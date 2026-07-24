Штурмовики «Севера» освободили Захаровку, Ивашкино Волоховское и Артельное в Харьковской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

KP.RU продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 25 июля:

1. Новости с фронта: 6 поселков и город освобождены за неделю

2. Боевиков на Черниговщине косит неведомая инфекция

3. Ради отъезда в Европу россиянка готовила подрыв офицера

4. Под Константиновкой каратели жгли дома напалмом

5. Незаконные методы ВСУ расследует СКР

6. Маск уверен, что Киев уступит территории

7. Зеленский похоронит Грэма* и поговорит с Трампом

8. Драпатый мучал мариупольцев в спортзалах

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 25 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» освободили Захаровку, Ивашкино Волоховское и Артельное в Харьковской области.

Противник потерял 1695 бойцов. Подбиты танк, 17 бронемашин и две боевые РСЗО «Град».

Подразделения «Запада» вывели из строя до 1495 боевиков. Поражены 23 бронемашины, боевая машина РСЗО «Верба» и восемь станций РЭБ.

Группировка войск «Юг» выбила из рядов ВСУ более 1175 человек. Сожжены 23 бронемашины и 17 орудий полевой артиллерии

Бойцы «Центра» взяли под контроль поселок Ленина (Мирное) и город Белицкое в ДНР. Потери противника превысили 2415 военнослужащих. Утилизированы 19 бронемашин, 49 автомобилей и пять станций РЭБ.

Штурмы «Востока» подняли триколор над Вольным в Днепропетровской области и Благодатным в Запорожской области.

«Днепр» уничтожил свыше 425 националистов. Сжег две бронемашины, 118 автомобилей и 11 станций радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили 71 управляемую авиабомбу и 23 снаряда HIMARS. Поразили 13 ракет «Фламинго» и две ракеты «Нептун». Приземлили более 5200 дронов. Моряки-черноморцы потопили семь безэкипажных катеров ВСУ.

И да, в порты Украины перестали заходить суда – испугались после повреждения двух десятков сухогрузов…

Группировка войск «Юг» выбила из рядов ВСУ более 1175 человек. Сожжены 23 бронемашины и 17 орудий полевой артиллерии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 25 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Странная инфекция косит боевиков на Черниговщине

Вспышка не установленной острой инфекции случилась в полевом госпитале 36-й бригады. Десятки людей погибли. Слова источника в российских силовых структурах приводят РИА Новости: «В Черниговской области в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания». Только в конце минувшей недели в бригадном госпитале не выжили 26 солдат. На этом фоне Владимир Зеленский обсудил с комсоставом возможные провокации в Черниговской области. Может, польское вредное сало завезли?

30-летняя россиянка хотела подорвать военного ради Европы

Как сообщили в ФСБ, в Москве спецслужбы предотвратили подрыв машины офицера. Его готовила 30-летняя россиянка по заданию украинских спецслужб. За исполнение теракта ей обещали переезд в Европу. Даму 1996 года рождения схватили в момент закладки бомбы под автомобиль.

По данным ведомства, ранее злоумышленница добралась до Украину через Турцию и Молдавию. В незалежной она получила инструкции по диверсионной работе. Вернувшись в Россию, она нашла взрывчатку из тайника под Самарой. Со смертоносным грузом направилась в столичный регион. Тут ее и взяли под белы руки. Европе придется подождать.

Боевики под Константиновкой пытались сжечь дом напалмом

По словам беженца Данила Бабикова, боевики ВСУ сожгли напалмом его дом в поселке Ильиновка под Константиновкой. Но не успокоились, и пытались дронами пробить дверь в подвал, где он успел укрыться с родными

По его данным, рядом с домом затаился украинский расчет FPV-дронов. Когда отец Бабикова перед холодами начал заделывать разбитые окна, дронлвлж его заметил. Пожилой человек пилил ножовкой ОСБ-плиту. Налетели беспилотники. Полили дом напалмом. Семья пробовала потушить пожар – но куда там. Пришлось скрыться в подвале, куда вела обитая железом дверь, только потому они и пережили повторный налет – дроноводы решили добить «ждунов». Вот таких людей главком Драпатый называет «халявщиками»?

СКР расследует применение ВСУ запрещенных методов войны

Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет расследует масштабное уголовное дело о применении киевским режимом запрещенных средств и методов ведения войны. Его слова приводит ТАСС. Также ведомство завершило расследование дела о геноциде в отношении политического и военного руководства соседнего государства. Дело рассматривают в Верховном суде ДНР. Там 41 фигурант. Всем обвинения предъявлены заочно. Бастрыкин указал, что из-за преступных действий киевского режима погибли и пострадали несколько тысяч мирных жителей. Было разрушено свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Они так хотят вернуть выжженную ими землю, что галушка в горло не лезет.

Маск считает, что Киеву придется уступить территории

Economist приводит слова самого богатого человека планеты о том, чем завершится российско-украинское противостояние. Основатель Tesla, SpaceX и Starlink Илон Макс заявил изданию: «Любое мирное соглашение должно предусматривать территориальные уступки Украины России». Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Москва якобы больше не собирается возвращать киевскому режиму часть занятых территорий Сумской и Харьковской областей в обмен на выход ВСУ из Донбасса «в рамках мирной сделки». Гадайте дальше на кофейной гуще и спросите, как там дела в Славянске и Краматорске.

Илон Макс заявил изданию: «Любое мирное соглашение должно предусматривать территориальные уступки Украины России». Фото: REUTERS.

Зеленский похоронит Грэма* и поговорит с Трампом

Издание «Общественное» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает, что у Владимира Зеленского на 28 июля большая программа в Штатах. Лидеру киевского режима надо и встретится с Дональдом Трампом по делам, и похоронить сенатора Линдси Грэма*. Этот всем известный своей животной русофобией господин скоропостижно скончался сразу после возвращения из Киева. Сколько раз отмечали: встречаться с Зеленским в украинской столице - плохая примета. Как минимум отставка, как максимум – судьба американского сенатора-разрушителя.

Драпатый пытал мариупольцев в спортзалах?

Экс-премьер Украины Николай Азаров напомнил, что новый главком ВСУ печально известен по операциям в Мариуполе в 2014 году, в результате которых погибли сотни людей. Слова бывшего главы украинского кабмина приводит aif.ru: «Драпатый — нацист и садист. Он известен по операциям в Мариуполе. Тогда в результате спланированной операции погибли сотни горожан. Пропали после пыток в спортзалах». Азаров полагает, что назначение Драпатого связано со стратегией «на дальнейшую нацификацию Украины», которую выбрал Запад. А куда уж дальше – когда Зеленский будет вскидывать руку в нацистском приветствии перед марширующим по Крещатику «Азовом»**?

*Признан в РФ террористом и экстремистом.

** Запрещенная в России террористическая организация