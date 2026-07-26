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Наука26 июля 2026 9:00

Магнитные бури с 27 июля по 2 августа 2026 года: лето перестает быть томным

Опубликован прогноз магнитных бурь с 27 июля по 2 августа 2026 года
Евгений АРСЮХИН
Магнитная буря на прошлой неделе не осталась незамеченной. Головы болели, настроение было сниженным

Магнитная буря на прошлой неделе не осталась незамеченной. Головы болели, настроение было сниженным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На минувшей неделе, которая обещала быть аномально спокойной, мы столкнулись с аномалией другого рода: сильный солнечный ветер вызвал довольно активную, затяжную магнитную бурю. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН на период с 27 июля по 2 августа 2026 года.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Есть две основные причины магнитных бурь: солнечные вспышки, и быстрый, плотный солнечный ветер. Именно солнечный ветер стал причиной бури на прошлой неделе. Впрочем, потом подтянулись и вспышки.

Солнце окружено «атмосферой» (короной), которая изучена плохо. Так, ученые до сих пор гадают, почему температура короны зашкаливает за миллион градусов притом, что температура поверхности Солнца «всего» 6 тысяч градусов. Так или иначе, «атмосфера» тормозит вещество, которое Солнце выбрасывает постоянно (солнечный ветер) и стабилизирует его скорость.

Но в атмосфере время от времени случаются пробоины, корональные дыры. Через них в космос попадает солнечное вещество в его первозданном виде. Грубо говоря, из корональной дыры «дует».

Такая дыра размером от полюса до полюса (солнечного) явилась на прошлой неделе, и так даже вопрос не стоял, будет на Земле буря или нет. И она была. Вспышки усугубили. А ведь ничто не предвещало.

Попадая в окрестности Земли, солнечная плазма «запутывается» с силовыми линиями магнитного поля нашей планеты и искажает его. В этом и есть суть магнитных бурь.

Есть две основные причины магнитных бурь: солнечные вспышки, и быстрый, плотный солнечный ветер

Есть две основные причины магнитных бурь: солнечные вспышки, и быстрый, плотный солнечный ветер

Фото: EAST NEWS.

МАГНИТНЫЕ БУРИ С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА 2026 ГОДА ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Выходные тем не менее прошли относительно спокойно. Небольшая возмущенность наблюдалась только утром в субботу, 25 июля.

И далее прогноз совершенно «зеленый» до конца недели. Магнитных бурь не будет!

Мы, конечно, знаем, что все может обернуться иначе. Ведь и в прогнозе на прошлую неделю никаких бурь не было. Но пока у нас есть вот такое, и – будем верить.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Часто о воздействии магнитных бурь на человека мы судим по тому, что нам говорят близкие, и что чувствуем мы сами. Потому что статистика статистикой, а болит именно у конкретного человека.

Это ненаучно, но, если исходить из того, что говорили люди автору этих строк, магнитная буря на прошлой неделе не осталась незамеченной. Головы болели, настроение было сниженным. Что странно: якобы (и мы писали об этом не раз) летом магнитные бури почти не воздействуют на человека.

Но здесь могло сыграть сочетание бури с какими-то атмосферными, метеорологическими явлениями. Именно в сочетании с чем-то, а не сама по себе, буря может быть опасной. Поэтому внимательно читайте наш прогноз. Предупрежден – значит вооружен.

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