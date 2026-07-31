Героиня СВО победила на турнире ветеранов

На СВО Виктория на руках вытаскивала раненых с поля боя. Фонд «Защитники Отечества»

Вопросы адаптации возвращающихся с передовой на особом контроле. Помогают в этом и мероприятия для героев. Например, такие, как чемпионат по профессиональному мастерству для ветеранов СВО «Абилимпикс», прошедший в Казани. Впервые в нем участвовали женщины. Среди них Виктория Колчина из Оренбургской области, победившая в номинации «Малярное дело».

ВЫТАСКИВАЛА РАНЕНЫХ С ПОЛЯ БОЯ

Виктория медик по призванию. Отучившись, хрупкая девушка устроилась работать медсестрой-анестезиологом в областную больницу.

В июне 2023 года добровольцем отправилась на линию боевого соприкосновения. Две дочери, Надежда и Вероника, переживали, но с пониманием отнеслись к решению мамы. Виктория получила позывной «Победа» и стала ротным фельдшером. За время службы спасла десятки жизней, вытаскивая раненых с поля боя.

- Задача - добраться до тяжело раненного бойца, неспособного самостоятельно передвигаться, остановить кровотечение, вколоть обезболивающее, вытащить из «красной зоны» и передать врачу, - говорила она в интервью. - Страха в это время не было, только отдавала себе отчет, что в любой момент могу оказаться на его месте.

Весной 2024 года Виктория сама получила тяжелую травму. В очередной раз помогала бойцу, когда подлетел вражеский дрон-камикадзе и ударил в ноги. Сослуживцы помогли с эвакуацией, но последствия оказались серьезными - пришлось вновь учиться ходить с помощью протезов.

Виктория удостоена ордена Мужества и медали «За спасение погибавших». Восстановившись, устроилась на работу медсестрой в перинатальном центре Оренбурга. Регулярно проводит встречи с молодежью - занимается патриотическим воспитанием.

ДОКАЗАЛА, ЧТО НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО

Анна Цивилева награждает чемпионку. Фонд «Защитники Отечества»

А еще Колчина любит открывать для себя новые знания и умения. Так и попробовала себя в малярном деле. «Ее увлечение - пример того, что сила человека в готовности развиваться, преодолевать трудности и смело идти вперед», - рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Подготовиться к «Абилимпиксу» Виктории помогала Роза Зарипова, преподаватель специальных дисциплин Оренбургского гуманитарно-технического техникума. Колчина соревновалась в компетенции «Малярное дело» в составе сборной своего региона и уверенно завоевала золотую медаль.

Поддержка фонда «Защитники Отечества» не ограничилась чемпионатом: сейчас ей оказывается полное содействие в адаптации жилья и протезировании.