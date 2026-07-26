Космонавты успешно приземлились: экипаж Союза МС-28 вернулся домой спустя восемь месяцев

Все прошло просто замечательно, думал, будет хуже! – первое, что сказал, еще сидя в кресле, Сергей Микаев Фото: REUTERS.

Люди никогда не привыкнут к тому, что человек летает в космос. За трансляцией мягкой посадки экипажа Союза МС-28, организованной Роскосмосом, следили тысяч человек. Теперь можно выдохнуть: космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс вернулись на родную планету.

Экипаж находился на МКС с 27 ноября прошлого года, то есть это длительная экспедиция. За это время Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков дважды выходили в открытый космос и поставили 42 научных эксперимента.

Космический корабль «союз мс-28» с двумя российскими и американским космонавтами приземлился в казахстане

Астронавт NASA Кристофер Уильямс Фото: REUTERS.

Действо началось ранним утром в воскресенье: командир миссии Сергей Кудь-Сверчков передал командование российским сегментом МКС Петру Дуброву, за стартом экипажа которого корреспондент KP.RU наблюдал воочию, стоя всего в двух километрах от взлетающей ракеты. Передача командования заключалась в рукопожатии: оба космонавта отлично знают свои задачи и подготовлены ко всем неожиданностям. На фотографии Петр Дубров выглядит бодрым, даже, пожалуй, свежее, чем на Земле перед стартом (понятно, что последние часы перед запуском волнительные, космонавты тоже люди, и часто не до голливудской улыбки).

Затем покидающий МКС экипаж перешел со станции на корабль, и уже в 7 утра по московскому времени люки задраили. Время переодеваться в скафандры «Сокол КВ-2» и занимать места в командном отсеке.

Сергей Кудь-Сверчков Фото: REUTERS.

Около 10 утра корабль отстыковался и пошел на снижение. На границе плотных слоев атмосферы – разделение приборно-агрегатного, бытового и командного отсека, причем первые два сгорают, а экипаж управляемо входит в атмосферу, где аппарат гасит скорость, выпускает парашют и совершает посадку.

Как и в прежние времена, корабль встречают в степи, в окрестностях казахстанского города Жезказган.

Парашют! То, что видно с Земли, и то, чего так ждут зрители трансляции (если бы только они). Вот он появился в ослепительно-синем небе. Все проходит штатно.

На Земле корабль встречает куча народа. Это оперативно-техническая группа из представителей Роскосмоса, Росавиации, Центра подготовки космонавтов, РКК "Энергия", Минобороны России, НАСА и других ведомств.

- Все прошло просто замечательно, думал, будет хуже! – первое, что сказал, еще сидя в кресле, Сергей Микаев.

Роскосмос сообщил об успешной посадке корабля "Союз МС-28 Фото: REUTERS.

И его вид полностью соответствовал словам: свежий, радостный, на лице – модные солнцезащитные очки. Именно так должен выглядеть настоящий космический герой.

Ну а теперь – на реабилитацию! Невесомость остается недружественной средой. Еще на месте космонавтов осмотрели врачи, а дальше – дорога в Центр подготовки космонавтов для россиян, и в США – для американского коллеги. Спускаемый же аппарат доставят в подмосковный Королёв, где специалисты корпорации "Энергия" извлекут из него все доставленные на Землю грузы. В основном это результаты научных экспериментов.

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