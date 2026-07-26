Магнитная буря на прошлой неделе не осталась незамеченной. Головы болели, настроение было сниженным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На минувшей неделе, которая обещала быть аномально спокойной, мы столкнулись с аномалией другого рода: сильный солнечный ветер вызвал довольно активную, затяжную магнитную бурю. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН на период с 27 июля по 2 августа 2026 года.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Есть две основные причины магнитных бурь: солнечные вспышки, и быстрый, плотный солнечный ветер. Именно солнечный ветер стал причиной бури на прошлой неделе. Впрочем, потом подтянулись и вспышки.

Солнце окружено «атмосферой» (короной), которая изучена плохо. Так, ученые до сих пор гадают, почему температура короны зашкаливает за миллион градусов притом, что температура поверхности Солнца «всего» 6 тысяч градусов. Так или иначе, «атмосфера» тормозит вещество, которое Солнце выбрасывает постоянно (солнечный ветер) и стабилизирует его скорость.

Но в атмосфере время от времени случаются пробоины, корональные дыры. Через них в космос попадает солнечное вещество в его первозданном виде. Грубо говоря, из корональной дыры «дует».

Такая дыра размером от полюса до полюса (солнечного) явилась на прошлой неделе, и так даже вопрос не стоял, будет на Земле буря или нет. И она была. Вспышки усугубили. А ведь ничто не предвещало.

Попадая в окрестности Земли, солнечная плазма «запутывается» с силовыми линиями магнитного поля нашей планеты и искажает его. В этом и есть суть магнитных бурь.

Есть две основные причины магнитных бурь: солнечные вспышки, и быстрый, плотный солнечный ветер Фото: EAST NEWS.

МАГНИТНЫЕ БУРИ С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА 2026 ГОДА ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Выходные тем не менее прошли относительно спокойно. Небольшая возмущенность наблюдалась только утром в субботу, 25 июля.

И далее прогноз совершенно «зеленый» до конца недели. Магнитных бурь не будет!

Мы, конечно, знаем, что все может обернуться иначе. Ведь и в прогнозе на прошлую неделю никаких бурь не было. Но пока у нас есть вот такое, и – будем верить.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Часто о воздействии магнитных бурь на человека мы судим по тому, что нам говорят близкие, и что чувствуем мы сами. Потому что статистика статистикой, а болит именно у конкретного человека.

Это ненаучно, но, если исходить из того, что говорили люди автору этих строк, магнитная буря на прошлой неделе не осталась незамеченной. Головы болели, настроение было сниженным. Что странно: якобы (и мы писали об этом не раз) летом магнитные бури почти не воздействуют на человека.

Но здесь могло сыграть сочетание бури с какими-то атмосферными, метеорологическими явлениями. Именно в сочетании с чем-то, а не сама по себе, буря может быть опасной. Поэтому внимательно читайте наш прогноз. Предупрежден – значит вооружен.

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