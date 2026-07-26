Исполнительница хита «Когда я стану кошкой» Мария Ржевская взбудоражила соцсети: она показала дорогого человека

Ржевская впервые за три года опубликовала новый ролик Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Казалось, о Марии Ржевской, исполнившей один из главных хитов начала 2000-х «Когда я стану кошкой», давно забыли. После «Фабрики звезд» певица практически исчезла из публичного пространства, вышла замуж, переехала в Лондон и оставила сцену. Но спустя годы артистка неожиданно вновь оказалась в центре внимания.

Ржевская впервые за три года опубликовала новый ролик в соцсетях. Вместе с 20-летней дочерью Элизой она снялась под собственный хит «Когда я стану кошкой», а затем в видео появилась и бессменная ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова, напомнившая историю певицы. В коротком ностальгическом ролике телеведущая вспомнила, что после проекта Марии пророчили большое будущее, однако вскоре она записала еще несколько песен и неожиданно исчезла из музыкальной индустрии.

Ролик мгновенно разлетелся по соцсетям. Сейчас он собрал уже более 5 млн просмотров, сотни тысяч лайков и тысячи комментариев. Поклонники признались, что были рады вновь увидеть исполнительницу, а многие отметили, насколько сильно ее дочь похожа на звездную маму.

Ржевская показала в соцсетях свою 20-летнюю дочь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Легенда, которая в прайме всю жизнь»; «Маша - любовь навсегда! Красавица. Дочь вся в маму»; «Какие красивые. Ну и песня, конечно, легенда из моей юности!»; «Господи, как я рада видеть Вас, Мария. Вы стали еще прекраснее, а доча-то копия Вы, такие лапушки-красоточки-кошечки»; «Миллениалы, все сюда! Общий сбор!»; «Моя любимая песня! Я ее до сих пор слушаю и дочке пела на ночь», — пишут пользователи.

Не осталась в стороне и сама Элиза. Под публикацией она написала: «Как повезло иметь такую талантливую маму». Мария тут же поддержала дочь: «От талантливой дочки слышу».

Напомним, Мария Ржевская стала известна после участия во втором сезоне «Фабрики звезд» в 2003 году. На момент проекта она только окончила девятый класс. Продюсер Максим Фадеев написал для юной певицы композицию «Когда я стану кошкой», которая быстро превратилась в настоящий хит.

После окончания проекта Ржевская записала еще несколько песен, однако затем решила отказаться от музыкальной карьеры. Она вышла замуж за бизнесмена Вячеслава Кормильцева, а в 2009 году вместе с семьей переехала в Лондон.

Позже артистка училась в Институте театра и кино Ли Страсберга, снималась в эпизодических ролях под псевдонимом Маша Кая, получила образование в Parsons Fashion Design в Париже и основала архитектурную компанию. Сейчас Мария живет в Лондоне, занимается своими проектами и путешествует вместе с мужем и дочерью.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину