На полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Омске, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу Фото: REUTERS.

На полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Омске президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу, на которой обсуждалось российско-казахстанское сотрудничество на региональном и международном уровне.

О чем говорил Владимир Путин на высокой встрече

Встреча лидеров стран планировалась заранее, Владимир Путин выступил с кратким заявлением, в котором рассказал и про экономическое сотрудничество между странами, динамику развития отношений и их перспективу, рост товарооборота, отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. По словам президента России, «у нас 70 проектов, в которых участвуют российские предприятия, российский бизнес, общим объёмом где-то на 30 миллиардов долларов».

- Наши отношения диверсифицированы хорошо: это металлургическая промышленность, это машиностроение, это энергетика, это фармацевтика и ряд других направлений, - резюмировал Владимир Путин.

Кроме того, президент России упомянул про сотрудничество не только в отраслях экономики, но и в гуманитарной сфере («тысячи казахстанцев учатся в российских вузах», а «в Омске, прямо здесь, открыт филиал Государственного университета Казахстана»), и на международной арене, где страны часто выступают с общих позиций. И объявил о намерении «сверить часы» по многим направлениям.

- В этом году Россия председательствует в ОДКБ, а Казахстан председательствует в ЕврАзЭС. И здесь тоже нам есть о чем поговорить, сверить часы, - пообещал президент России. После чего напомнил об общей истории и общем вкладе в победу над нацизмом, а казахстанскому президенту рассказал, что именно тут, в Омске в местном госпитале после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил излечение его отец.

Фото: REUTERS.

Что сказал Касым-Жомарт Токаев: Украинский вопрос

В ответ президент Казахстана признал и то, что «мы являемся очень крупными торговыми партнерами», и что самая протяженная граница в мире между Россией и Казахстаном является «границей дружбы, сотрудничества», и согласился с Владимиром Путиным: «Вы все правильно сказали». Токаев отметил и строительство школ по проекту «Сириус» в Алма-Ате и Астане, и сотрудничество в космосе, и строительство первой в республике АЭС.

Но неожиданно поднял тему российско-украинского конфликта и необходимости его скорейшего урегулирования.

- Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них Вас информировал по телефону, из Европы, из Соединенных Штатов Америки, сигналов, касающихся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне, - начал говорить Токаев по данной теме. - Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас.

- Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже – естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, – дальше двигаться в сторону долгожданного мира, - предложил президент Казахстана и тут же сам отступил в сторону. - Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.

- Я решил сказать именно сегодня, поскольку люди знают, что я собирался, планировал быть в Омске, знают о нашей встрече, просили передать, как вот выйти из ситуации. Ну, никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку все это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, прием, - продолжил презентовать свое предложение президент Казахстана.

Фото: REUTERS.

Не посредник

При этом, Астана не несет ответственности за свои же предложения – «я категорически отказываюсь быть посредником». Это и целый ряд других моментов позволяют предположить, что Токаев говорит в данном случае не от себя и не от Казахстана, а выполняет некие взятые на себя обязательства перед третьей стороной.

- Вот что я хотел сказать, - завершил свое выступление Токаев и решил в конце заверить в лояльности Астаны Москве. - Что касается позиции Казахстана в отношении России – не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал, об этом я говорю на всех международных форумах между прочим, и привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было.

По чьей же «убедительной просьбе» мог озвучить предложение президент Казахстана? Вопрос открытый. Символично, что буквально накануне Вашингтон потребовал от Киева не наносить удары по объектам КТК и танкерам, которые не относятся к русскому флоту. И очень не зря Токаев не раз повторил: «Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов из Европы, из Соединенных Штатов Америки… Коль скоро ко мне обращаются… Люди знают о нашей встрече, просили передать».

Примечательно, что Владимир Путин в курсе про все это, но не захотел обижать президента дружественной страны, а очень деликатно по отношению к нему и его не самой почетной в данном случае роли вышел из ситуации.

- Что касается украинского направления, я Вас в ходе наших бесед сегодняшних обязательно проинформирую в деталях, - пообещал он Токаеву.

Все же какой деликатный человек Владимир Владимирович. Любой другой на его месте наверняка бы добавил еще: «Если захотите». А он не стал. Потому и президент, что цену словам, в отличие от большинства своих зарубежных коллег, хорошо знает.