«Я просто измоталась»: Лера Кудрявцева раскритиковала отдых во Франции

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лера Кудрявцева проводит отпуск на Лазурном берегу: вместе с дочкой Машей телеведущая отправилась во Францию. Звезда экрана загорает на пляжах Сан-Тропе и осматривает живописные городки средиземноморского побережья.

К концу второй недели отдыха Лера призналась, что ее утомил отпуск во Франции. Телеведущую буквально вымотала жара, которая царит сейчас на европейских курортах.

«Как я задолбалась от жары! Я просто какую неделю уже хожу с мокрой тряпкой на голове и ношу с собой бутылку воды. Просто невозможно! Потому что мы же хотим все посмотреть, везде походить, музеи какие-то, городки маленькие... Все это дико интересно. Но жара такая... Я просто измоталась, просто вымоталась именно вот от этой жары. Уже хочется прохлады... Хотя я холод тоже не особо», — пожаловалась подписчикам Кудрявцева.

В Сан-Тропе Лера отправилась без своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. По словам телеведущей, он остался дома заниматься хозяйством. Однако поклонники подозревают, что не все так просто. Два года назад телеведущая чуть не развелась с мужем. В январе 2024 года Лера публично заявила, что не может справиться с алкоголизмом Макарова. Лера призналась, что ушла от него. Но до официального разрыва брака дело не дошло: супруг звезды прошел лечение, и пара помирилась. Но несколько месяцев спустя Кудрявцева опубликовала в соцсетях новый крик души. Она написала, что никак не может спасти мужа.

«Только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне надо же улыбаться и делать вид, что всё хорошо. Не всё хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного, и спасать надо будет меня», - рассказала Лера.

После этого Макаров набросился на жену в соцсетях с нецензурной бранью. Подписчики были уверены, что пара больше не помирится и будет общаться только ради дочки Маши. Но Лера и Игорь вроде бы вновь смогли преодолеть кризис в отношениях. Однако то, что сейчас супруги отдыхают раздельно, наводит поклонников на мысли о том, что у них все-таки не все гладко, и звездная пара скрывает истинное положение вещей.