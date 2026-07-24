В Италии почтили память детей, убитых киевским режимом на Донбассе

Кровь детей Донбасса ­ красная, как и у наших. Фото предоставлены Эннио Бордато

Накануне Дня памяти детей-жертв войны в Донбассе, установленного в Донецкой Народной Республике 27 июля, итальянская ассоциация «Помогите нам спасти детей» организовала акцию в регионе Трентино-Альто-Адидже, напоминающую об убитых киевским режимом малышах. В рамках информационной кампании по дорогам севера Апеннин будет курсировать мобильный билборд с фотографией шестилетней Полины Сладкой, погибшей 8 июня 2014 года во время артобстрела Славянска.

«Кровь детей Донбасса красная, как и у наших», - гласит подпись к плакату.

- Более 12 лет дети на Донбассе живут под бомбардировками. Более 12 лет их лишают нормального детства. Четыре года маленькие жители соседних российских регионов находятся в такой же ситуации, - сказал корреспонденту KP.RU глава ассоциации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато. - Это неизмеримый, безграничный стыд. Но еще больший стыд вызывает тот факт, что Запад, говоря о мире, продолжает накачивать киевский режим оружием, которое убивает детей Донбасса и России. Так мир не строят.

Прокомментировали печальную дату и в российском посольстве в Риме.

- С 2014 года в результате кровавых акций Киева погибло более 300 детей, свыше тысячи получили ранения. Это не просто статистические данные, за ними стоят трагедия, боль и горе родителей, несбывшиеся мечты. На Западе официальные власти предпочитают об этом не говорить и намеренно замалчивают военные преступления киевского режима, - заявили в диппредставительстве. - Вместе с тем, многие граждане Италии и итальянские общественные организации демонстрируют свою человечность и сострадание, проявляют искреннее милосердие к пострадавшим. Благодарим Ассоциацию «Помогите нам спасти детей» и ее председателя Э. Бордато за организацию памятной акции и многолетнюю гуманитарную помощь, оказываемую детям ДНР и ЛНР.

Наши дипломаты также собираются отдать дань памяти маленьким донбасским мученикам. В воскресенье, 26 июля, в Православном Храме святой великомученицы Екатерины в Риме после литургии пройдет заупокойная лития по погибшим детям Донбасса.

После службы в трапезной храма будет показана выставка «Под небом войны: рисунки детей Донбасса».

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