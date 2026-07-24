В украинском морском порту ликвидирован док для запуска подводных беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 24 июля 2026 года наши воины нанесли масштабный удар по бывшим морским торговым портам Украины, через которые шла активная и регулярная подпитка киевского режима оружием с Запада. Наши воины задействовали высокоточное оружие с самолетов, так и ударные дроны.

Целью атаки стало уничтожение объектов, имеющих военное значение. В порту Одессы, на базе ГП «Морской торговый порт «Одесса» ликвидированы топливные резервуары с ГСМ, предназначавшиеся для ВСУ.

В Измаильском морском порту (ГП «Измаильский морской торговый порт») были подвергнуты ударам объекты портовой инфраструктуры, применявшиеся для обработки и хранения военных грузов. Также уничтожено три ангара с безэкипажными катерами, в том числе модели «Магура», и один ангар с военной техникой украинских сил. Помимо этого, в порту разрушен плавучий док, служивший для размещения и запуска подводных беспилотников (АНПА).

По сообщениям, в Николаевском морском порту (ГП «Николаевский морской торговый порт») был атакован сухогруз, находившийся в процессе разгрузки военного оборудования.

За минувшую ночь отечественные системы ПВО нейтрализовали 571 беспилотник самолетного типа. Сбитые аппараты были зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым, а также в акваториях Азовского и Черного морей.

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