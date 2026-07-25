Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу , 24 июля, в эфире Радио «Комсомольская правда» состоялась премьера программы «Русский дозор Бута и Гамова».
На сайте kp.ru мы уже познакомили наших читателей с одним из участников передачи - американским журналистом и геополитиком Джоном Вароли.
А сейчас - как мы с Виктором Анатольевичем отвечали в нашей премьерной передаче на вопросы…
Виктор Бут (В.Б.), известный предприниматель и общественный деятель:
…- Итак, друзья, мы ждем ваши вопросы…
Звонок:
- Здравствуй, Радио «Комсомолка», это Сергей.
Александр Гамов (А.Г.), журналист Кремлевского пула, ведущий Радио «КП», политобозреватель «Комсомольской правды»:
- Сергей, привет, вы откуда?
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сергей (С):
- Я из Москвы.
А.Г.:
- У нас настоящий Виктор Бут. Слушает сейчас вас.
С.:
- Здравствуйте, Виктор! Может быть, это покажется некорректным…
А.Г.:
- У нас бесцензурное радио, Сергей, имейте это в виду.
С.:
- Спасибо. Виктор, я понимаю, что это не совсем по вашей биографии, но всем представлен был фильм «Оружейный барон» (подробнее об этой ленте - читайте ниже. - А.Г.) как некая конкретная аллюзия пропагандистского, наверное, толка… И тем не менее, на вашу жизнь.
Первый вопрос – вот вы находились в местах заключения в Америке…
А.Г.:
- Сергей - по сфабрикованному уголовному делу. Виктор, кстати, сейчас улыбается
С.:
- Как местные, так скажем, соседи по несчастью отнеслись к вам.. Понимая, что про вашу жизнь - пускай не буквально, но тем не менее - сняли фильм с голливудскими звездами… Вот как-то повлияло наличие этого фильма?
Фото: Личный архив героя публикации.
В.Б.:
- Сергей, да-да, повлияло… (Но довольно своеобразно. - А.Г.) И не просто даже на сокамерников… А даже и охранники, и директор тюрьмы… Все подходили - это же ты оружейный барон?
Я говорю - в чем проблема «Сколько стоит контейнер Калашниковым?» Я говорю: к сожалению, этим не занимаюсь.
А.Г.:
- Виктор, а вас же там и в документах же перепутали в тюрьме - как раз с героем этого художественного фильма.
В.Б.:
- Да-да.
А.Г.:
- Что за странная история?
В.Б.:
- История была странная, когда даже в тюремном файле (досье) моими родителями значились как раз родители Героя фильма.
И когда я говорю - как же так? А мне отвечают: такие данные дало правительство Соединенных Штатов, если хочешь - подавай в суд.
Я говорю - зачем я буду подавать в суд? Если у вас такая информация, то и живите с ней.
С.:
- Николас Кейдж (исполнитель роли Оружейного барона. - А.Г.) к вам не обращался? Как и все голливудские актеры - для того, чтобы отыграть хорошо свою роль, они знакомились либо с прототипами, либо с коллегами, так сказать, своих героев. А с вами кто-то пытался связаться из создателей фильма?
А.Г.:
- Виктор сейчас не то что улыбается, он сейчас смеется
В.Б.:
- Нет, таких попыток не было. Но если бы со мной связались, я бы им, наверное, рассказал какие-то более правдивые и интересные эпизоды… И по крайней мере, фильм получился бы непровальным.
Потому что мы знаем, что он в первом своем выпуске не собрал даже денег, чтобы покрыть расходы. То есть, это еще раз подтверждает, что это был чисто заказ - пропагандистский такой… Вашингтонского обкома.
СПРАВКА «КП»
«Оружейный барон» (англ. Lord of War — «Начальник войны») — криминальная драма 2005 года, третий полнометражный фильм режиссёра Эндрю Никкола, в главных ролях Николас Кейдж, Джаред Лето, Бриджит Мойнахан и Итан Хоук.
Фильм был выпущен в прокат в США компанией LionsGate Films 16 сентября 2005 года, а на международном уровне - компанией Arclight Films. Кассовые сборы фильма составили 72,6 миллиона долларов.
В 2027 году в США планируют выпустить вторую часть фильма.
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