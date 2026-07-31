Учебный фронт

Алексею Деревянко. Пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Возвращение к мирной жизни требует от ветеранов спецоперации мужества, готовности к внутренним изменениям и покорения новых вершин. Но и со стороны государства необходима всесторонняя помощь и поддержка. Те, кто прошел через суровые испытания, обладают бесценным набором качеств: несгибаемой дисциплиной, обостренным чувством ответственности и готовностью служить высшему делу. И сегодня государство, бизнес и общественные фонды объединили усилия, чтобы создать для ветеранов реальные возможности для профессионального и личностного роста. Ветераны получают не просто диплом или сертификат, а реальный шанс стать инженерами, рабочими, предпринимателями, применяя свой уникальный опыт в мирных отраслях.

«ГДЕ РАБОТАТЬ МНЕ ТОГДА, ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?»

Главная организация, которая активно помогает ветеранам СВО приобретать новые знания и востребованные навыки, - фонд «Защитники Отечества». Вернувшись домой, они могут бесплатно получить высшее и среднее профессиональное образование, пройти обучение и переподготовку по рабочим и прикладным специальностям, повысить квалификацию.

Если ветеран нацелен на высшее образование, то ему доступно поступление в вуз, в том числе военный, на бюджетные места с приоритетным зачислением и дополнительными баллами, а также перевод с платного обучения на бесплатное при наличии статуса участника СВО.

В случае выбора среднего профессионального образования для ветеранов резервируется не менее 10% бюджетных мест по каждому направлению, а также действует право на бесплатное второе СПО.

При необходимости пройти профессиональную переподготовку защитникам предлагают длительные программы, позволяющие освоить новую специальность: «IT», «юриспруденция», «госуправление», «экономика», «предпринимательство», «интернет-маркетинг», «графический дизайн», «робототехника». Короткие программы повышения квалификации предназначены для тех, у кого уже есть профессия и нужно обновить или углубить навыки.

Также вчерашним бойцам можно пройти бесплатные краткосрочные программы по рабочим и прикладным специальностям «сварщик», «электромонтер», «оператор дронов», «логист», «охранник», «водители категории C и D» и другие.

Совместно с фондом «Защитники Отечества» сегодня для обучения бойцов реализуются разнообразные образовательные программы: «Нетология» и «Киберзащита» готовят специалистов в IT-сфере, «Угольные города России» - в сфере управления, «Школа фермера» - в аграрном секторе.

Выбор профессий очень велик, и каждый ветеран может найти себя на новом интересном поприще.

ВТОРОЙ ШАНС НА МИРНУЮ ЖИЗНЬ

По данным фонда «Защитники Отечества», более 10 тысяч ветеранов уже получили направление на обучение и переобучение по различным образовательным программам.

Ветеран Алексей Мазурок (на фото 2) из Владимирской области при поддержке фонда прошел обучение во Владимирском госуниверситете в рамках «Школы фермера», а также получил грант на развитие своего дела по программе «Агромотиватор». Сегодня Алексей - успешный фермер, а его малину и клубнику по достоинству оценили покупатели.

Защитник из Забайкалья Цырен Базаров пошел по стопам родных, которые разводили крупный рогатый скот.

- Когда был набор в «Школу фермера», сразу подал заявку на обучение. Было полезно получить ответы на теоретические вопросы и освоить практические навыки. Приятно, что в нашем регионе есть такие проекты по поддержке ветеранов СВО, которые дают возможность реализовывать себя в мирной жизни, - рассказал он.

В прохождении переподготовки Алексею Деревянко (на фото 1) из Магаданской области помог фонд «Защитники Отечества». До участия в СВО он работал строителем, но из-за ранения тяжелый физический труд стал для него недоступен. Чтобы реализоваться в новой профессии, ветеран решил получить в Магаданском промышленном техникуме специальность «сварщик ручной дуговой сварки».

- За время переподготовки мы прошли усиленное обучение, каждый вечер уделяли внимание отработке пройденного материала, по 3 - 4 часа, после чего выполняли тестовые задания для его закрепления. Такой подход в обучении помогает хорошо отработать практическую и теоретическую части, - рассказал Алексей.

Ветеран СВО Вадим Свистунов (на фото 3) из Подмосковья завершил подготовительную программу МГТУ имени Н. Э. Баумана, которая помимо основных предметов включала инженерные модули, где слушатели знакомились с робототехникой, 3D-моделированием и основами мехатроники.

- Планирую продолжить обучение в университете, поскольку он дает сильную инженерную подготовку. Инженерия - это наше все, и возможность реализовать себя в этой сфере имеет большое значение, - сказал Вадим Свистунов.