Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) демонстрирует успешное выполнение задач по ведению разведки боем в тылу противника. Фото: Минобороны РФ.

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава Ивановского Гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» демонстрирует успешное выполнение задач по ведению разведки боем в тылу противника. Воины «крылатой пехоты» наносят мощное огневое поражение врагу в Запорожской области.

Используя БПЛА, десантники пресекают переброску любой техники к позициям вооруженных формирований Украины. Делают все, чтобы лишить личный состав ВСУ материальных средств, провизии и боеприпасов.

«В процессе воздушной разведки, проведенной операторами 22-го отдельного батальона беспилотных систем, было зафиксировано транспортное средство ВСУ, осуществлявшее подвоз припасов и военнослужащих в лесопосадку. Видеозапись, сделанная с разведывательного беспилотника, запечатлела момент ликвидации боевиков», - комментируют кадры в Минобороны России.

Благодаря скоординированной работе операторов разведывательных и ударных БПЛА, вражеская техника была уничтожена, а попытка ВСУ усилить свои позиции - сорвана, что существенно ослабило боеспособность противника и создало благоприятные условия для действий штурмовых подразделений.

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