Звезды, у вас отмена: Из-за плохих продаж билетов отменены концерты Ларисы Долиной и Анны Седоковой

Лариса Долина отменила концерт 26 июля. А продажи осенних выступлений идут слабо. Фото: Первый канал

Концерты звезд отменяют чаще всего по двум причинам — низкие продажи билетов и болезнь артиста. Так случилось и этим летом. Вторая причина считается уважительной. Поэтому отмена июльского сольного концерта Николая Носкова (зал был продан) из-за плохого самочувствия артиста вызвала только слова поддержки и пожелания выздоровления от зрителей. Носков борется с осложнениями после инсульта, поэтому у артиста не всегда есть силы выступать, сейчас его жена сообщила «Николаю важно поберечь здоровье». Деньги за билеты зрителям вернули.

Но есть артисты, чьи концерты отменяют, потому что плохо продаются билеты — организатором невыгодно проводить мероприятие, когда продано меньше половины зала. Так как организатор платит артисту полный гонорар независимо от числа проданных билетов. Звезды никогда не признают эту причину отмены выступления, придумывая массу оправданий. Стало известно об отмене концерта Анны Седоковой. Сайт KP.RU также узнал, что «очень тихо» отменили концерт Ларисы Долиной.

АННА СЕДОКОВА

На 25 июля у певицы Анны Седоковой еще весной был запланирован единственный в этом году сольный концерт в Москве. За час до его отмены мы успели сделать скрин с сайта продаж, так как готовили материал об упавших заработках певицы — на нем видно, что продано 39 мест в клубе Magnus Locus из 113 выставленных на продажу. За пять дней до мероприятия его отменили — концерта Седоковой не будет, так как продано 30% билетов.

За час до отмены мероприятия ситуация с продажами билетов на концерт Седоковой была такой: цветным отмечены не проданные места, серым проданные.

Певица надеется, что перенесет концерт на другую дату, а сама традиционно оправдывается перед зрителем: «Этим концертом занимался моя бывший директор, с которым мы так себе расстались, он меня подвел. До сих пор не подписаны договора, не внесена предоплата. В какой-то момент я поняла, что ведется странная политика. Я предлагала сделать афишу концерта, мы не можем продать то, о чем люди не знают. Я всегда славилась тем, что на мои концерты приходит очень много людей». Это всего лишь оправдания. Понятно, что сегодня продают залы самые востребованные артисты. Седокова в этот список на данный момент не входит. Она не смогла продать даже зал на 113 мест. Возможно, что ситуация вокруг наследства погибшего мужа певицы и связанный с этим скандал тоже отразился на продажах. Но эксперты считают — просто артистка не интересна публике, но при желании и активной рекламе малый зал в сезон она соберет.

Анна Седокова не смогла продать зал даже на 113 мест. Концерт на 25 июля отменен. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЛАРИСА ДОЛИНА

Еще весной на 26 июля 2026 года в столичном баре Petter был запланирован сольный концерт Ларисы Долиной, стоимость билетов тогда стартовала от 9 тыс. 500 руб. А летом на эту дату поставили выступление другой звезды.

25 июля Долина примет участие в Тверской области в сборном концерте с другими звездами первой величины. Доехать из Твери до Москвы можно быстро, но артистка причиной отмены, как правило, называет плотный рабочий график. Поэтому никто официально не признает, что концерт 26 июля отменен из-за плохих продаж. На концерт Долиной в этом зале было 91 сидячее место за столиками.

И на сольные концерты Ларисы Александровны на осень 2026 года в регионах пока билеты продаются плохо — их перенесли с зимы и весны этого года. Мы проверили продажи — везде пока полупустые залы. Видимо, скандал с квартирой все еще отпугивает людей от концертов звезды. Когда команда артистки передвигала концерты с начала года на осень, тогда все прогнозировали — публика быстро забудет «историю о нехорошей квартире». Посмотрим как изменится ситуация в начале осени.

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