совершено в отношении близких людей.

Эти страшные слова от отца – вернее, человека который не захотел им быть, Екатерина Тархова слушала с улыбкой, смеялась и крутила головой. Похоже реагировала и Людмила - на ее лице тоже была улыбка.

Что их позабавило? Записанные показания? Тот факт, что отец отказался свидетельствовать против дочери напрямую? Его выводы?

В любом случае, кажется, что не учесть эти данные при вынесении приговора будет сложно. Судебный процесс по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова продолжается уже месяц. Начались заседания в мае. После озвучивания обвинительного приговора и деталей дела настал черед опроса свидетелей. В основном это довольно мелкие фигуры – арендатор, сдававший квартиру Екатерине и ее сыну, соседи, работники ЖКХ, сотрудники магазинов. Сообщения каждого минимальны, но вносят свой вклад в картину расследования. Показания сантехника о забитом гречкой сливе ванны и вовсе вызывают мурашки по телу. Ведь уже известно, что именно в пакетах с гречкой Екатерина прятала части тел своих родных, когда планировала избавиться от них и вынести в мусорные баки.

Больше показаний свидетелей и деталей дела в нашей подборке.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте