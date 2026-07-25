Виктор Бут Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу , 24 июля, в эфире Радио «Комсомольская правда» состоялась премьера программы «Русский дозор Бута и Гамова».

На сайте kp.ru мы уже познакомили наших читателей с одним из участников передачи - американским журналистом и геополитиком Джоном Вароли.

А сейчас - как мы с Виктором Анатольевичем отвечали в нашей премьерной передаче на вопросы…

Виктор Бут (В.Б.), известный предприниматель и общественный деятель:

…- Итак, друзья, мы ждем ваши вопросы…

Звонок:

- Здравствуй, Радио «Комсомолка», это Сергей.

Александр Гамов (А.Г.), журналист Кремлевского пула, ведущий Радио «КП», политобозреватель «Комсомольской правды»:

- Сергей, привет, вы откуда?

Виктор Бут и Александр Гамов в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сергей (С):

- Я из Москвы.

А.Г.:

- У нас настоящий Виктор Бут. Слушает сейчас вас.

С.:

- Здравствуйте, Виктор! Может быть, это покажется некорректным…

А.Г.:

- У нас бесцензурное радио, Сергей, имейте это в виду.

С.:

- Спасибо. Виктор, я понимаю, что это не совсем по вашей биографии, но всем представлен был фильм «Оружейный барон» (подробнее об этой ленте - читайте ниже. - А.Г.) как некая конкретная аллюзия пропагандистского, наверное, толка… И тем не менее, на вашу жизнь.

Первый вопрос – вот вы находились в местах заключения в Америке…

А.Г.:

- Сергей - по сфабрикованному уголовному делу. Виктор, кстати, сейчас улыбается

С.:

- Как местные, так скажем, соседи по несчастью отнеслись к вам.. Понимая, что про вашу жизнь - пускай не буквально, но тем не менее - сняли фильм с голливудскими звездами… Вот как-то повлияло наличие этого фильма?

Виктор Бут в молодости Фото: Личный архив героя публикации.

В.Б.:

- Сергей, да-да, повлияло… (Но довольно своеобразно. - А.Г.) И не просто даже на сокамерников… А даже и охранники, и директор тюрьмы… Все подходили - это же ты оружейный барон?

Я говорю - в чем проблема «Сколько стоит контейнер Калашниковым?» Я говорю: к сожалению, этим не занимаюсь.

А.Г.:

- Виктор, а вас же там и в документах же перепутали в тюрьме - как раз с героем этого художественного фильма.

В.Б.:

- Да-да.

А.Г.:

- Что за странная история?

В.Б.:

- История была странная, когда даже в тюремном файле (досье) моими родителями значились как раз родители Героя фильма.

И когда я говорю - как же так? А мне отвечают: такие данные дало правительство Соединенных Штатов, если хочешь - подавай в суд.

Я говорю - зачем я буду подавать в суд? Если у вас такая информация, то и живите с ней.

С.:

- Николас Кейдж (исполнитель роли Оружейного барона. - А.Г.) к вам не обращался? Как и все голливудские актеры - для того, чтобы отыграть хорошо свою роль, они знакомились либо с прототипами, либо с коллегами, так сказать, своих героев. А с вами кто-то пытался связаться из создателей фильма?

Николас Кейдж. Фото: Кадр из фильма «Оружейный барон»

А.Г.:

- Виктор сейчас не то что улыбается, он сейчас смеется

В.Б.:

- Нет, таких попыток не было. Но если бы со мной связались, я бы им, наверное, рассказал какие-то более правдивые и интересные эпизоды… И по крайней мере, фильм получился бы непровальным.

Потому что мы знаем, что он в первом своем выпуске не собрал даже денег, чтобы покрыть расходы. То есть, это еще раз подтверждает, что это был чисто заказ - пропагандистский такой… Вашингтонского обкома.

СПРАВКА «КП»

«Оружейный барон» (англ. Lord of War — «Начальник войны») — криминальная драма 2005 года, третий полнометражный фильм режиссёра Эндрю Никкола, в главных ролях Николас Кейдж, Джаред Лето, Бриджит Мойнахан и Итан Хоук.

Фильм был выпущен в прокат в США компанией LionsGate Films 16 сентября 2005 года, а на международном уровне - компанией Arclight Films. Кассовые сборы фильма составили 72,6 миллиона долларов.

В 2027 году в США планируют выпустить вторую часть фильма.

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